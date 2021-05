Ramón Román SEGUIR Sevilla Actualizado: 06/05/2021 21:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco a poco los andaluces han ido recuperando cierta movilidad. Tras no poder salir hace no mucho de su propio municipio, se pasó a la movilidad dentro de las provincias. Y desde la semana pasada también volvieron los viajes interprovinciales. Pero hasta que decaiga el estado de alarma la Junta no permite ni entrar ni salir de Andalucía, algo que desde este domingo, a las 00.00 horas, sí se podrá hacer con las nuevas medidas Covid.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno tras la reunión mantenida con el comité de expertos. El presidente del Gobierno andaluz, que ya había adelantado que sin el estado de alarma no podía mantener el cierre de la comunidad, ha explicado que a partir del 9 de mayo se abrirán las fronteras autonómicas, de modo que los andaluces podrán moverse tanto por España (a excepción de por los lugares que estén cerrados debido a una tasa alta de contagios) como por aquellos países que acepten personas dentro de sus territorios que no sean residentes.

Con el fin de esta medida, Andalucía esperar recuperar un sector clave para la comunidad como es el turismo. Con las fronteras cerradas actualmente y con la movilidad interprovincial permitida sólo desde la semana pasada, apenas ha habido actividad de relevancia, algo que ahora se espera que cambie de forma radical.

Así, serán muchos los hoteles, apartamentos, bares, chiringuitos y comercios que volverán a abrir sus puertas tras meses cerrados. La Junta de Andalucía buscará potenciar todas las medidas posibles para impulsar el turismo, sector fundamental para reactivar la economía de la comunidad.

Cierre de municipios

Los que sí continuarán serán los cierres perimetrales de aquellos municipios que superen las tasas de incidencia de 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno andaluz necesitará el respaldo de la Justicia para llevarlos a cabo, pero Juanma Moreno cree que es necesario seguir con esta restricción para evitar rebrotes en toda la comunidad.

De este modo, la zonas que superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes tendrán un cierre perimetral, aunque sus bares y comercios podrán seguir abiertos con el horario del resto de Andalucía. Mientras que los sitios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes tendrán, aparte del cierre perimetral, la suspensión de la actividad no esencial.