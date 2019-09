Junta Directiva del PP andaluz Moreno tiende la mano al PSOE para reclamar en Madrid «el dinero de todos los andaluces» «Mientras yo sea presidente de todos los andaluces, aquí no se va a perder ni un céntimo para servicios públicos»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado este miércoles la precampaña del PP andaluz hacia las generales del próximo 10 de noviembre con la convocatoria de una Junta Directiva Regional en Sevilla para espolear a los suyos y motivar al partido en Andalucía ante otra campaña electoral.

Además de sacar pecho por la «fórmula andaluza» de Gobierno, Moreno ha querido poner en valor el «diálogo y la capacidad de negociar» que su partido ha demostrado para constituir el Ejecutivo andaluz y lo ha contrapuesto con el «fracaso personal» de Pedro Sánchez que no ha sido capaz de llegar a ningún acuerdo político para formar Gobierno.

En este sentido, el presidente andaluz ha tendido la mano al PSOE en el que será uno de sus principales argumentos de campaña . «¿Dónde está el PSOE de Andalucía que enarbolaba la verde y blanca? ¿Dónde cuando a todos los andaluces nos quitan los 1.350 millones de euros que son nuestros?, ha dicho Juanma Moreno.

«Los emplazo a que nos acompañen a la puerta de la Moncloa para reclamar, con corrección y educación, los impuestos que ya hemos pagado y que nos corresponden».

Guiño a Vox

Si a primeras horas de la mañana, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, aseguraba que su socio preferente es Ciudadanos, el presidente andaluz Juanma Moreno trataba de rectificar ese argumento por su urgencia de aprobar las cuentas de la Junta lo antes posible.

Eso sí. Lo hacía sin mencionarlos expresamente aunque con un mensaje muy claro: «Me dicen que si estoy loco por querer aprobar las cuentas en plena campaña electoral, me dicen que lo deje correr. Pero no. Aquí se corre en defensa de los intereses de los andaluces. Y le pido a los grupos parlamentarios, en especial a los que están más cerca de nuestras posiciones, que sean tremendamente responsables, que no se dejen arrastrar por la excitación electoral que se están jugando la imagen de estabilidad. Que no se trunque el desarrollo económico por intereses partidistas porque los ciudadanos van a premiar a quienes se comporten con responsabilidad institucional».