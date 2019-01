Nuevo Gobierno en Andalucía Nuevo Gobierno en Andalucía: El PP se hace con Familia, Presidencia y Hacienda Los populares tendrán seis departamento en el Ejecutivo que han firmado con Ciudadanos para la XI Legislatura en Andalucía

M. Moguer

Tras el anuncio de Ciudadanos este lunes de su parte del nuevo Gobierno en Andalucía, ha sido el turno poco después de su socio en el Ejecutivo del cambio en la comunidad. Así, la secretaria general del PP andaluz, ha desgranado las áreas que su partido tendrá en el nuevo Gobierno andaluz que PP y Cs van a coprotagonizar en esta XI Legislatura y que estará presidido por Juanma Moreno (PP) y tendrá a Juan Marín (Ciudadanos) como vicepresidente.

En este nuevo Gobierno al PP le corresponde Hacienda, Presidencia, Adminsitraciones Públicas, Interior, Sanidad, Familia, Cultura y Patrimonio, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, la Oficina del Portavoz, Energía, Industria y Minas.

De momento, ha explicado López, esto son «solo áreas, no consejerías», porque hasta que no se produzca la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía no habrá una estructura exacta de cómo se configura la administración andaluza. «Dónde irá encajada cada área se sabrá con posterioridad», ha indicado la secretaria general de los populares andaluces.

En todo caso, ha explicado la secretaria general de los populares andaluces, hay áreas de gestión que son «transversales» como Igualdad o Familia. Precisamente el departamento de Familia ha sido un foco de fricción en el acuerdo entre PP y Ciudadanos, puesto que los de Marín se resistían a hablar de una consejería solo para ese asunto y los de Santiago Abascal ponían resistencia asimismo a que Familia se mezclase con otros asuntos. Dicha fricción acaba cuando el PP ha aclarado que ellos entienden que familia incluye «a todos los tipos de familia» porque ellos no le ponen «apellidos» al concepto de familia.

Para López, la polémica con respecto a si el área de gestión de «Familia» o «Familias» es solo fruto de la «demagogia» del PSOE. «Cuando el PP habla de Familia, hablamos de todas las familias, todo tipo de familias, pero como el PSOE no tiene argumentos, quieren dinamitar lo que los andaluces han elegido en las urnas».

«Escrache» al PP

Loles López ha aprovechado su intervención para acusar al PSOE de organizar y alentar un «escrache» al PP y Ciudadanos en el debate de investidura con la «excusa» de que ambas formaciones han bajado la vguardia en la lucha contra la violencia de género

López ha explicado que la violencia de género debe sacarse de la contienda política y que «debemos seguir avanzando todos juntos para poner fin a esta lacra». López ha explicado que siente «vergüenza cuando se usa este tema para hacer un «scrache» a la investidura como, ha dicho, está haciendo el PSOE. «No solo no se ha retocedido ni un milínmetro en la lucha contra laviolencia de género sino que en el acuerdo de PP y Ciudadanos se ha avanzado todos unidos para poner fin a esta lacra».

Para el PP, el PSOE aún no ha asumido que «Andalucía no es el cortijo de Susana Díaz». que Andalucía «es de todos los andaluces». El «escrache», ha opinado López, deben hacerlo los socalistas a las puerta de La Moncloa -sede del Ejecutivo central- porque, ha indicado, «la intención el señor Pedro Sánchez es quitar de esta Legislatura la reforma de la financiación autonómica».

«Lo que ya se había avanzado con el Gobierno de Mariano Rajoy, se lo ha cargado» Pedro Sánchez, ha dicho al secretaria general de los populares andaluces, tirando «a la papelera» los4.000 millones de euros «que le correspondían a Andalucía» y que firmaron todos los partidos políticos, ha recordado López.

Nombres para el Gobierno

Sobre el rumor que sitúa al popular Elías Bendodo al frente de la Consejería de Presidencia, López no ha confirmado este extremo y ha emplazado a los periodistas a después de la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta, aunque ha recalcado que el malagueño le parece «un compañero que a lo largo de toda su trayectoria polícia ha demostrado que es un grandísimo gestor».

La secretaria general tampoco se ha descartado a sí misma como una de las nuevas consejeras y ha asegurado que estará «donde diga mi presidente». «Juanma no ha puesto nombres encuima de la mesa porque lo primero es la investidura», ha añadido.

En cuanto a la toma de posesión, que podrían ser en la localidad malagueña de Antequera, López ha opinado que «es un sitio emblemático para todos los andaluces», pero que la elección del lugar «corresponde a la presidenta del Parlamento».