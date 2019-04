Parlamento de Andalucía Los toros unen a Vox y a Podemos en plena campaña electoral Ambos partidos rechazan una proposición del PP en defensa, preservación y reconocimiento de los toros que se ha aprobado gracias a Ciudadanos y el PSOE

La sorpresa ha sido mayúscula en el Parlamento de Andalucía porque Vox, el partido que asegura defender la Tauromaquia y que cuenta con el apoyo público de reconocidos toreros, ha unido sus votos en el Parlamento de Andalucía con Adelante Andalucía, formación que está en contra de esta fiesta.

Ambos partidos votaron en contra de una propuesta del PP que pretendía la defensa, preservación y reconocimiento de los toros. «Tendrán que explicárselo a la gente por qué dicen defender los toros. Hay q hacer política con la cabeza y no con las tripas porque nuestras decisiones afectan a mucha gente. Ahora Vox tendrá que dar muchísimas explicaciones al sector taurino por esta decisión», afirmaba el diputado proponente de esta iniciativa, el popular Toni Martín.

En el texto de la proposición no de ley se «reconoce el valor estratégico de la Tauromaquia, por su contribución a la creación y mantenimiento del empleo, a frenar el desarrollo rural y a la conservación de la biodiversidad».

Además, reconoce la Tauromaquia como «manifestación artística imbricada en la cultura tradicional y seña de identidad propia de Andalucía», e insta al Consejo de Gobierno a impulsar una ley de defensa y promoción de la Tauromaquia, patrimonio cultural de Andalucía.

El texto de esta propuesta sí que fue aprobado por el Parlamento de Andalucía porque los grupos de Ciudadanos y del PSOE dieron su apoyo tras haber presentado sendas enmiendas al texto original, que fueron aceptadas. Por cierto que Vox ni siquiera presentó enmiendas al texto original, sino que votó en contra.

La postura de Vox

El portavoz de la formación más a la derecha del arco parlamentario, Alejandro Hernández, explicó a ABC que su negativa se debe a que ellos quieren una Ley de la Tauromaquia y consideran que esta iniciativa «no sirve para nada».

«Todo lo que no sea aprobar esa ley es un paso atrás y por eso no la hemos votado. Seguiremos exigiendo el desarrollo de la ley de tauromaquia. Qué necesidad hay de instar al Gobierno si ya lo tiene aprobado con el presidente del Gobierno, con el que tenemos un acuerdo para nombrarle presidente y al resto de los miembros de su Gobierno, también al vicepresidente aunque no les guste».

El portavoz en la comisión de Presidencia por Vox, Benito Morillo, tuvo palabras duras para el resto de grupos que sí han apoyado esta propuesta, «hay que destacar la demagogia que tanto Ciudadanos como PSOE han demostrado en esta comisión cuando ellos defienden algo que en la geografía nacional están censurando. La demagogia se paga».

La defensa de Cs y PSOE

Sin embargo, tanto Ciudadanos como el PSOE defendieron la Tauromaquia presentando enmiendas y apoyando la iniciativa del PP. Y no es la primera vez que sucede. De hecho, en 2006, bajo el Gobierno de Manuel Chaves, la Junta impulsó y aprobó el primer Reglamento Taurino de Andalucía, que fue, además, el primero de España.

Desde Ciudadanos,Teresa Pardo, explicó que su formación política considera que la Tauromaquia es un eje económico, laboral y un revulsivo económico en las zonas rurales. «Estamos dispuestos a debatir todo sobre la Tauromaquia, sin límites, en el Congreso. Pero como partido liberal seguiremos defendiendo la libertad de cada ciudadanos».

«Defendemos que mientras que no exista un debate nacional al respecto, no debe haber prohibiciones. Las confrontaciones actuales sólo buscan confrontar por razones ideológicas que pretende crear fronteras culturales inexistentes», aseguró la diputada de la formación naranja.