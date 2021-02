Mapa Covid-19 en Andalucía: ¿Qué restricciones y medidas contra el coronavirus hay en mi municipio?

Mercedes Jiménez Sánchez SEGUIR Sevilla Actualizado: 04/02/2021 18:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta de Andalucía amplia desde las 0,00 horas de este miércoles, 3 de febrero, el cierre perimetral a 535 municipios de la comunidad autónoma al alcanzar una tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Para 287 esos 535 municipios la Junta dicta además desde el sábado el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Las nuevas medidas entraron en vigor a las 00.00 del miércoles 3 de enero tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes. Hasta ese momento, los municipios permanecen en la situación adjudicada previamente y afectados por las medidas correspondientes a esa situación. El periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días.

Tasa de incidencia en Andalucía

La próxima actualización de la tasa de incidencia que tendrá en cuenta la Junta de Andalucía para decretar el cierre perimetral y la suspensión de la actividad no esencial en municipios tiene lugar este jueves 3 de febrero.

Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 924,1. Por provincias, Almería se sitúa a la cabeza con 1.188,4, seguida de Huelva con 1.084,8; Cádiz con 1.008,2; Málaga con 990,0; Granada con 897,4; Córdoba con 867,7; Jaén con 786,8, y Sevilla con 753,1.

Duración de los confinamientos

Las restricciones tendrán una duración mínima de 14 días, independientemente de que durante ese periodo el municipio confinado reduzca su tasa de incidencia.

Por tanto, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.

Cómo se determinan las medidas

El comité de expertos analiza los datos cada lunes y jueves, aunque las medidas no entran en vigor hasta el miércoles (en el caso de las actualizaciones de los lunes) y hasta el sábado (en el caso de las actualizaciones de los jueves). Lo que implica que si un municipio supera los 500 contagios por cada cien mil habitantes un martes, los datos no serán actualizados hasta el jueves y las limitaciones no se aplicarán hasta la medianoche el sábado.

Municipios confinados en Granada

La provincia con mayor número de municipios afectados con restricciones desde este miércoles es Granada, con 113, de los que 66 tendrán cerrada la actividad no esencial.

En concreto, con cierre perimetral quedan Albondón, Aldeire, Alhendín, Alicún de Ortega, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Beas de Guadix, Benalúa, Cájar, Caniles, Calicasas, Capileira, Cenes de la Vega, Cijuela, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Domingo Pérez, Fonelas, Galera, Granada, Gójar, Güevejar, Güéjar Sierra, Huétor Tajar, Jayena, Jun, Lanteira, Lecrín, Moclín, Motril, Monachil, Montejícar, Montillana, Nigüelas, Otívar, Pinos Genil, Trevélez, Torre Nueva Costa, Valderrubio, Valle del Zalabí, Vegas del Genil, Villa de Otura, Villanueva de las Torres, Víznar, Zafarraya y Zújar.

Y, además, con cierre de actividades no esenciales quedan Albolote, Albuñol, Alamedilla, Alfacar, Algarinejo, Alquife, Baza, Benamaurel, Beas de Granada, Busquistar, Bubión, Calicasas, Castilléjar, Chauchina, Chimeneas, Cogollos de Guadix, Cogollos de la Vega, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Deifontes, Diezma, Dólar, Dúdar, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gorafe, Guadix, Guadahortuna, Huéscar, Huélago, Huétor Vega, Huétor Santillán, Huéneja, Íllora, Las Gabias, Láchar, La Malahá, La Tahá, La Zubia, Loja, La Peza, Maracena, Montefrío, Morelábor, Nevada, Nívar, Ogíjares, Padul, Peligros, Pedro Martínez, Pinos Puente, Piñar, Pulianas, Purullena, Puebla de Don Fadrique, Santa Fe, Sorvilán, Soportújar, Torre-Cardela, Ugíjar, Válor, Ventas de Huelma, Villanueva de Mesía y Zagra.

Municipios confinados en Sevilla

Sevilla alcanza este miércoles la cifra de 77 municipios con restricciones, de los que 26 tendrán suspendida la actividad no esencial, que son Alcolea del Río, La Algaba, Algámitas, Almadén de la Plata, Arahal, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Cantillana, El Cuervo, Dos Hermanas, Estepa, Gilena, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Pedrera, Pruna, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto, El Saucejo, Villamanrique de la Condesa, Villanueva de San Juan, Villaverde del Río y El Viso del Alcor.

Municipios confinados en Málaga

Málaga, que registra 74 municipios con tasa por encima de 500 tras añadirse Cómpeta y Guaro por superar los 500 casos por 1.000 habitantes y Gaucín, que abandonaba las restricciones este lunes, pero vuelve a tener una tasa superior a los 500, por lo que volverá a aplicárselas este miércoles.

De esos 74 municipios, en 39 queda suspendida la actividad no esencial, que son Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Álora, Ardales, Arriate, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casabermeja, Cañete la Real, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cútar, El Borge, Estepona, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Málaga, Manilva, Marbella, Moclinejo, Mollina, Ojén, Pizarra, Ronda, Teba, Tolox, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Vélez-Málaga.

Municipios confinados en Jaén

Jaén con 63 municipios afectados, de los que 28 tendrán suspendida la actividad no esencial por superar los 1.000 casos de incidencia acumulada. Se trata de Aldeaquemada, Arroyo del Ojanco, Baeza, Cabra del Santo Cristo, Canena, Carboneros, Castellar, Castillo de Locubín, Cazalilla, Guarromán, Huelma, Jamilena, Los Villares, Lupión, Orcera, Quesada, Rus, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torreperogil, Úbeda, Valdepeñas de Jaén, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villarrodrigo.

Municipios confinados en Córdoba

Córdoba acumula este miércoles 61 municipios con cierre perimetral y, entre ellos, 28 también con la actividad no esencial suspendida. Estos últimos son, en concreto, Alcaracejos, Almodóvar del Río, Belmez, Benamejí, Los Blázquez, Cabra, El Carpio, Castro del Río, Encinas Reales, Fernán-Núñez, Fuente Obejuna, La Guijarrosa, Hinojosa del Duque, Iznájar, Montemayor, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo, Villanueva del Duque y Zuheros.

Municipios confinados en Almería

Almería alcanza este miércoles la cifra de 61 municipios con restricciones, después de que Beires, Canjáyar, Cantoria, Felix y Líjar abandonen este miércoles el cierre perimetral, pero se sumen Senés y Berja con más de 500 casos. Así pues, habrá en la provincia 13 localidades con cierre perimetral y otros 48 además sin actividad no esencial.

Municipios confinados en Huelva

Huelva con 46 municipios afectados por restricciones, un grupo al que se han sumado Almonaster la Real, Almonte, Jabugo y Valverde del Camino, en cierre perimetral por superar la tasa de 500 casos. Hasta 24 localidades tendrán además cerrada la actividad no esencial, que son Aljaraque, Aracena, Ayamonte, Beas, Berrocal, Bollullos Par del Condado, Cabezas Rubias, Calañas, Cartaya, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Isla Cristina, La Palma del Condado, Lepe, Paymogo, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, y Villarrasa.

Municipios confinados en Cádiz

Finalmente, Cádiz tiene 40 localidades afectadas tras incorporar tres -El Puerto de Santa María, Barbate y Puerto Serrano- al grupo de municipios con más de 500 casos. Así pues, tiene doce con cierre perimetral y otros 28 además con el cierre de la actividad no esencial.

Medidas en vigor en Andalucía

El Gobierno andaluz también ha decretó desde el 17 de enero el cierre perimetral de cada una de las ocho provincias, de manera que no podrá haber movilidad entre ellas salvo causas justificadas, y ha decidido también reducir de seis a cuatro el número de personas que podrán reunirse, mientras que la totalidad de establecimientos de hostelería y los negocios comerciales tendrán que cerrar a las 18,00 horas.

Aforos en el nivel 4

Las ocho provincias de Andalucía están en nivel 4 de alerta sanitaria desde el domingo 17, lo que implica la modificación de aforos y horarios que conllevan los diferentes niveles de alerta aparecen recogidos en la Orden del 29 de octubre publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Solo se permitirán seis personas en el interior de los velatorios y quince en el exterior, un 30 % del aforo en las ceremonias civiles y religiosas, 30 personas el interior de los banquetes y 50 en exterior, con un aforo máximo del 30 %.

En los establecimientos comerciales se tendrá que respetar un 50 % del aforo, con distancia de seguridad; en el transporte público, un asiento de separación entre viajeros y 50 % de pie; y en actividades ambientales, seis personas en el interior y diez al aire libre.

En hostelería y restauración, se permiten 30 % del aforo en interior y 75 % en terrazas; un 40 % en gimnasios, competiciones deportivas sin espectadores, y cines, teatros y auditorios tendrán que tener un 40 % del aforo, con 200 personas de tope en interior y 300 en exterior.

Además, en el transporte privado habrá dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto; y en los parques se cerrarán los juegos infantiles y se permitirá que como máximo haya seis personas juntas.

Excepciones al cierre y horario más allá de las 18.00

1. Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.

2. Gasolineras.

3. Clínicas y Centros veterinarios.

4. Servicios profesionales, de seguros.

5. Centros y servicios sanitarios.

6. Servicios entrega a domicilio.

7. Alquiler vehículos.

Excepciones al cierre y horario hasta las 18.00

1. Parafarmacias.

2. Prensa, librería y papelería.

3. Floristería, planta y semillería.

4. Talleres mecánicos.

5. Servicio de reparación y material construcción.

6. Ferreterías.

7. Electrodomésticos.

8. ITVs.

9. Estancos.

10. Equipos tecnológicos y telecomunicaciones.

11. Alimento para animales.

12. Tintorería.

13. Lavandería.

14. Peluquería