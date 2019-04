Moreno exige a Sánchez «una rectificación pública por mentir a sabiendas en el debate» Acusa al presidente del Gobierno de «hacer trampas con el documento de una solicitud ciudadana sobre la cualificación de los mediadores en violencia de género como si fuera una propuesta de la Junta para hacer supuestas listas negras»

El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, «una rectificación pública cuanto antes» por «trampear el debate televisivo esgrimiendo un documento de solicitud de un información de un ciudadano particular como si fuera una iniciativa del Gobierno andaluz para elaborar unas supuestas listas negras de los trabajadores de la mediación en violencia de género, algo que es absolutamente falso». «Que un presidente del Gobierno mienta en un foro así es muy grave, pero que lo haga.a sabiendas de que lo que dice es falso lo es mucho más, sobre todo si se trara de un tema tan delicado como el de la violencia contra las mujeres, donde debemos estar todos unidos y con altura de miras, no buscando rascar unos cuantos votos. Exigimos que rectifique y aclare el asunto», ha indicado Moreno en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía.

Para Moreno, «es muy grave que Sánchez utilice un fake y mienta de esa manera» usando «un documento administrativo de mero trámite por una petición de un ciudadano particular». «Se trata de una solicitud ordinaria formulada por un ciudadano gracias al portal de la transparencia que puso en marcha precisamente el PP. En esa solicitud pide información sobre la cualificación profesional de los mediadores que trabajan en esa área de la gestión contra la violencia de género evaluando a las víctimas, y nada más. Lo que hace el Gobierno andaluz es informar a esos trabajadores de que tienen la opción de objetar y no ofrecer esos datos. Y punto. Sánchez usa eso para mentir y sacar rédito electoral delante de todos los españoles sin pudor, por eso le exigimos una rectificación inmediata», ha destacado el presidente de la Junta.

El popular ha lamentado que Sánchez «haya recurrido a falsear la realidad, una fake a sabiendas», lo que ha tildado de «lamentable», y le ha acusado «utilizar el sufrimiento de las mujeres víctimas de la violencia de género para salir de un atolladero o arrancar un puñado de votos» en el debate televisivo de este martes. «Lo que hizo Sánchez -ha añadido- fue trampear y hablar de listas negras y eso no es lo que está haciendo la Junta. Leexijo una rectificación inmediata por poner mal a la administración andaluza y sus trabajadores y por faltar a la verdad sobre una estrategia clara y nítida del Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia machista».

Moreno ha señalado que en el debate se vio a un presidente del Gobierno «noqueado, desorientado». «Vi más a un expresidente que a un presidente», ha indicado Moreno sobre Sánchez, agregando que un presidente «debe tener una cierta ponderación, un cierto equilibrio, solvencia, un saber estar». «Cuando veo a un presidente que tiene que echar mano de los folios para leerse el programa electoral es que muy trabajado no está ese programa y no demuestra mucha solvencia, precisamente», ha apuntado Moreno, que ha lamentado que el jefe del Ejecutivo socialista «utilice el sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia de género, que creo que está por encima de cualquier batalla política», y use un documento «a sabiendas de que era falso», para «arrancar un puñado de votos». Ha apuntado que «eso demuestra una catadura moral y la falta de claridad, veracidad y transparencia que tiene Sánchez», a quien Moreno vio en el debate «muy noqueado, arrinconado, con dosis de mediocridad».