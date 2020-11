Andalucía El Parlamento andaluz evita debatir sobre la suspensión de derechos al portavoz de Vox Alejandro Hernández dio un golpe al micrófono y gritó «¡A tomar por culo!» en el pleno del pasado jueves cuando la presidenta de la Cámara no le dio la palabra

Stella Benot Sevilla Actualizado: 25/11/2020 14:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Parlamento andaluz no debatirá en el Pleno la suspensión temporal de los derechos políticos del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, tal y como había reclamado el PSOE tras su reacción un fuerte golpe al micrófono y la frase«¡A tomar por culo!» en la sesión plenaria del pasado jueves 19 de noviembre. La Mesa de la Cámara no ha admitido a trámite la proposición no de ley registrada por el PSOE en la que, entre otras cuestiones, se pedía la «suspensión temporal de derechos» del portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, «por atentar de modo grave, en el ejercicio de sus funciones, al decoro parlamentario con su comportamiento el pasado 19 de noviembre durante la sesión de control al Gobierno».

Una decisión que ha sido duramente criticada por el secretario del grupo socialista, Rodrigo Sánchez Haro y que se ha tomado, según han explicado a ABC fuentes de la Cámara, porque el Reglamento del Parlamento no permite que se pueda reprobar a un diputado, por lo que el letrado no ha permitido su inclusión en el orden del día del próximo pleno, aunque ha dicho al PSOE que puede volver a redactarla.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha lamentado esta situación y ha asegurado que es muy grave lo que se está permitiendo. «Si ahora un niño manda a su profesora del instituto al mismo sitio que el portavoz del Vox mandó a la Cámara, pues no pasa nada».

Rodrigo Sánchez Haro ha denunciado que «la derecha y la ultraderecha han empleado, una vez más, su rodillo para silenciar en el Parlamento la agresión del portavoz de Vox a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, a la institución y al pueblo andaluz que representa».

El dirigente socialista ha garantizado que el PSOE recurrirá la decisión de la Mesa «y llegaremos hasta donde haga falta y las instancias necesarias» en defensa de la iniciativa socialista y «de la dignidad de la sede de la soberanía del pueblo andaluz, manchada por la grave agresión verbal del portavoz de la ultraderecha andaluza que PP y Cs quieren ocultar y enterrar a toda costa».

El portavoz socialista ha recordado que el Reglamento de la Cámara, en virtud del artículo 101.4, contempla la suspensión temporal de diputados que falten al decoro en el Parlamento.

Reacción de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, Teresa Pardo, ha afimrado que le llama «sobradamente la atención que el PSOE pida respeto» para la Cámara cuando tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 «rodeó el Parlamento cuando Andalucía tuvo un nuevo Gobierno, de PP y Ciudadanos, y, además, tiene parlamentarios que no han asistido a la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)».

Pardo ha criticado dichas actitudes de diputados socialistas llamados a comparecer en una comisión «votada democráticamente para que los andaluces sepan por qué el dinero previsto para la fundación para la formación de los desempleados acabó en un club de alterne».

La diputada naranja ha dicho que para ella, «cualquier falta de respeto, venga del partido que venga, no es tolerable. La falta de respeto se demuestra con hechos, y el Partido Socialista ha demostrado con hechos que no ha respetado esta Cámara ni lo que representa».