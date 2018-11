Conversaciones sobre Andalucía Paquita Marín, presidenta de la Casa de Andalucía: «Pujol era el patriarca que pedía para todos» La presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona se plantea la relación que mantienen los andaluces con Cataluña

¿Qué es Andalucía para usted?

Es el máximo de lo máximo, donde nací. La llevo dentro del alma y del corazón. Es todo para mí.

¿Cómo era aquella Andalucía que usted dejó atrás cuando su familia emigró a Barcelona en el año 1963?

Yo tenía 13 años. Recuerdo una juventud muy bonita, porque no sentía muchas necesidades. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años y aquella carencia representó mucho para mí. Pero yo tengo buen recuerdo de mi infancia.

¿Y cómo era Barcelona?

Mi primer recuerdo fue espectacular, me encontré con una ciudad tan grande, con tanta gente, con tantos monumentos… Fue algo apoteósico.

¿Qué visión de Andalucía tienen hoy los andaluces que viven en Cataluña?

Andalucía siempre la hemos visto bien, es nuestra tierra y estamos deseando volver para las vacaciones, y muchos tenemos la idea de regesar a nuestra tierra. Desde aquí la percepción que se tiene es una Andalucía que intenta salir adelante con todo el esfuerzo, pero la opinión está dividida. Hay quien la ve atrasada, pero en general creemos que está saliendo adelante como se puede.

¿Esa nostalgia del sur afecta también a los jóvenes o solo a los mayores?

Afecta más a los mayores, porque los jóvenes tienen otra expectativa, no han vivido Andalucía. Ya son catalanes, se han criado aquí y tienen su vínculo más arraigado en Cataluña. Salvo excepciones, el cariño lo tienen más repartido, porque son catalanes, evidentemente.

¿En su asociación hay andaluces de origen que son nacionalistas catalanes o independentistas?

Yo tengo un gran abanico de socios, los hay independentistas, del PP, socialistas, de Ciudadanos, los tengo de casi todas las ideologías políticas que hay en Cataluña

¿Y eso cómo se explica?

Creo que la cultura no está reñida con ninguna ideología. Nosotros hacemos cultura y folklore, luchamos por nuestra ideología como cada uno hace con la suya. Convivimos.

¿Qué piensa cuando ese sector del nacionalismo nos tacha a los andaluces de vagos que vivimos de sus impuestos?

Creo que aquí se han pasado mucho con esta calificación. Los andaluces no somos vagos, somos trabajadores como los demás. Donde van los andaluces, levantan la tierra porque somos muy trabajadores. Que nos tachen de vagos se debe al desconocimiento que tienen.

¿Le han dicho alguna vez charnega? ¿Qué siente cuando escucha esa palabra?

A mí se me tacha de andaluza. Aquí soy la andaluza, y cuando voy a Andalucía soy la catalana. No han usado la palabra charnega conmigo. Me duele esa palabra, aunque depende del tono en que se diga. Es como un insulto, y eso me molesta y me duele. No entiendo por qué nos llaman así, porque somos españoles que hemos tenido la suerte de haber nacido en Andalucía.

¿Con Pujol vivían ustedes mejor?

Era diferente. Es una persona a la que se le tenía un respeto. En alguna ocasión lo he votado. Era como el patriarca que pedía para todos y que intentaba que todos nos lleváramos bien. La situación en la actualidad ha cambiado a peor.

¿Hay miedo a hablar en esta Cataluña tan polarizada?

Hay un poco de respeto porque no sabes con quién te vas a encontrar, y que se puede meter contigo porque dices algo que piensas y que es diferente. No sé si llamarle temor, miedo o respeto. Pero sí que lo hay.

¿Su asociación recibe ayudas de la Junta de Andalucía?

Algo de subvención sí, pero no la que necesitamos para sobrevivir. Recibimos pocas subvenciones en general.

¿Le interesan las elecciones del 2-D? ¿Quién cree que ganará?

Las encuestas están ahí, y el PSOE es el que va a ganar. Pero según las encuestas, claro.