El mapa de los 13.688 casos positivos por coronavirus en Andalucía

El coronavirus Covid-19 suma este jueves 30 de abril un total de 13.688 casos de contagio en Andalucía con la confirmación de 187 nuevos afectados en las últimas horas. Hay un crecimiento del 1,39%, una cifra inferior a la registrada este miércoles. En el global nacional, estos casos llegan a un 6,41 % del total de los 213.435 positivos en España.

El mapa por provincias de los 13.688 afectados por la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 en Andalucía se reparten de la siguiente manera: 3.248 en Málaga, 2.636 en Granada, 2.629 en Sevilla, 1.469 en Jaén, 1.435 en Córdoba, 1.282 en Cádiz, 555 en Almería y 434 en Huelva. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 17,30 por cada 100.000 habitantes.

Andalucía alcanza los 1.207 fallecidos por coronavirus, 19 más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, que registran 42 nuevos hospitalizados -tres más que el miércoles-, ningún nuevo ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y otras 438 personas que ya han superado la enfermedad, segunda cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia.

Por quinto día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, aunque sí lo sigue haciendo la Consejería de Salud, que contabiliza 13.688 positivos en Andalucía, 187 más en 24 horas, un ligero descenso respecto a los 251 registrados el miércoles.

El Ministerio de Sanidad se limita a detallar 12.048 contagios confirmados mediante PCR, 44 más en 24 horas, frente al aumento de 91 de la víspera. La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días se sitúa en 17,30 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 78,87, y por debajo de los 20 casos que se consideran como parámetro para la desescalada.

Por su parte, la cifra de 19 fallecidos de este miércoles es mínimamente inferior a los 20 registrados este miércoles, que a su vez fue la cifra más alta desde el pasado sábado 25, cuando se registraron 24 muertes. El aumento de fallecimientos en tasa diaria cae una décima respecto al miércoles, hasta el 1,6%.

Los hospitalizados suman un total de 5.874, 42 más en 24 horas, tres más que el miércoles reforzando la línea contenida de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19. Este jueves la subida en tasa diaria cae por debajo del 1% y se sitúa en el 0,72%.

La cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 721, uno menos en las últimas 24 horas. Se trata del segundo día sin nuevos ingresos en UCI desde el inicio de la pandemia junto al pasado domingo 26.

La cifra acumulada de curados es de 5.710 con un aumento de 438 personas en 24 horas -subida del 8,3% en tasa diaria-, casi el doble que los 233 registrados este miércoles -un 4,6% más en tasa diaria- y muy por encima de los 149 registrados el martes y el lunes.

Según destaca la Consejería de Salud y Familias en un comunicado, 704 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados este jueves en hospitales andaluces -45 menos en 24 horas-, de los que 166 se encuentran en UCI -seis menos que este miércoles-.

Por provincias, Granada sigue siendo la que registra más pacientes hospitalizados -158, 31 en UCI-, seguida por Sevilla -137, 37 en UCI-, Málaga -123, 26 en UCI-, Cádiz -108, 20 en UCI-, Jaén -68, 20 en UCI-, Córdoba -54, 18 en UCI-, Almería -33, ocho en UCI- y Huelva -23, seis en UCI-.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, Málaga, con 254, repite como la provincia con más fallecidos tras sumar uno este jueves, seguida de Sevilla con 248 -cuatro más-, Granada con 241 -tres más-, Jaén con 159 -tres más-, Cádiz con 116 -cinco más, el mayor aumento de la jornada-, Córdoba con 98 -igual-, Almería con 48 -uno más- y Huelva con 43 -dos más-.

Por su parte, los casos positivos, incluidos asintomáticos, ascienden a 13.688 desde el inicio de la pandemia -187 más en 24 horas-, con Málaga como la provincia que continúa acumulando más positivos, un total de 3.248 -38 más-, seguida de Granada con 2.636 -43 más, el mayor aumento de la jornada-, Sevilla con 2.629 -24 más-, Jaén con 1.469 -24 más-, Córdoba con 1.435 -21 más-, Cádiz con 1.282 -15 más-, Almería con 555 -13 más- y Huelva con 434 -nueve más-.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 5.874 en Andalucía -42 más en 24 horas-, con Málaga a la cabeza con 1.407 -tres más-, 1.131 en Granada -tres más-, 1.136 en Sevilla -nueve más-, 709 en Jaén -ocho más-, 531 en Córdoba -cinco más-, 532 en Cádiz -tres más-, 221 en Huelva -siete más- y 207 en Almería -cuatro más-.

De ellos, 721 pacientes han pasado por la UCI en toda Andalucía, uno menos en 24 horas, con la provincia de Málaga de nuevo a la cabeza con 161 pacientes -igual por segunda jornada consecutiva-, seguida de Sevilla con 143 -dos menos por "oscilaciones" en la recogida diaria de datos, según Salud-, Granada con 128 -uno más-, Cádiz con 75 -uno menos-, Jaén con 76 -uno más-, Córdoba con 71 -igual-, Almería con 37 -igual- y Huelva con 30 -igual-. De todas ellas, Cádiz, Córdoba y Huelva no registran ingresos en UCI por sexto día consecutivo.

Finalmente, la cifra de curados se sitúa en 5.710 en toda la comunidad -438 más en 24 horas-, con 1.423 en la provincia de Málaga -18 más-, 1.377 en Granada -163 más, el mayor aumento de la jornada-, 895 en Sevilla -89 más-, 728 en Córdoba -dos menos por "oscilaciones" en la recogida diaria de datos, según Salud-, 458 en Jaén -94 más-, 347 en Cádiz -tres más-, 299 en Almería -53 más- y 183 en Huelva -20 más-.

Los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Por su parte, el resto de casos en Andalucía, no refieren cambios desde el último comunicado.

Coronavirus en Málaga

Positivos: 3.248

Ingresos: 1.407

UCI: 161

Fallecimientos: 254

Curados: 1.423

Málaga es la provincia de Andalucía más afectada por el coronavirus. La provincia con 3.248 de los 13.688 casos registrados sigue siendo el principal foco de coronavirus en la comunidad andaluza.

La provincia concentra el 23,73 por ciento de los positivos que se conocen en la región, 1.407 pacientes han precisado hospitalización y 161 ingresado en la UCI. Por otra parte, 254 personas han muerto ya por esta causa en la provincia y 1.423 han curado.

Coronavirus en Granada

Positivos: 2.636

Ingresos: 1.131

UCI: 128

Fallecimientos: 241

Curados: 1.377

Granada es actualmente una de las provincias que más preocupa por el rápido avance que está teniendo el coronavirus en esta comarca desde que se detectaron los primeros casos.

De hecho, Granada fue la única provincia que se mantuvo libre de Covid-19 hasta el 12 de marzo, quince días después de que se detectara el primer caso en la comunidad registrado en Sevilla.

Desde ese momento las cifras de afectados en Granada se han disparado y en estos momentos es la tercera provincia en número de casos, 2.636, con 1.131 de ellos ingresados y 128 en la UCI. 241 personas han fallecido también en esta región.

Coronavirus en Sevilla

Positivos: 2.629

Ingresos: 1.136

UCI: 143

Fallecimientos: 248

Curados: 895

En el caso de Sevilla los afectados por el coronavirus actualmente son 2.629 personas, de ellos 1.136 se encuentran hospitalizados y 143 en la UCI.

El número de nuevos contagios en Sevilla de Covid-19 mantiene la línea descendente y contenida de la última semana, con los 24 positivos registrados en las últimas veinticuatro horas.

También se mantiene en un nivel muy bajo los ingresos hospitalarios (9) y no se produce tampoco ningún nuevo ingreso en UCI, lo que revela que el coronavirus no supone en este momento ninguna amenaza para el sistema sanitario público sevillano. Es el tercer día consecutivo que no se ocupa ninguna cama de UCI en Sevilla por Covid-19.

En este momento Sevilla tiene a 137 hospitalizados por coronavirus, de los que 37 están en UCI.

Coronavirus en Córdoba

Positivos: 1.435

Ingresos: 531

UCI: 71

Fallecimientos: 98

Curados: 728

La provincia de Córdoba no ha registrado ningún fallecido por Covid-19 en las últimas 24 horas, ni nungún nuevo ingreso en la UCI donde permanecen 71 pacientes afectados por la pandemia. La Junta de Andalucía ha hecho públicos los datos de contagios donde se aprecian 21 nuevos casos durante la jornada del miércoles 29 de abril, mientras las muertes se mantienen en las 98 del martes.

El total de infectados por coronavirus en la provincia se eleva a 1.435 mientras que el total de curados ronda los 730.

Coronavirus en Jaén

Positivos: 1.469

Ingresos: 709

UCI: 76

Fallecimientos: 159

Curados: 458

También ha crecido en gran medida el número de casos confirmados de coronavirus en la provincia de Jaén, que este martes ya alcanza los 1.469, de los que 709 están ingresados y 76 en la UCI. 159 personas han fallecido por causas de este virus en la provincia.

Coronavirus en Cádiz

Positivos: 1.282

Ingresos: 532

UCI: 75

Fallecimientos: 116

Curados: 347

La provincia de Cádiz ha registrado este jueves solo 15 nuevos contagios y cinco nuevos fallecimientos con coronavirus en las últimas 24 horas.

La cifra de casos positivos acumulados en la provincia desde el inicio de la pandemia asciende a 1.282 y el de muertos a 116 .

Durante el último día ha salido una persona de la UCI, solo se han producido tres nuevos ingresos en el hospital por covid-19 (532 en total desde el inicio de la pandemia) y el número de personas que se han recuperado del virus en la provincia asciende a 347, tres de ellas durante la última jornada.

Coronavirus en Almería

Positivos: 555

Ingresos: 207

UCI: 37

Fallecimientos: 48

Curados: 299

La provincia de Almería ha superado los quinientos casos, con la confirmación de 555 positivos por coronavirus, cinco nuevos casos en las últimas 24 horas. 207 pacientes han precisado de ingreso hospitalario y 37 están en la UCI, se mantienen también estables estas cifras en la provincia almeriense. Un total de 48 personas han fallecido por Covid-19 en Almería.

Coronavirus en Huelva

Positivos: 434

Ingresos: 221

UCI: 30

Fallecimientos: 43

Curados: 183

La información oficial cifra en 434 los positivos de coronavirus en la provincia onubense, uno más en las últimas horas. De momento, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza en 221 los ingresos por coronavirus y 30 casos, en la UCI. De hecho Huelva es la provincia andaluza que cuenta con menos casos de afectados por coronavirus. La provincia suma 43 muertes por coronavirus.

Coronavirus por municipios en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha publicado el listado completo en el que se detalla los afectados por coronavirus en todos los municipios de Andalucía.

La Junta de Andalucía no publicaba los datos de los afectados por Covid-19 a nivel local, solo recogía la información por distrito sanitario.

Coronavirus por distritos sanitarios

La Consejería de Salud ha facilitado este lunes por primera vez desde que comenzó la crisis del Covid-19, los datos de contagios por distritos sanitarios. En la siguiente tabla se puede observar con más detalle cómo afecta el coronavirus a las distintas regiones andaluzas.

213.435 casos de coronavirus en España

Las muertes por el nuevo coronavirus han vuelto a registrar un descenso en las últimas 24 horas, registrándose 268 fallecimientos, 57 menos que el miércoles, cuando se informó de 325, lo que eleva la cifra total de fallecidos por Covid-19 a los 24.543. Se trata del dato de fallecidos nuevos más bajo desde que comenzó la pandemia.

En cuanto al número de casos confirmados por PCR, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra que 213.435 personas han dado positivo, lo que supone 1.309 más en 24 horas, una nueva bajada respecto al miércoles cuando hubo 2.144 casos más. De los positivos, 39.987 son profesionales sanitarios. Asimismo, ya se han curado 112.050 pacientes, lo que supone 3.103 más, menos que los registrados ayer cuando hubo 6.399 pacientes curados en un día.

Casos de coronavirus por comunidades

Por comunidades autónomas, y como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de afectados, registrándose ya 61.171 afectados, seguida de Cataluña con 48.916 personas infectadas por el coronavirus.

Asimismo, Andalucía cuenta con 12.048 afectados; Aragón con 5.091 infectados; Asturias, registra 2.283 contagiados; Baleares 1.883 afectados; Canarias ha contabilizado 2.205 pacientes; Cantabria ya cuenta con 2.173 pacientes; Castilla-La Mancha tiene 15.832 pacientes; Castilla y León 16.885 infectados; Ceuta 101 afectados; y la Comunidad Valenciana, 10.331 infectados.

Del mismo modo, Extremadura registra ya 2.785 infectados; Galicia 8.697 pacientes, si bien esta comunidad no diferencia entre casos confirmados por PCR o test de anticuerpos por lo que para los cálculos de nuevos; Melilla 114 contagiados; Murcia, 1.486 afectados; Navarra, 4.815 afectados; País Vasco tiene 12.701 pacientes afectados; y La Rioja 3.918 contagiados.

Respecto a las muertes, Ceuta, Cantabria, Galicia, Melilla y Murcia no han registrado ninguna en las últimas 24 horas. No obstante, en Andalucía ya se han contabilizado 1.207, 19 en un día; Aragón 739, tres en un día; Asturias 273, siete en un día; Baleares 188, tres en 24 horas; Canarias 135 pacientes, una más; Cantabria 191 en total; Castilla-La Mancha 2.463, 27 en 24 horas; Castilla y León 1.752, 16 más; y Cataluña 4.975, 70 en un día.

Del mismo modo, Ceuta ya ha registrado cuatro fallecimientos por Covid-19; Comunidad Valenciana 1.236, 18 en un día; Extremadura 446, 6 en un día; Galicia 547 en total; Madrid 8.176, 71 en 24 horas; Melilla dos; Murcia 130; Navarra 451, tres en un día; País Vasco 1.296, 22 en un día; y La Rioja 332 fallecidos, 2 en las últimas 24 horas.

En cuanto a datos relativos a la hospitalización, el total de pacientes se ha elevado a los 116.661, 816 en las últimas 24 horas; mientras que los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) son 10.776, 57 en el último día. No obstante, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla no han tenido ningún ingreso en UCI en las últimas 24 horas.

Tras la entrada en vigor del estado de alarma decretado para contener la expansión del coronavirus, el Ministerio de Sanidad comunica la actualización de sus datos una vez al día, en torno a las 12.00 horas.

Coronavirus por grupo de edad

La llegada del coronavirus a España

Todos eran todavía casos procedentes de pacientes llegados zonas de riesgo, antes de que España fuera un foco por sí sola. La enfermedad pronto dejó de estar bajo control y los casos se contaban por todo el país. Andalucía y Comunidad Valenciana, el 26 de febrero. El 28, también en Aragón y Castilla y León. Al día siguiente, en País Vasco. El 1 de marzo, en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. Al día siguiente, en La Rioja. Los últimos fueron Galicia, el 4 de marzo, y Murcia, el 8 de marzo.

Mapa del coronavirus en tiempo real

El mapa del coronavirus por países en tiempo real actualiza el número de casos, muertes y curaciones de personas contagiadas con el Covid-19 en todo el mundo. El mapa interactivo, creado por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería, recoge al instante los datos oficiales de los organismos sanitarios internacionales y nacionales.

La información recopilada procede de los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los centros de control de enfermedades de los diferentes países, así como los departamentos de salud regionales correspondientes. El gráfico interactivo, así como la recopilación de datos de infectados, recuperados y fallecidos por coronavirus, se ha convertido en la referencia para el seguimiento de la pandemia causada por el coronavirus en tiempo real. Esto hace que se pueda tener una visión global del calado del virus Covid-19 en el mundo.

Datos del coronavirus en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 227.000 víctimas mortales tras haber sobrepasado los 3,19 millones de casos en todo el mundo, con Estados Unidos de nuevo registrando más de 27.000 contagios en un solo día, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

Según el balance global actualizado este jueves a las 9.30 horas, la pandemia deja ya 3.195.316 personas contagiadas y 227.705 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 980.761, con España liderando esta tabla con 132.929 personas recuperadas, por delante de Estados Unidos, con 124.023, y Alemania, con 123.500.

El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 1.040.488 personas contagiadas y 60.999 víctimas mortales. El estado de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 299.691 contagiados y 23.477 fallecidos.

En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha vuelto a superar el umbral de los 25.000 contagios en un solo día, en concreto acumulando 27.300 positivos, dos días después de haber bajado ese balance a 22.000 personas con coronavirus, la cifra más baja desde finales de marzo. Hasta la fecha, el gigante estadounidense ha realizado más de seis millones de pruebas para detectar casos de coronavirus.

España sigue un día más como el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por número de contagios, con un total de 236.899 personas contagiadas y 24.275 decesos, seguida por Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 203.591, pero más muertos, 27.682.

Francia continúa en la cuarta posición global, con 166.543 casos y 24.121 muertos, a escasa distancia de Reino Unido, que, tras haber adelantado a Alemania el miércoles, acumula 166.441 positivos y 26.166 fallecidos, la cifra más alta de decesos tras las de Estados Unidos e Italia.

Alemania se queda en la sexta posición, con 161.539 personas contagiadas y 6.467 víctimas mortales. Los cuatro primeros países (Estados Unidos, España, Italia y Francia) suman en total más del 50 por ciento de los casos a nivel global, con más de 1,6 millones de positivos.

Turquía se queda en séptimo lugar en la clasificación con 117.589 casos con un total de 3.081 fallecidos, por delante de Rusia, que ya cuenta con 99.399 personas contagiadas y 972 fallecidos, superando a Irán y a China, el país en el que se originó la pandemia.

La República Islámica acumula 93.367 positivos y 5.957 muertos, seguida por China, que se queda con 83.944 contagios y 4.637 decesos. A continuación se sitúa Brasil, con 79.685 casos y 5.513 muertos, tras sumar el último día más de 6.500 casos.

Canadá, por su parte, supera el umbral de los 50.000 contagios, con 52.865 personas contagiadas y 3.155 fallecidos, mientras que Bélgica acumula 47.859 personas contagiadas y 7.501 decesos. Países Bajos sitúa el balance en 38.998 personas con coronavirus y 4.727 muertos, por delante de Perú e India, ambos con más de 33.000 positivos.

Por encima de los 20.000 positivos se encuentran Suiza, Ecuador, Portugal, Arabia Saudí, Suecia e Irlanda, mientras que México, Israel, Pakistán, Singapur, Austria, Chile, Japón, Bielorrusia, Polonia, Qatar, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur sobrepasan los 10.000 contagios.

Ucrania, Indonesia y Dinamarca tienen ya más de 9.000 positivos, por delante de Filipinas, con más de 8.000, y de Noruega, República Checa y Bangladesh, que superan los 7.000 contagios.

Australia, República Dominicana, Serbia, Panamá y Colombia superan las 6.000 personas contagiadas y por encima de los 5.000 casos están Malasia, Sudráfrica y Egipto.

Por su parte, Finlandia, Marruecos y Argentina contabilizan más de 4.000 casos y más de 3.000 contagios acumulan Argelia, Moldavia, Luxemburgo, Kuwait y Kazajistán.

Por encima de los 2.000 casos se sitúan Tailandia, Bahréin, Hungría, Grecia, Omán, Croacia, Uzbekistán e Irak mientras que superan el millar de contagios Afganistán, Armenia, Camerún, Islandia, Azerbaiyán, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Ghana, Estonia, Bulgaria, Nueva Zelanda, Cuba, Macedonia del Norte, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Guinea, Costa de Marfil, Bolivia y Yibuti.

Fechas y fases de la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes un plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus que tendrá cuatro fases antes de llegar a una "nueva normalidad", comenzando por una "fase cero" o de preparación.

La unidad de aplicación será la provincia o la isla, de manera que cada una de ellas puede avanzar a distinto ritmo y pasar de una fase a otra en función de cómo se cumplan los marcadores que se establezcan.

La "fase cero" comenzará el 4 de mayo en toda España con la excepción de las islas de Formentera (Baleares), Gomera, La Graciosa y El Hierro (Canarias), que se situarán ya en la fase 1.

El objetivo del Gobierno es que una semana después, el 11 de mayo, todas las provincias entren en la fase 1. A partir de ahí, cada fase durará al menos dos semanas --el tiempo de incubación del virus, pero Sánchez prevé todo el plan dure como mucho ocho semanas en toda España, es decir, hasta finales de junio.

En el transporte público el uso de mascarillas estará altamente recomendado en todas las fases y también en la "nueva normalidad". Solo entonces serán posibles los desplazamientos entre provincias. Sánchez ha detallado algunos ejemplos de actividades que se permitirán en cada fase.

Fase 0 preparación

- Salidas individuales para hacer ejercicio, previstas para el 2 de mayo.

- Apertura de locales y establecimientos con cita previa para atención individual de los clientes, como restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio deberá prestarse con la máxima protección.

- Apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales.

- A lo largo de esta fase cero se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase.

Fase 1 o inicial

- En función de los criterios se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades, apertura del pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad excepto los centros o grandes parques comerciales "donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos".

- En restauración, se permitirá la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación hasta el 30 por ciento en hostelería la apertura de hoteles y de alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones que se plantearán en una orden por el Ministerio de Sanidad.

- En la apertura de locales en la fase 1 se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años que son el colectivo más vulnerable al Covid-19.

- En el sector agroalimentario y pesquero se reanudarán las actividades que mantenían restricciones.

- Los lugares de culto podrán abrir limitando aforo a un tercio.

- En el ámbito deportivo se contempla la apertura de Centros de Alto Rendimiento con medidas y higiene y protección reforzadas y si es posible turnos y si es posible se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.

Fase 2 o intermedia

- En restauración, se abrirá espacio interior de los locales con limitación de aforo a un tercio, garantías de separación y solo para servicio de mesas.

- Aunque el curso escolar comenzará en septiembre, en esta fase se recogen excepciones con tres propósitos: actividades de refuerzo, garantizar que los menores de seis años puedan acudir si ambos padres tienen que trabajar presencialmente y para celebrar la EBAU.

- Reanudación de la caza y pesca deportiva.

- Apertura de cines, teatros auditorios y espacios similares con butaca preasignada y limitación de aforo de un tercio.

- Serán posibles visitas a monumentos y equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias con un tercio del aforo habitual.

- Se podrán celebrar espectáculos culturales con menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio del aforo y al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado.

- Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50 por ciento.

Fase 3 o avanzada

- Una vez se cumplan marcadores se flexibilizará la movilidad general pero con recomendación de uso de la mascarilla fuera del hogar y de los transportes públicos.

- En el ámbito comercial, se limitará el aforo al 50 por ciento y se fijará una distancia mínima de dos metros.

- En restauración se flexibilizarán las condiciones de aforo y de ocupación si bien con estrictas condiciones de separación entre el público.

Cómo podrán salir los niños a la calle

Los niños menores de 14 años podrán salir a la calle acompañados de un adulto para dar un paseo desde el próximo domingo 26 de abril.

Hasta tres niños que convivan juntos de hasta 14 años podrán salir a la calle acompañados de un adulto con el que convivan, durante una hora y en el radio de un kilómetro como máximo. Se podrá salir de 9,00 a 21 horas. Los menores podrán llevar sus juguetes a la calle, como pelotas o patinetes.

«A partir del domingo los niños de hasta 14 años podrán salir una vez, una hora, en un kilómetro como máximo, en un horario de entre 9.00 y 21.00 horas, recomendamos evitar las horas punta para evitar posibles contagios. Podrán ir acompañados por un adulto responsable que conviva con ellos, que también puede ser el hermano mayor. Cada adulto podrá salir con hasta tres niños», ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Los menores podrán «correr, saltar y hacer ejercicio» siempre que se respeten las condiciones de distancia social, siendo lo «ideal» los dos metros y lo mínimo, un metro. Además, los niños y niñas podrán sacar a la calle sus juguetes, como «una pelota o un patinete», pero no podrán hacer uso de espacios comunes como parques infantiles. Mientras, los pequeños que presenten síntomas como fiebre, que pudieran ser compatibles con los del coronavirus Covid-19, o que estén en cuarentena, no podrán salir a la calle.

Mascarillas en espacios cerrados y concurridos

El Ministerio de Sanidad ha recomendado el uso de mascarillas a quienes deban usar medios de transporte público con el fin de que se puedan proteger frente al nuevo coronavirus y ha anunciado que desde el lunes empezará a distribuirlas en estaciones de Metro y Cercanías.

Esta decisión se adopta después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha avalado el uso de mascarillas en público, tanto en personas con síntomas que ya saben que están infectadas de Covid-19 como en asintomáticos, principalmente en espacios cerrados y concurridos, como tiendas, centros comerciales o el transporte público.

En concreto, el Ejecutivo recomienda su uso de forma complementaria a la higiene de manos, el distanciamiento social y de higiene general, cuando se vaya a realizar desplazamientos en medios de transporte públicos o en sitios donde pueda haber aglomeraciones. Para ello, se facilitarán en las estaciones de metro y cercanías.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado de forma extraordinaria, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comentado que el ECDC ha aconsejado a la población el uso de unas nuevas mascarillas, denominadas higiénicas, para complementar las medidas preventivas como el distanciamiento social, la higiene meticulosa de las manos y evitar el contacto con la cara, la nariz, los ojos y la boca.

Precio mascarillas quirúrgicas: 0,96 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que fija el importe maximo de las mascarillas quirúrgicas a 0,96 euros y de los geles y soluciones hidroalcohólicas que oscila entre los 0,015 y los 0,21 euros/ml en función del tamaño del envase, con IVA incluido en ambos casos. Estos precios maximos deberán aplicarse a partir de este viernes, 24 de abril, con la entrada en vigor de la resolución.

En el caso de los geles y soluciones hidroalcohólicas el precio será de 0,021 euros/ml para envases de 150 ml; 0,018 para envases de 150 ml y hasta 300 ml y de 0,015 euros/ml de 300 y hasta 1000 ml.

¿Cómo usar las mascarillas para evitar contagios?

La Organización Colegial de Enfermería ha explicado cómo debe utilizar las mascarillas la población para evitar más contagios por un mal uso. Coger la mascarilla por su parte central o no lavarse las manos antes y después de recolocarla son algunos de los errores más frecuentes.

El Consejo General de Enfermería y toda la Organización Colegial han elaborado un nuevo material informativo en el que se explica de manera didáctica cómo se deben utilizar estas mascarillas, haciendo especial hincapié en el momento de su colocación y retirada. Esta información se presenta en dos formatos: infografía y vídeo.

Comercios abiertos en Andalucía

El decreto del estado de alarma (ampliado hasta el 11 de abril), regula los comercios que tienen permitida su apertura, los detalles sobre las restricciones al movimiento de las personas o las excepciones a la suspensión de los plazos administrativos, en todo el territorio nacional.

Restricciones de movimientos. La circulación ha de ser individual en todos los casos, incluso dentro de un coche, «salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores» o se haga «por otra causa justificada».

Además, en estas limitaciones se incluyen ahora también los «espacios de uso público», no solo las vías. De esta forma se amplían las restricciones a lugares como las playas, que tuvieron que ser precintadas en diferentes puntos de la geografía española tras declararse el estado de alarma.

Establecimientos abiertos. El texto de excepciones al cierre queda de la siguiente forma: «Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio».

Permitida la venta online.El BOE también estipula que el Ministerio de Transportes deberá establecer «las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia».

Plazos administrativos. El decreto del estado de alarma también ha sido modificado para que la suspensión de los plazos administrativos no afecte a los procedimientos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios sujetos a normativa especial ni en particular a los establecidos para la presentación de declaraciones, como la de la renta, y de autoliquidaciones tributarias.

De esta forma, sigue adelante, por ejemplo, la campaña de la Renta 2019, que comenzará el 1 de abril.

Quiénes pueden trabajar en el estado de alarma

El sábado 11 de abril terminó el «permiso retribuido recuperable» por lo que se vuelve a la situación anterior a ese permiso. Es decir, vuelven las condiciones originales del estado de alarma aplicado el 14 de marzo de 2020 (y que fue posteriormente modificado), según el cual se suspende la apertura cualquier comercio minorista, «a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio».

El «nuevo» escenario mantiene igualmente activas las medidas de confinamiento que se vienen aplicando desde hace ahora cuatro semanas. Estas son las recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Prevención de contagios en el trabajo

El Gobierno ha publicado una guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del nuevo coronavirus Covid-19 coincidiendo con la reincorporación a sus centros de trabajo de los trabajadores de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar.

La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo.

Como primera medida, si se presentara sintomatología o se hubiera tenido contacto estrecho con personas afectadas por el virus, la recomendación es que no se acuda al centro de trabajo hasta confirmar que no hay riesgo para uno mismo o los demás. Para ello, se debe contactar con el teléfono Covid-19 de cada comunidad autónoma y consultar el decálogo de actuación en caso de síntomas disponible en este enlace.

Tampoco deben hacerlo las personas más vulnerables por edad, por estar embarazadas o padecer afecciones médicas que, en caso necesario, pueden contactar con su médico para que acredite su necesidad de aislamiento y que, si así fuera, se considerará a efectos laborales una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.

Los desplazamientos

La guía de buenas prácticas recomienda favorecer el desplazamiento al trabajo por medios que no supongan la agrupación con más personas, garantizando la importante distancia interpersonal de dos metros. En caso de elegir un turismo o un VTC, se deben extremar las medidas de limpieza del mismo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.

En los viajes en autobús, metro o tren, se recomienda guardar la distancia interpersonal con otros viajeros y, en el caso del transporte público, la guía recomienda usar una mascarilla higiénica, no médica.

En el centro de trabajo

En lo relativo al propio centro de trabajo, las tareas, las entradas y las salidas deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal recomendada, de aproximadamente dos metros. Igualmente, hay que asegurar que la distancia interpersonal en las zonas comunes y deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos. La reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar.

Cuando se trate de empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre personas trabajadoras y el público, enunciándose en la guía las siguientes recomendaciones:

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.

• Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas.

• Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.

• La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo.

• Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.

Cuando el espacio de trabajo no permita mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, los horarios de trabajo se procurarán escalonar en la medida de lo posible, lo que también evitará aglomeraciones en el transporte, y se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia. De esta forma, se deben evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.

Respecto al uso de mascarillas en los centro de trabajo, la guía señala que no es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si se mantiene la distancia interpersonal.

Medidas organizativas

El personal deberá estar informado de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual y estará provisto de los productos de higiene necesarios –jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables- para poder seguir las recomendaciones individuales.

A diario se deben acometer tareas de higienización reforzada con productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar que se pueden consultar en este enlace.

Asimismo, la guía señala que es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y mascarillas, y que se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a trabajadores especialmente sensibles o vulnerables, como las personas mayores de 65 años, embarazadas y personas que padezcan enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodepresión.

Las empresas deberán facilitar, a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, el teletrabajo o unas condiciones de trabajo de bajo riesgo. De no ser posible, los empleados en estas circunstancias podrán solicitar una valoración de su facultativo de atención primaria.

En el ámbito de seguridad laboral, se aconseja realizar un plan de contingencia identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades y adoptando medidas de protección en cada caso, así como protocolos para la protección de la plantilla y de los empleados o empleadas que manifiesten síntomas.

Recomendaciones a los trabajadores

La guía recomienda a los trabajadores, además de mantener la distancia interpersonal de dos metros, evitando por tanto saludos cercanos, que eviten, en la medida de lo posible, el uso compartido de equipos. En caso de que sea necesario compartirlos, se deben aumentar las medidas de precaución, desinfectándolo antes de usarlos si es posible. Si no lo es, hay que lavarse las manos inmediatamente tras su uso.

La guía recomienda no tocarse los ojos, la nariz y la boca, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, al menos durante 40 segundos, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o tras tocar superficies potencialmente contaminadas. En caso de toser o estornudar, se recuerda la recomendación de cubrir la nariz y la boca con la parte interna del codo o un pañuelo desechable, tirándolo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre.

Higiene en el centro de trabajo

La guía aconseja la ventilación periódica en las instalaciones al menos de forma diaria y por espacio de cinco minutos. Para ayudar a la buena renovación del aire y hacerlo de manera habitual, es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización.

Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores. En cada cambio de turno es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado.

El personal de limpieza asignado a estas tareas debe tener una correcta protección, realizando todas las tareas con mascarilla y guantes de un solo uso, además de disponer de los detergentes habituales, pues son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. Igualmente, una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

Los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Gestión de los residuos

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la «etiqueta respiratoria» sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.— debe depositarse en la fracción «resto» (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

Después de ir al trabajo

Al regresar del centro de trabajo a sus domicilios, los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo.

Teléfono de atención al coronavirus en Andalucía

🙏 Rogamos hacer buen uso de las líneas de teléfono, es importante actuar con responsabilidad y prudencia.

☎️ 900 400 061 si hay síntomas de #Coronavirus o se ha estado en riesgo de contacto.

☎️ 955 545 060 resto de consultas sobre #Covid_19.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma 5.196.089 llamadas por todas las líneas, recibiendo 60.227 este miércoles. De ellas, los ocho centros coordinadores del 061 en Andalucía gestionaron el 14% de llamadas, el 84,3% fueron atendidas desde el 955 54 50 60 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado en exclusiva para consultas sobre coronavirus, se han recibido el 1,7% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 264.644 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de EPES el pasado 25 de febrero. Hasta este miércoles, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto 169.561 peticiones de asistencia o información por este motivo. Este miércoles, los centros del 061 gestionaron 232 de ellas (el 87,6% solicitudes de asistencia) y en Salud Responde se atendieron 238 consultas (75% informativas y el 25% asistenciales).

Asistente virtual coronavirus

La aplicación móvil de Salud Responde supera las 609.000 consultas desde el pasado 25 de febrero, el 27% para realizar test rápidos, llevándose a cabo 451 pruebas este miércoles y más de 161.000 desde su puesta en marcha, para ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitar su toma de decisión.

Por su parte, el asistente virtual sobre coronavirus, disponible en la misma App de Salud Responde y a través de la página web de EPES www.epes.es, ha mantenido 47.087 conversaciones en los primeros días con los usuarios para resolver dudas generales sobre el coronavirus. Este asistente virtual o chatbot pretende ser otra vía de información a la ciudadanía sobre el coronavirus, con la que mejorar el servicio al ciudadano.

Aplicación para el coronavirus en Andalucía

La aplicación de Salud Responde es de descarga gratuita y está accesible para IOS y Android a través del enlace o en las páginas webs de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y de la Consejería de Salud y Familias. Para inscribirse en la app de Salud Responde solo es necesario rellenar los datos personales e introducir el DNI y el número de la tarjeta sanitaria.

Según recuerda la Consejería de Salud, se ha aumentado a 14 los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus tras habilitarse también en el Hospital de Torrecárdenas de Almería, que se suma así a los del complejo hospitalario de Jaén, Poniente, Valme, Regional de Málaga, Virgen Macarena, Hospital de Jerez, Juan Ramón Jiménez, Costa del Sol, Puerta del Mar, San Cecilio, Virgen de las Nieves, Reina Sofía y Virgen del Rocío.

Test para el coronavirus en vehículos

En la actualidad, Andalucía cuenta con más de una treintena de puntos de recogida rápida de muestras desde el automóvil con el fin de agilizar la toma y minimizar el riesgo de los profesionales sanitarios. Así, actualmente, están habilitados puntos en todas las provincias de Andalucía para realizar este tipo de pruebas.

Estas pruebas, siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad, se están realizando a personal sanitario, personal sociosanitario y profesionales esenciales que muestren síntomas del virus, previa cita.

Renovación de recetas

Por otro lado, los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin acudir al centro de salud. Así, cuando llamen para pedir cita, los profesionales del centro de salud o de Salud Responde preguntarán el motivo de la consulta, si este es receta, en las próximas 48 horas lo llamará su médico y cargarán a la tarjeta sanitaria las recetas que el paciente necesite. Con esta medida se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todos aquellos pacientes que lo necesiten.