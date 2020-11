Mapa del Covid-19 en Andalucía: todos los datos de los 174.084 positivos por coronavirus

Mercedes Jiménez Sánchez SEGUIR Sevilla Actualizado: 09/11/2020 16:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El coronavirus Covid-19 suma este lunes 9 de noviembre un total de 174.084 casos de contagio en Andalucía con la confirmación de 3.329 nuevos afectados en las últimas 24 horas, unos mil menos que el lunes pasado, cuando fueron 4.406.

Los casos diagnosticados este lunes son los más bajos de los últimos cinco días hasta el miércoles pasado, cuando fueron 2.363, por lo que suponen bajar el ritmo de contagios, pero sigue siendo una cifra muy alta, la segunda en un lunes en la segunda ola por detrás de los del lunes pasado y por delante del dato del lunes 26 de octubre (2.649), según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Tasa de incidencia en Andalucía

El mapa del coronavirus por la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 en Andalucía se reparte de la siguiente manera: Sevilla es la provincia con más casos diarios con 1.043, seguida de Cádiz con 485, Granada con 451 -la jornada anterior fue la que más sumo-, Jaén con 390, Málaga con 293, Córdoba con 288, Almería con 248 y Huelva con 111.

Por el contrario, Granada se mantiene como la provincia que registra más fallecidos con nueve, seguida de Huelva con siete, Córdoba y Jaén con cinco cada una, Málaga con tres y Almería, Córdoba y Sevilla con ninguno.

En cuanto a la tasa de incidencia, que revela la incidencia del virus en los úlimos catorce días, hay cuatro provincias que sobrepasan los 500 casos por cien mil habitantes: Granada (1.215,4), Jaén (840,3), Córdoba (637,4) y Sevilla (614,8). Mientras que las que registran una incidencia menor son: Huelva (489,7), Almería (403,3), Cádiz (356,8) y Málaga (299,5).

Situación de los hospitales en Andalucía

Los hospitales andaluces registran este lunes un significativo incremento de su presión asistencial por el coronavirus Covid-19 tras dos jornadas consecutivas de descenso con 184 pacientes ingresados más en 24 horas hasta un total de 3.335 -mayor cifra de la pandemia-, de los que 457 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), dos más que la víspera y 19 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo.

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes e ingresos en UCI, con 857 hospitalizados y 111 de ellos en UCI, seguida de Granada con 843 y 113 en UCI, Málaga con 367 y 55 en UCI, Jaén con 341 y 46 en UCI, Cádiz con 326 y 45 en UCI, Córdoba con 319 y 45 en UCI, Huelva con 161 y 15 en UCI, y Almería con 121 y 27 en UCI.

107 brotes en la última semana

La Consejería de Salud y Familias informa de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 107 brotes con 907 casos confirmados por PCR y test de antígenos, lo que supone un descenso en relación con los 131 brotes y 925 positivos de la semana anterior. Además de los focos declarados en los últimos siete días, en la comunidad siguen activos 191 brotes declarados con anterioridad.

Por provincias, Málaga se sitúa en la última semana como la provincia que concentra mayor número de brotes con 27 con 244 positivos, seguida de Sevilla con 20 focos y 105 casos; Granada con 19 brotes y 180 positivos; Almería con 13 focos y 103 casos; Jaén con 12 brotes y 135 positivos; Córdoba con ocho focos y 78 casos; Cádiz con siete brotes y 33 positivos; y Huelva con un solo brote y 29 casos.

Residencias de mayores

La situación más preocupante sigue localizada en las residencias de mayores, que contabilizan ocho muertes esta jornada en centros de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.

Estos se localizan en la residencia El Pinar de La Zubia (Granada), que registra sus dos primeros usuarios fallecidos esta segunda ola y 22 casos confirmados; la residencia Encarnación y San José de Cájar (Granada), que también registra sus dos primeras muertes y tiene y 20 positivos; y en la residencia Purísima Concepción de Baeza (Jaén), que registra su primer fallecido y mantiene 22 casos.

También suma ancianos fallecidos la residencia de San Gregorio de Torreperogil (Jaén), uno más -dos en total- y mantiene 39 casos; la de El Carmen de Marbella (Málaga) suma otro -seis en total- y mantiene 48 contagiados; y la Manuel Ridruejo de Sevilla capital suma también uno -dos en total- y alcanza los 26 casos activos.

Además, se registra un nuevo brote en la residencia Alcalde Antonio Pulido de Almedinilla (Córdoba) con 20 casos (19 ancianos y un trabajador) y suben los casos activos en la residencia de Peal de Becerro (Jaén) hasta 12 (diez usuarios y dos empleados), en la Ballesol Teatinos de Málaga capital hasta 54, en la Parra Grossi de Ronda (Málaga) hasta 31 (25 residentes y seis trabajadores) y en la Gerón de Archidona (Málaga) hasta los 40.

Análisis de datos

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 174.084 casos confirmados, 3.329 de ellos en las últimas 24 horas -menor aumento en los últimos cinco días-, y ha alcanzado las 2.915 muertes tras sumar 29.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 15.317, hasta 117 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.406, tras sumar siete en 24 horas, y el número de curados alcanza los 67.696, después de sumar 2.271 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.915 muertes desde el inicio de la pandemia -29 más en 24 horas-, Sevilla con 610 se mantiene como la provincia con más fallecidos seguida por Granada con 565 -nueve más-, Málaga con 512 -tres más-, Jaén con 363 -cinco más-, Cádiz con 309, Córdoba con 310 -cinco más-, Almería con 166 y Huelva con 80 -siete más-.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 174.084 desde el inicio de la pandemia -3.329 más en 24 horas-, liderados por Sevilla con 41.839 casos -1.043 más-, seguida de Granada con 33.774 casos -451 más-, Málaga con 26.897 -293 más-, Córdoba con 18.566 -312 más-, Jaén con 17.073 -385 más-, Cádiz con 16.216 -485 más-, Almería con 13.590 -248 más- y Huelva con 6.129 -112 más-.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 15.317 -117 más en 24 horas-, con Sevilla a la cabeza con 3.583 -16 más-, seguida por Málaga con 3.035 -18 más-, Granada con 2.556 -18 más-, Jaén con 1.671 -cinco más-, Córdoba con 1.691 -25 más-, Cádiz con 1.350 -13 más-, Almería con 963 -cuatro más- y Huelva con 468 -18 más-.

De ellos, 1.406 han pasado por la UCI en Andalucía, ocho más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 298, seguida de Málaga con 271, Granada con 196 -uno más-, Córdoba con 181 -cinco más-, Jaén con 152, Cádiz con 143, Almería con 128 -dos más- y Huelva con 37.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 67.696 en toda la región, 2.271 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 16.772 -282 más-, seguida de Sevilla con 11.915 -711 más-, Almería con 9.069 -48 más-, Córdoba con 8.223 -261-, Granada con 7.398 -275 más-, Cádiz con 7.383 -505 más-, Jaén con 5.378 -127 más- y Huelva con 1.558 -62 más-.

Nuevas medidas y restricciones en Andalucía

Andalucía decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.

Así lo ha anunciado este domingo Moreno en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia.

Moreno ha informado además de la decisión de mantener hasta el 23 de noviembre el cierre perimetral de la comunidad y continuar con los colegios e institutos abiertos en toda Andalucía, mientras que en la universidad se decide impartir las clases de forma telemática y on line salvo en las prácticas y la experimentación.

El cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas será más exigente en la provincia de Granada, donde la grave incidencia de la pandemia obliga al cierre completo de toda actividad no esencial.

Actividades esenciales

Según recoge el artículo 4 del BOJA extraordinario de la Junta de Andalucía publicado el 8 de noviembre, las excepciones al cierre adelantado se aplica en los siguientes casos: establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y papelería, floristería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas mismas actividades de mercado desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente llamados mercadillos.

Confinamiento domiciliario

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en rueda de prensa - ABC

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que España tiene todavía tiempo para evitar un confinamiento domiciliario por la crisis sanitaria del Covid-19 si se siguen «con eficacia» las actuales medidas restrictivas, como el toque de queda o el cierre perimetral de comunidades autónomas y municipios.

«Creo que no estamos llegando tarde. España ya ha tomado medidas drásticas, como restricción de movilidad, derecho de reunión o limitación de ciertas actividades... Si damos cumplimiento y conseguimos que las medidas que van dictando las CCAA se cumplan con eficacia estoy seguro de que evitaremos un segundo confinamiento domiciliario», ha asegurado en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press.

El ministro ha advertido, no obstante, que las cifras «son muy preocupantes» en estos momentos, con una incidencia de 527 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, aunque con «diferencias notables» entre los distintos territorios. Así, la autonomía con mejor situación es Canarias, mientras que "la más preocupante» es Navarra, con más de 1.000.

A nivel global en toda España, en base a los datos de los últimos tres días, que han arrojado una cifra de casos similares a las de los mismos días de la semana anterior, el ministro ha argumentado que se está produciendo «cierta estabilización» en el avance del Covid-19, «incluso un ligero descenso en algunos territorios», tal y como señaló este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

«Esto no quiere decir que hayamos conseguido el objetivo, que es bajar la curva, no estabilizarla. Tenemos que estar en una incidencia de 25 casos o como mínimo alrededor de 100. Hay que seguir trabajando y mantener la guardia alta. Esto no es un trabajo de un mes, esto va a ser así hasta el mes de mayo, cuando estimamos que podrá haber unos índices de vacunación como para pasar a un estadío distinto, si todo va como está previsto», ha explicado.

En último lugar, sobre la llegada de una vacuna contra el Covid-19, ha apuntado que el horizonte es mayo, tal y como ha detallado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El pronóstico es que si las vacunas más avanzadas superan el último tramo, si se prueba en 100.000 personas, que se están llevando a cabo ahora, a principios de año podríamos empezar a administrar dosis, para tener en mayo el suficiente número de personas vacunadas», ha concluido.

Teléfono coronavirus en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, ha incorporado a la línea 900 400 061 información y recomendaciones sanitarias específicas para aclarar a la ciudadanía las principales dudas relacionados con el coronavirus. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha recogido en esta línea las respuestas a las cuestiones más frecuentes que los andaluces realizan sobre el coronavirus a través de los diferentes teléfonos de atención sanitaria disponibles en nuestra Comunidad.

Este teléfono gratuito ha registrado desde su puesta en marcha en marzo de este año más de 500.000 llamadas de los usuarios andaluces, facilitando su acceso desde los inicios de la pandemia a la información disponible sobre los principales síntomas conocidos y las pautas a seguir ante un posible contagio por coronavirus.

La línea 900 400 061 incorpora ahora recomendaciones generales relacionadas con las pautas de comportamiento a seguir para prevenir el contagio por coronavirus tanto en el día a día, como antes de acudir a la escuela. Traslada indicaciones sobre qué hacer ante un contacto con una persona que haya dado positivo en positivo por Covid, al tiempo que aporta información básica sobre los canales de acceso tanto para la vacunación de gripe, solicitud de citas médicas, de enfermería o para recetas y trámites administrativos con atención primaria.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias recomienda usar el teléfono de Salud Responde, el 955 545 060, para pedir cita médica ante síntomas leves por coronavirus. Estas citas, que inicialmente son telefónicas para una primera valoración médica, así como otras solicitudes de citas y trámites con atención primaria también se pueden realizar a través de la aplicación gratuita de Salud Responde. .

Salud recomienda usar preferentemente tanto la app gratuita de Salud Responde como el portal web de Click Salud para las peticiones de citas para la vacunación de gripe o para consultas sanitarias con el médico o enfermero de atención primaria, reservando la línea de emergencias sanitarias 061 y el 112 para aquellas peticiones de atención sanitaria que supongan un riesgo para la vida de las personas.