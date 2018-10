Conversaciones sobre Andalucía Mar Calderón: «La actuación del independentismo es un chantaje al Estado» Esta abogada almeriense de nacimiento fue dirigente del Partido Andalucista y se muestra muy crítica con la actuación de los independentistas catalanes

¿Qué es Andalucía para usted?

Una nación en lo cultural y lo histórico, en lo natural. Esto no tiene nada que ver con la nación política, es otra cosa.

¿Entonces qué es esa nación andaluza?

Para mí es el pueblo andalu

¿El andaluz es nacionalista?

Desde ese punto de vista, sí. Es consciente de que venimos de una cultura común, de que hay homogeneidad en nosotros. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto político de nación, algo que no manejan los andaluces, sino los catalanes.

¿Cómo se puede definir el independentismo catalán?

Es un fenómeno radicalizado que está basado en una mentira. Nunca fueron una nación política, ni tuvieron soberanía propia. Llevan más de un siglo chantajeando al Estado español, que sí es una nación política.

¿Usted es partidaria de resolver este asunto con ese mantra en el que insisten los partidarios de la negociación continua?

Negociar como ellos dicen es algo imposible. En primer lugar, porque una negociación solo puede llevarse a cabo entre iguales, y no lo somos. Cataluña es un aparte de un todo. En segundo lugar, la negociación siempre ha de partir de un planteamiento flexible, nada rígido.

¿Se puede negociar cuando la otra parte solo se conforma con todo mientras la otra ha de quedarse con nada?

No. Ellos dicen: esto o nada. Pues no. Y bajo presión no se negocia, se chantajea.

¿Qué habría que hacer con los independentistas?

La Constitución española prevé una serie de mecanismos cuando se produce un golpe contra el Estado español. No se puede ceder ante un chantaje que solo nos conduce al crecimiento del precio de lo que ellos piden. En este momento la situación en Cataluña se caracteriza por una permanente incitación a la violencia. Esto entraría en la posibilidad de disolver los partidos que la fomentan, como señala la propia Ley de partidos políticos.

¿Habría que prohibir algunos partidos independentistas?

En España no se persigue a nadie, ni a ningún partido político, por sus ideas. Pero sí es democrático perseguirlos por sus actos. Cuando se ejerce la violencia, se abre la posibilidad a la disolución. El chantaje es una forma de violencia moral.

Esto no lo admitiría jamás el progresismo, ideología que por cierto se leva muy bien con el nacionalismo más reaccionario…

La Ley electoral española hace que en muchas ocasiones los partidos han necesitado a los nacionalistas. Da igual que sean de derechas o de izquierdas. Por eso soy partidaria de reformar la Ley d’Hont, porque es injusta. Una cosa es pactar con un grupo nacionalista y otra muy distinta hacerlo con los independentistas

¿Por qué no existe un partido nacionalista en Andalucía?

Porque el territorio es amplísimo. Las distancias son enormes. Vehicular un discurso político es algo que puedan hacer los partidos.

¿Existen zonas en Andalucía donde uno no pude sentirse andaluz? Usted es de Almería…

No. Almería se siente tan andaluza como la primera. Además, es el buque insignia. Posee la renta per cápita más alta. Para conseguir eso es necesaria la agricultura intensiva, así como la práctica de un turismo que se base en los recursos naturales y una industria moderna.

¿Cómo evalúa la política económica de la Junta?

Ausencia de programa a largo plazo. Parches. Tener todos los huevos en el cesto del turismo es un error.

¿Y la gestión de Susana?

No veo prioridades claras. No sabemos a dónde nos lleva ni por dónde nos conduce. Los problemas internos le acaparan mucho tiempo.

Desde su experiencia política del pasado, y profesional del presente, ¿cómo divisa el futuro?

Fuimos tierra de emigrantes y volvemos a serlo. La diferencia es que antes emigraban los jornaleros, y ahora se van los universitarios. Eso es algo muy doloroso.