Los negocios de Bernat Soria conectados con otros ex cargos socialistas

Bernat Soria (Carlet, Valencia, 1951) siempre ha encontrado en la Junta de Andalucía a un aliado incondicional para sus experimentos con células madre en ratones con diabetes y sus aplicaciones en otras enfermedades degenerativas, incluso cuando éstos suscitaban dudas legales.

Esta colaboración se inició en octubre de 2002, cuando el entonces consejero andaluz de Salud, Francisco Vallejo, anunció que iba a dar los permisos para impulsar en Andalucía una investigación «dentro de los límites jurídicos» a través de un grupo con sede en Sevilla y que estaría coordinado por el director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, Bernat Soria. Tan sólo tres años después, el científico valenciano pasó a convertirse en el investigador estrella de la Junta, con un sueldo de 170.438 euros brutos anuales que no tenía precedentes y que doblaba con creces el «salario» del presidente de la Junta (68.981 euros).

Con todo, Bernat Soria no dudó en dejar la dirección del Cabimer, el centro de investigación biomédica de la Junta, cuando José Luis Rodríguez Zapatero le ofreció el Ministerio de Salud. No duró ni dos años. A las pocas horas de confirmarse su salida en abril de 2009, el Gobierno andaluz le ofreció volver a un puesto nuevo, creado para él y mejor remunerado que el que tenía. No se lo pensó dos veces.

Pero, a la par que trabajaba en los laboratorios de Cabimer, Soria mantuvo abierta la vía privada. En agosto de 2009 nace la empresa Andalucell S.L. y en marzo de 2010 entra como administrador único José Antonio Mateos Fernández, que había sido director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia de la Junta hasta mayo de 2009. Coincidió con Soria en el Cabimer, del que fue gerente.

En julio de 2015, el exministro sustituye como propietario a su antiguo compañero de trabajo. Andalucell está detrás de otras empresas interpuestas como Newbiotechnic (NBT), una compañía creada en 1999 que patenta un innovador sistema que permite identificar por el ADN de las heces del perro y sancionar al dueño que no las recoge en la calle. En septiembre de 2015, Soria se convirtió en el principal accionista de NBT, que tenía a Mateos como socio y director de operaciones.

Esta compañía con sede en Bollullos de la Mitación estuvo vinculada en su origen a la caja de ahorros El Monte y después se hizo con su control el empresario Antonio Morera Vallejo. La exconsejera de Gobernación y de Justicia, Evangelina Naranjo, aparece como la persona de contacto.

Hasta julio de 2013, figuró como apoderado de esta sociedad con sede en Bollullos de la Mitaciónel exconsejal socialista José María Sayago, imputado en el caso ERE.