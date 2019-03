Andalucía Montero resta importancia al informe de la Cámara sobre la falta de control de los bienes de la Junta La ministra de Hacienda acusa al actual Ejecutivo del PP y Cs de «intentar justificar que no hace nada»

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 26/03/2019 22:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María Jesús Montero, exconsejera de Hacienda de la Junta, se ha referido este martes al informe de la Cámara de Cuentas que pone de manifiesto que la Junta de Andalucía no tiene inscritos debidamente sus bienes, ya sea porque no aparecen o porque están catalogados con valores incorrectos. incumpliendo así la Ley de Patrimonio de la Administración autonómica.

La actual ministra de Hacienda ha señalado que «el PP, desde que ha llegado al Ejecutivo autonómico, no hace otra cosa que intentar justificar que no hace nada. Dicho de otra forma, están intentando permanentemente que la actualidad política esté preñada de elementos que nada tienen que ver con su gestión cotidiana», como «noticias falsas, intento de sacar de contexto informes y datos que aparecen en la cuenta general de la Intervención General de la Junta o de la propia Cámara de Cuentas».

Montero ha profundizado sobre los informes de la Cámara de Cuentas al decir que « el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha atendido y ha tenido en consideración sus sugerencias y recomendaciones». ¿Por qué no aparecen todo los bienes de la Junta en su Registro General? Montero ha destacado que «esto sucede desde que se considera perímetro de la Junta también el entorno de los entes públicos y sociedades mercantiles que están en entorno de la Administración autonómica. Desde entonces se viene haciendo actualización del patrimonio, incorporándolo al Registro General. Son tareas cotidianas, recomendaciones que hay que atender, pero que no implica más que eso, que todo aparezca en un registro y que no haya varios registros».