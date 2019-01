GOBIERNO DEL CAMBIO Moreno aún medita quién será el portavoz de su gobierno y Canal Sur estará bajo gestión conjunta de PP y Ciudadanos El presidente de la Junta ha asegurado que no ha recibido presiones «de nadie» para configurar su equipo

@antonio_rvega Sevilla Actualizado: 21/01/2019 13:34h

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha despejado hoy las principales incógnitas sobre la composición de su gobierno del cambio. La única duda que no ha disipado es quién será el portavoz del Ejecutivo del PP y Ciudadanos, que aún no está decidido. «Es una decisión que no he tomado a día de hoy», ha asegurado al ser preguntado por los periodistas en su primera rueda de prensa como presidente en el Palacio de San Telmo, a la espera manaña de que tomen posesión sus consejeros.

La portavoz del PP en el Parlamento andaluz será la actual secretaria general, Loles López Gabarro, toda vez que quien ejercía dichas funciones hasta ahora, Carmen Crespo, va a ocupar la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. El objetivo es que haya la «máxima coordinación» con el partido y buscar a una persona capaz de buscar acuerdos con la oposición porque «tenemos que hacer esfuerzo para buscar mayoría con todos los grupos», ha puntualizado.

En medio de una gran expectación mediática por las nuevas caras del gobierno, Moreno ha reconocido que hay «flecos por cerrar» entre Ciudadanos y PP. El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, actual presidente de la Diputación de Málaga, será la persona encargada de la interlocución con Juan Marín, el vicepresidente de la Junta y máximo referente del partido naranja en Andalucía.

Para evitar suspicacias sobre el control político de la Radiotelevisión Pública de Andalucía (RTVA), el nuevo mandatario popular ha anunciado que «vamos a crear un ente compartido de donde va a depender la RTVA». No sólo Canal Sur estará bajo el paraguas de este ente, sino también distintas entidades que no ha especificado.

El objetivo es que entidades instrumentales no queden en manos del PP o de Ciudadanos. Se trata de «los entes que son más complejos y requieren un equilibrio» y una toma de «decisiones colegiadas» del PP y Ciudadanos. No obstante, ha querido dejar claro que no va a haber bicefalia porque el «gobierno es uno y actuaremos como un solo gobierno, sin distinción de siglas ni orígenes».

Moreno ha asegurado que no ha tenido «ningún tipo de presión por parte de nadie ni presiones internas de un presidente provincial ni de la dirección nacional». En su cartera no ha incluido a ninguno de los nombres que sonaban para relevarlo en caso de fracaso electoral. «Casado estimó que tenía que hacer el equipo que estimara más oportuno». Ha asegurado que ha configurado su equipo sin pensar en «equilibrios políticos» sino en el «interés de los andaluces».

El gobierno estará formado por cinco mujeres y siete hombres incluido Moreno. Por lo tanto es paritario atendiendo a la proporción del 60-40 por ciento. Ha reconocido que ha contactado con algunas personas para ofrecerles consejerías pero han declinado hacerlo por «motivos personales». Éstos son los nombres del nuevo gobierno:

Vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración Democrática, Administración Local y Justicia: Juan Marín (Ciudadanos)

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior: Elías Bendodo (PP)

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad: Rogelio Velasco (Ciudadanos)

Consejería de Hacienda, Industria y Energía: Alberto García Valera (PP)

Consejería de Educación y Deportes: Javier Imbroda (Ciudadanos)

Consejería de Salud y Familias: Jesús Aguirre (PP)

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: Rocío Blanco (Ciudadanos)

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: Carmen Crespo (PP)

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: Rocío Ruiz (Ciudadanos)

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: Marifran Carazo (PP)

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico: Patricia del Pozo (PP)