Se niegan a alquilarle un piso en Madrid solo porque es andaluz Un joven estudiante de Sevilla, Ángel López Molina, buscaba donde alojarse mientras cursa un máster en Sociología en la Universidad Complutense de la capital

Ángel López Molina acabó el año pasado su grado en Psicología en la Universidad de Sevilla. Atraído por la Sociología, buscó dónde cursar un máster de esta materia. Después de descartar Barcelona, se matriculó, como muchos otros andaluces, en una universidad de Madrid. En la Complutense, concretamente. Y se puso a buscar un piso donde pasar el curso.

Al encontrar una habitación para compartir en un piso que le interesaba, llamó al número que se anunciaba. Habló con el casero y todo fue «normal», asegura. «Me dijo que el piso estaba disponible, charlamos un poco y me dijo que hablaríamos por whatsapp», recuerda Ángel. Pero cuando le escribió, no obtuvo respuesta. Días después, volvió a ver el piso disponible en el portal inmobiliario y volvió a dirigirse por whatsapp al casero. «Pensé que igual no me había leído la primera vez que le escribí».

Nada de eso. Al preguntarle al hombre si el piso estaba aún disponible, el casero preguntó a Ángel de dónde era. Él respondió que de España. «¡Qué más da de dónde exactamente, no puedes juzgar a alguien por ser de Cataluña, de Madrid o de Andalucía», explica. El casero insistió: «¿Y de qué parte?». «De Sevilla», indicó Ángel. Su interlocutor , entonces, soltó: «Te voy a ser sincero, no quiero que te moleste, pero no me gustan los andaluces. Dudo que nos llevemos bien».

Ángel, sorprendido, respondió un escueto y educado «vale». Y le mandó un audio. En un tono calmado y hasta amable, le explica al casero lo que repite al hablar con ABC: él, por encima de un acento o un lugar de nacimiento, es una persona. «Me parece muy bien, no quiero ir yo a tu piso tampoco», respondió Ángel. «Pero es una falta de respeto. Antes de andaluz, soy persona. Lo que más me define no es que hable con la ese o diga «illo», y ni te has dignado a conocerme. Suerte con tu búsqueda», le añadió.

Este joven andaluz tiene claro que la experiencia que ha tenido no define de ninguna forma a los madrileños. «He tenido mala suerte, ya está», explica. Y pide que, de la situación que vivió, se saque algo positivo, constructivo. «No hay que prejuzgar. No es bueno dejarse llevar por los estereotipos», señala. «Hay gente de todo tipo en todas partes. Tienes las mismas probabilidades de encontrarte a una mala persona en Andalucía que en Madrid. O que en Valencia», reflexiona.

«Nos hemos acostumbrado a juzgar a los demás en base a estereotipos aprendidos. El casero que me encontré era una persona educada, pero se equivocó al meterme en un saco tan grande como "los andaluces". Somos ocho millones, no me puedes juzgar por ser andaluz», explica. Ángel insiste en que, salvo este casero, «la gente en Madrid me ha tratado genial, no puedo tener ninguna queja». Y hace también hincapié en que «tenemos que aprender a perder prejuicios. Contra los andaluces, claro. Pero con todo el mundo también».

Mientras intenta sacar algo positivo de esta experiencia, Ángel sigue buscando piso. «Bueno, es que tampoco tengo mucha prisa, porque me estoy quedando en casa de una prima por ahora», se ríe. «Estoy esperando a que me salga un piso bueno», añade. Y que no tengan problemas con los andaluces, claro.