Andalucía La marca verde del Gobierno andaluz encrespa al PSOE La Junta aprovecha la oportunidad del cincuentenario de Doñana para enarbolar la bandera medioambiental

Cuando el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, criticó esta semana el «giro de marketing» que hay tras el anuncio de la «revolución verde» del Gobierno andaluz confirmó el éxito de la estrategia de los nuevos inquilinos de San Telmo para arrebatar la bandera medioambiental a la izquierda.

Juanma Moreno ha sabido aprovechar el tirón del cincuentenario de la declaración de Doñana como Parque Nacional mucho mejor que Pedro Sánchez. La última visita del presidente del Gobierno de España en funciones de vacaciones a la reserva natural fue en agosto para veranear en el Palacio de las Marismillas, renovado para la ocasión. El aniversario del Parque ha pasado, de momento, sin pena ni gloria para el Estado. Sin embargo, la efeméride ha sido el punto de partida para presentar la agenda verde de la Junta que el martes celebró en el Palacio del Acebrón su Consejo de Gobierno. Moreno colocó dos fotos en la actualidad: arremangado el martes mirando el horizonte de pinos junto a sus consejeros y rodeado de niños el miércoles plantando un árbol en los parajes afectados por el incendio de 2017. No hay que ser un lince para advertir, como admitió en sus críticas José Fiscal, que la mercadotecnia política está detrás de esta efervescencia verde del gobierno del cambio.

El mismo término «revolución verde» que utilizó el presidente no parece una ocurrencia del momento. Tras el reclamo, el presidente de la Junta presentó una sucesión de iniciativas de la Junta de corte medioambiental que van de la realidad al deseo. Algunas efectistas, como el contrato que permite afirmar a la Junta que la electricidad que consume es cien por cien renovable, o el compromiso de acabar con las bolsas de plástico de los comercios un año antes de lo establecido. Otras precisan de fe, la necesaria para creer que se invertirán 800 millones en la ejecución de infraestructuras de aguas y depuración de residuales en esta legislatura.

Hay acuerdos que van más allá del postureo político. El Gobierno andaluz va a nombrar a un alto comisariado para el Medio Ambiente y ha creado un «sello verde» que garantizará la sostenibilidad de cualquier obra de infraestructura que acometa el Ejecutivo autonómico. Claro que el verdadero compromiso se demostrará cuando se conozca la identidad del nuevo alto cargo y sus funciones y se demuestre que el «sello verde» no esconde gateras para eludir trámites administrativos para la obra pública.

Lo verdaderamente revolucionario de la agenda verde del Gobierno andaluz es que ha enarbolado la bandera del medio ambiente sin complejos para declararse el primer preocupado por el cambio climático. Esto promete una sana competencia -si el fin último es salvar el planeta- con quienes se consideran tan dueños del concepto sostenibilidad como del feminismo.

Entre ellos, José Fiscal, precisamente el último consejero socialista de Medio Ambiente. Fiscal ha dicho, con evidente celotipia, que todo este «giro de marketing» es una «tomadura de pelo», un «ecologismo de salón y photocall».

Fiscal dice no creer en esta euforia verde de la nueva Junta porque entre las primeras medidas que tomó el támden Moreno-Marín estuvo integrar la Consejería de Medio Ambiente en la de Agricultura. Y porque acusa al nuevo Gobierno de rescatar el proyecto de la carretera Huelva-Cádiz con la aviesa intención -como dice Susana Díaz Díaz- de «asfaltar Doñana» y porque la Junta -añade- no descarta el almacén de gas en el parque.

Viniendo del último consejero de Medio Ambiente socialista estas apreciaciones no son el mejor argumento. Fiscal, que destacó por su inquietud por la contaminación lumínica de los alumbrados navideños, no dejó un amplio listado de logros medioambientales durante su gestión. Ni siquiera en su ciudad, Huelva, pendiente del proyecto de eliminación de las balsas de fosfoyesos. Pero es en las alusiones a las amenazas a Doñana donde su discurso hace tanta agua como precisa el parque. La memoria resta credibilidad al ataque del exconsejero despechado dentro de los límites de su provincia. Por empezar con el agua, tras su paso por la Junta no hay solución al riego de las explotaciones agrícolas del Condado más allá del cierre de algunos pozos ilegales.

La carretera

En cuanto a la carretera Huelva Cádiz, fue un proyecto que el PSOE prometió y no supo resolver en la década de los 90. Su propuesta fue tumbada en Europa y desde entonces se dejó llevar por la inercia fácil de no buscar alternativas que no afectaran a Doñana sino de justificar la inactividad en la presión ecologista. El nuevo Gobierno mantiene el compromiso de estudiar el proyecto con la premisa de la protección de los territorios de Doñana y su entorno. Frente ello, el PSOE genera un relato «fake» para vincular «a la derecha» la idea de hacer pasar la carretera por el corazón del Parque.

Del proyecto de Gas Natural , desde el PSOE podría hablar con más propiedad Felipe González. El propio Fiscal tiene bastante conocimiento de la tramitación del expediente administrativo de ese proyecto cuyas dos primeras fases obtuvieron la autorización medioambiental durante el mandato del socialista José Juan Díaz Trillo como consejero de Medio Ambiente de la Junta. Fiscal fue su jefe de prensa y posterior asesor. Curiosamente fue Díaz Trillo como diputado quien pidió años después en el Congreso que se anularan los permisos. El cambio de opinión sobre el proyecto se fraguó por imposición de IU, socio de Gobierno de los socialistas en el pacto andaluz de 2013.

Es decir, en cuestión de banderas que representan a todos, como la del medio ambiente, es mejor defenderlas que agitarlas.