Consejo de Gobierno La nueva Junta prohíbe ahora a sus agencias dar avales pero apoya el archivo del caso Bendodo desvela que hay un «quebranto económico de 140 millones pendientes de recuperar de avales que entregó IDEA»

El Gobierno andaluz ha recortado la capacidad de gestión de las agencias públicas de la administración para evitar el descontrol de los fondos que se entregaban como avales a terceros. Así, el consejero de la Presidencia ha anunciado que las agencias no podrán conceder avales ni en el Presupuesto 2019 ni en el 2020 porque esta bolsa se ha recortado drásticamente.

Una decisión que se enmarca en la polémica por el caso Avales de la Agencia IDEA que está en el juzgado y cuyo presunto «quebranto económico» va mucho más allá de los 66 millones de euros recibidos por 18 empresas que también recibieron ayudas de los ERE. Según ha explicado Bendodo, el quebranto económico asciende a 140 millones de euros «una cantidad que es recuperable», y que la Junta va a tratar de ingresar en sus arcas.

Bendodo no ha aclarado el cambio de postura de la Junta en la defensa de la administración en este caso, ya que su criterio no coincide con la Fiscalía que sí ve delito en quienes concedieron las ayudas. «Lo que no vamos a hacer es bloquear IDEA».