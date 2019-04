ELECCIONES GENERALES 28A Marín: «No paramos de crecer mientras otros se están derrumbando» «Ciudadanos es ya la segunda fuerza de Andalucía porque es útil», recalca el líder andaluz de la formación naranja

Alegría, pero no euforia. La sede electoral de Ciudadanos (Cs) Andalucía vivió anoche un ambiente de bastante satisfacción, aunque matizada con cierta sensación agridulce, de leve frustración, ya que el crecimiento notable en número de votos, porcentaje y representantes no fue el suficiente como para resultar decisivos y poder entrar en un hipotético gobierno de centro derecha en Madrid. Quedaría la opción de pactar con el PSOE, peor por lo visto en toda la precampaña, en la que el cortafuegos entre ambas organizaciones ha sido más que evidente, no parece ese el camino, al menos a priori. Aún así, la lectura y el mensaje oficial se centraron, obviamente, en el ascenso sostenido de la formación, que se acerca ya a los registros del PP dentro de ese espectro ideológico a nivel nacional y que da un serio revés a los populares en la comunidad andaluza. Por ello, los argumentos usados fueron positivos para congratularse por el resultado obtenido en la región, donde el partido de Albert Rivera ha logrado un aumento notable, tanto como para convertirse en primera fuerza de centroderecha por delante del PP en número de sufragios (24.000 votos más que el PP) y pasar de 7 a 11 diputados, logrando representación en todas las provincias andaluzas por primera vez y dos en tres de sus provincias (Sevilla, Málaga y Cádiz), y pasando del 13,6% de las papeletas al 17,7%. Y todo ello con una participación muy alta, del 73,2%, que los analistas de la formación valoraron de manera muy positiva.

El favorable resultado puso una amplia sonrisa a los responsables de la formación naranja. Ya en alguna primera intervención, cuando aún no se había escrutado el total de votos, Juan Marín, portavoz de Cs en Andalucía y vicepresidente del Ejecutivo regional, había subrayado que «Ciudadanos crece cada vez que se convocan unas elecciones». Cuando se realizó el recuento completo, sus palabras estuvieron más cargadas de alegría e incluso de cierta euforia, a pesar de la imposibilidad de llegar al Gobierno en coalición con los populares como se había planteado durante la precampaña a tenor de los sondeos. El líder andaluz del partido naranja, así, recalcó el «estupendo resultado, que consolida a Ciudadanos en su constante crecimiento porque es un proyecto liberal y progresista con futuro, útil y en el que la gente cree, por eso no para de crecer cada vez que se ponen las urnas. Por eso acabará gobernando España con Albert Rivera en cuanto se vuelvan a poner las urnas». En este sentido, y a pesar de su alianza con el PP en el gobierno regional, Marín subrayó que «Ciudadanos es la segunda fuerza política en Andalucía porque es útil, mientras otros partidos se están derrumbando porque no ofrecen una alternativa a la gente, y eso se ve cada vez con mayor claridad», indicó en alusión más que evidente a su socio en la Junta.

Mejor que en diciembre

En el repaso a las cifras de estas generales, el portavoz de los naranjas en la comunidad ha destacado que han logrado 140.000 votos más en la región que en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, obteniendo «representación en todas las provincias y también dos senadores, dando once diputados al proyecto nacional que lidera Rivera. Se han superado las expectativas y el partido es ahora la segunda fuerza de Andalucía cuando hace cuatro años este proyecto apenas existían en la comunidad». «Hemos crecido cuando éramos oposición y ahora que somos gobierno también crecemos, lo que deja muy claro que el proyecto de Ciudadanos es útil y la gente lo quiere», apuntó Marín, que auguró que «está muy cerca el momento en que este partido gobierne España porque no para de crecer».