Andalucía Montero augura que Andalucía se acogerá al FLA por el desajuste de su último presupuesto como consejera La ministra desvela, antes que la Intervención del Estado, que la Junta incumplió el objetivo de déficit de 2018

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que su departamento abonará lo que se denomina un extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a todas las autonomías que les corresponda y no sólo a la Comunidad Valenciana, a la que anunció el cobro el 9 de octubre de 250 millones con cargo a esa partida en un encuentro el lunes con su presidente, el también socialista Ximo Puig. Ese compromiso ha sido interpretado por varias comunidades, entre ellas Andalucía, como una trato de favor del Gobierno de Pedro Sánchez al presidente socialista valenciano en plena reivindicación del pago de las cantirfades a cuenta del Estado a las Autonomías.

Este excedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extra se distribuye entre las Comunidades que incumplieron el objetivo de déficit del año anterior, 2018 en este caso, y sirve para cubrir ese agujero. En el caso de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresó este martes una «queja formal» por el «agrario comparativo» con la Comunidad Valenciana al aceptar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «unas condiciones especiales de auxilio financiero para la Generalitat Valenciana y no aceptar las mismas medidas para Andalucía, donde nos adeuda 1.350 millones de euros».

Montero explicó este miércoles que Andalucía o Murcia, gobernadas por PP y Ciudadanos, están en esta situación y también recibirán su «parte correspondiente», que en caso andaluz serían 160 millones de euros. La ministra ha rechazado las críticas a su anuncio al socialista Ximo Puig: fue «una comunicación» y no un privilegio. Según desveló, también ha tenido contacto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

«Cuando el Gobierno actualice el extra FLA lo hará para el conjunto de las comunidades autónomas -ha garantizado-. Algunos quieren buscar diferencias o privilegios cuando hay comunicación como la he tenido con el señor Feijóo o Puig o cualquiera que me lo pida».

La respuesta del presidente andaluz Juanma Moreno no se hizo esperar. «Nosotros nunca hemos pedido el FLA, así que Montero anuncia que nos da un dinero para tapar el déficit de 2018 que ella misma creó como consejera en Andalucía, pero ese recurso no nos sirve para garantizar servicios públicos de calidad», declaró el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha lamentado que la Junta no ha recibido aún respuesta a la carta dirigida al Ministerio que sí han tenido otras comunidades como Murcia o Galicia. La solicitud de fondos procedentes del FLA es una decisión que debe adoptar el Consejo de Gobienro de la Junta.

Moreno ha insistido a Montero en la reclamación de los 1.350 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta y la liquidación del IVA. y ha querido dejar claro que «no caben excusas de mal pagador». «Que nos aclare la situación, convoque elConsejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y busque soluciones porque nos está empujando a muchas comunidades que no somos de su color político a la asfixia financiera y al menoscabo de fondos para servicios esenciales», ha recalcado.

El presidente de la Junta también ha calificado como «sorprendente» que Montero haya facilitado en sus declaraciones a los medios en el Congreso el dato correspondiente al déficit de 2018, «que tiene que tener la Intervención del Estado pero que formalmente no se nos ha comunicado», ha concluido.

Entregas a cuenta

En relación a las entregas a cuenta, la ministra asegura que su departamento sigue trabajando en la fórmula que le permita traspasar a las Comunidades la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. La solución tiene que ser «técnicamente impecable», ha asegurado, por lo que no se hará ningún anuncio hasta que esté «estructurada». Hasta ahora la ministra había argumentado que el Gobierno en funciones no podía administrativamente desbloquear estas partidas.

Montero ha insistido en que espera que la transferencia de este dinero se pueda realizar en breve y en que en cualquier caso servirá para atajar problemas de tesorería, es decir, de pago de facturas, lo que no justifica hacer recortes presupuestarios. Si alguna comunidad los aprueba antes de final de año, ha dicho, será por otros motivos y no por el retraso en estas entregas a cuenta.