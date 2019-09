Nuevo curso político en el Parlamento Los partidos cambian las caras para afrontar un otoño político caliente Asentado el nuevo Gobierno, ahora corresponde a los partidos encontrar su lugar en esta XI Legislatura, con la Cámara más fragmentada en años

Stella Benot Sevilla Actualizado: 03/09/2019 23:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La XI Legislatura que empezó el pasado 2 de diciembre no sólo ha supuesto un cambio de Gobierno en la Junta sino que ha sacudido todas las estructuras políticas de la comunidad autónoma. Empezando por el Parlamento andaluz que es uno de los más fragmentados en años con cinco grupos políticos. Una suerte de tsunami similar al que se vive en el resto deEspaña y al que los partidos andaluces tratan de adaptarse. Y la mayoría lo ha hecho por el camino más corto: cambiando a sus portavoces y, por lo tanto, la manera de dirigir su importante labor parlamentaria, ahora más en el foco que nunca por la minoría parlamentaria del Gobierno andaluz.

El cambio más abrupto ha sido el del PSOE pero no ha sido el único con polémica. El cese de Mario Jiménez — «una deslealtad escandalosa»— supone un cambio en la manera como Susana Díaz quiere afrontar su oposición. José Fiscal, el nuevo portavoz, es consciente de que tiene una ardua tarea por delante pero deja claro que seguirá siendo combativo. «La presidenta ha puesto al Parlamento al servicio de los partidos del Gobierno y ha perseguido al PSOE. Desde la mejor voluntad vamos a intentar que eso no se así porque no se lo merecen los andaluces de todos los partidos», asegura.

El relevo del juez Serrano

Rodeado de polémica, aunque esta vez soterrada, ha estado también el relevo en Vox. A principios de febrero, el partido decidió relegar al polémico Francisco Serrano, el juez que había sido su candidato a la Presidencia de la Junta. Sus controvertidas opiniones y su falta de cintura política hicieron que desde Madrid se decidiera un cambio de rumbo que mostrase un partido firme en sus convicciones pero con capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Alejandro Hernández, diputado por Córdoba, fue el elegido y es quien se ha encargado de dirigir el grupo parlamentario que preside, sólo a título honorífico, Francisco Serrano, una figura incómoda en Vox que ha estado a punto de convertirse en diputado no adscrito.

Curiosamente, el relevo en el liderazgo de Adelante Andalucía ha sido menos controvertido. La marcha de Antonio Maíllo por razones personales ha dejado una huella en la formación, ahondada por la ausencia por maternidad de Teresa Rodríguez. La confluencia —que tiene visos de convertirse en un partido independiente de Podemos más pronto que tarde— ha situado a Ángela Aguilera como sustituta de la gaditana y ha nombrado a Inmaculada Nieto, una reputada parlamentaria que concita el respeto de toda la Cámara, como portavoz oficial. Está por ver cómo encajan las piezas a partir de hoy cuando se inicia el nuevo período de sesiones y Teresa Rodríguez vuelva a la vida pública pero todas las partes de Adelante Andalucía quieren demostrar que su fórmula sí funciona.

El relevo en la dirección parlamentaria del PP se produjo tras las elecciones autonómicas. Con Juanma Moreno en San Telmo, el PP ha buscado un portavoz solvente, serio pero con suficiente experiencia política como para poder negociar en una Legislatura más que complicada. José Antonio Nieto —hace no mucho rival de Moreno por el liderazgo andaluz— ha asumido esa responsabilidad con éxito por el momento, aunque sabe de más que no puede permitirse ni un desliz, cualquier error sería fatal para el Gobierno del cambio. En esta tarea, casi podría decirse que se reparte los papeles con el portavoz de Ciudadanos, muy agresivo contra el PSOE. Aunque ambos partidos aseguran que no hay estrategia conjunta al respecto, lo cierto es que Sergio Romero —que ya era portavoz de Cs en la anterior legislatura— se ha convertido en el azote de los socialistas y de la herencia recibida. No hay pleno sin agrias críticas a Susana Díaz. O, al menos, así ha sido hasta ahora. Desde hoy tendrán que mostrar, todos, si han encontrado su sitio en el nuevo mapa político andaluz. Sobre todo porque les queda por delante un intenso otoño político, con unas posibles elecciones generales en el horizonte, con el impacto político que tendrá la sentencia del caso ERE y la aprobación de un nuevo presupuesto andaluz... y tres largos años de trabajo.