Conversaciones con... Manuel del Valle: «¿Autonomista? Yo soy claramente jacobino» Este abogado que fue alcalde de Sevilla y protagonista de la Transición en Andalucía prefiere un Estado centralizado a la autonomía política

Francisco Robles

SEVILLA Actualizado: 24/11/2018 08:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué es Andalucía para usted?

Un territorio histórico, pero no en el sentido político que quieren darle a este término en otros lugares de España. Al mismo tiempo es un territorio de paso.

¿Qué supuso el 28 de febrero de 1980 en la historia de Andalucía?

Fue un punto de inflexión entre un Estado centralizado y otro que se pretendía descentralizar, pero con una variante: convertir esa descentralización en un nuevo poder político dentro del Estado.

¿Por qué ya no se ve aquel entusiasmo de entonces con la autonomía?

Mi generación había estado luchando durante la dictadura por conseguir esas libertades que trajo la Transición. Hoy se vive el desencanto que supone no haber conseguido aquellos objetivos

¿Usted es autonomista, federalista o jacobino?

Yo soy claramente jacobino.

¿Cómo encaja un centralista como usted en un PSOE que vive en Andalucía del 28-F?

En el PSOE existen muchas almas que han convivido. Nadie me ha ignorado ni me ha puesto fuera del partido por ser jacobino. Me han respetado.

¿Usted cree en la autonomía?

Yo creo en el Estado descentralizado hasta el máximo que permite la descentralización. La autonomía le añade un punto político, y yo estoy hablando de una descentralización administrativa.

¿Usted reformaría el Estado para terminar con las autonomías?

Hay cosas que son inamovibles en política, y una de ellas es lo que convierte, constitucionalmente, a España en un Estado Autonómico. Pero hay que convencerse de que esa autonomía tiene un límite: que el Estado pueda gobernar y tener líneas políticas que ahora se le discuten desde las autonomías.

Juan José Úbeda

¿Qué contenidos debería reservarse el Estado?

El reparto del agua, los impuestos gestionados y legislados desde la centralidad con independencia de aquellos recargos excepcionales que pueda establecer cada autonomía. El impuesto de sucesiones o el de sociedades debe ser regulado desde el Estado central.

¿Por qué puede llegar a gobernar el PSOE durante 40 años en Andalucía?

La única explicación posible es que el resto de los partidos políticos son incapaces de hacer una mejor oferta política. Y esa oferta debe ir acompañada por la credibilidad. Los resultados dicen claramente que el resto de los partidos no ha presentado a personas creíbles.

¿Qué balance hace de la autonomía andaluza?

En términos absolutos ha sido positivo si comparamos la situación de 1980 con la actual. Se ha multiplicado el número de universitarios, se han mejorado ostensiblemente las comunicaciones, se han hecho autovías, aeropuertos, kilómetros de AVE. Ha mejorado la sanidad. Andalucía, por su punto de partida, no tenía más remedio que progresar.

¿Y si nos comparamos con otras autonomías?

En ese caso salimos perdiendo. Solo hay que ver el despegue del País Vasco o de La Rioja con relación a Andalucía.

¿Cómo ve al PSOE actual?

Hay una generación que hizo la Transición y que ya está a punto de desaparecer físicamente, que tiene poca influencia en la política actual. Su experiencia debería ser aprovechada, aunque no en la práctica del gobierno, que corresponde a la generación actual. Deberían, al menos, escuchar a los que gobernaron en su día.

¿Usted volvería a la política de hoy?

Estoy seguro de que ningún compañero de mi generación quiere volver a gobernar.

¿Cómo ve a sus compañeros de partido que gobiernan ahora en España o en Andalucía?

Están presos del día a día. Gobernar es prever el futuro, y luego adoptar decisiones para que ese tiempo, cuando llegue, nos coja con las soluciones para los problemas que se presenten. Hoy los políticos no tienen esa serenidad para prever el futuro.