Entrevista a Pascual González Pascual González: «El fracaso escolar en Andalucía viene del exceso de vanguardia pedagógica» Este Cantor de Híspalis que ha sufrido el silencio que impone la enfermedad fue maestro de escuela en sus años mozos con criterio pedagógico y certero

Francisco Robles

@abcdesevilla SEVILLA Actualizado: 27/10/2018 08:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Pascual González ya tiene calle en el barrio de la Calzá

¿Qué es Andalucía para usted?

Un cúmulo de emociones que confluyen en un sentimiento muy especial para la patria chica dentro de esa grandeza que tiene mi «cuna-tierra».

¿El pueblo andaluz se manifiesta a través e su folklore?

Por supuesto, esa es la primera señal de identidad en cuanto a la expresión de sus sentimientos.

¿Por qué su generación, tan progre, denostó ese folklore?

Muchos de nosotros no teníamos caminos para expresarnos ante el gran público. Ser poeta en esta tierra es difícil. Mi objetivo al componer unas sevillanas es que el gran público las cante y las haga suyas.

¿Y cómo se come esos versos de Manuel Machado con la recaudación de la Sociedad General de Autores?

Hay mucha pillería en la SGAE. En la antigua, gobernada por militares y algunos académicos de la RAE, se la cogían con papel de fumar por un lado, y por el otro se apuntaban los temas populares a su nombre poniéndoles una música sencilla.

¿Y ahora cuál es la pillería?

Ojalá lo pudiera saber…

«Canal Sur es una OT comunitaria»

¿Cómo ve la cultura popular andaluza en nuestra época?

Lo de Canal Sur es una manera de entretener al público para lograr la máxima audiencia, es una OT comunitaria, pero la cultura musical andaluza está a la vanguardia. Los máximos exponentes de la SGAE son poetas y músicos andaluces. Ya no es el ingenio del hambre, como decía Pemán, sino el ingenio a secas.

Usted ha cantado en los mejores teatros del mundo...

Me he negado a ser el cantaor del señorito. Yo montaba mi espectáculo en un escenario que estaba dos metros sobre el suelo. Si un señorito me decía que le cantara unas sevillanas para bailar, le respondía que se comprara un disco. Ahora se nos tiene un respeto enorme, salvo las excepciones que existen en todos los sitios.

Entre esos teatros destaca el Royal Albert Hall de Londres. ¿Cómo fue aquello?

En 2005 actuamos con el Cigala, Dorantes y el Güito. Cuando dije que cantaríamos por Semana Santa, mi compañero Juani me espetó que estaba loco. Al empezar a recitar un poema cofradiero, alguien del público gritó un ole tú. Besé el escenario y el teatro se caía. Eso sí, al salir a cantar sentí ese escalofrío de los artistas que está emparejado con el miedo. En el pasillo del camerino había una foto gigantesca de Frank Sinatra firmada por él.

¿Qué le hace escribir?

No tengo ni idea. Imagino que lo mismo que a ti. La respuesta la tienes tú. Escribir es la soledad con más compañía en estado puro.

¿Qué poetas andaluces le inspiran al poeta que lleva dentro?

En el costumbrismo, Manuel Machado. En la élite soy muy cernudiano.

Usted es maestro de escuela y ha ejercido como tal. ¿Por qué se da el fracaso escolar en Andalucía?

Creo que los gobernantes han buscado tanto la vanguardia pedagógica que la han cagado. Han rizado el rizo de la metodología de la enseñanza cuando ya estaba establecida por los grandes pedagogos: Rousseau, Pestalozzi y María Montessori.

«Los gobernantes han buscado tanto la vanguardia pedagógica que la han cagado»

¿Estamos ante la generación mejor preparada de la historia?

Al ver los libros de texto que estudiaban mis hijos me preguntaba qué era aquello. Los niños de hoy no saben de Geografía como sabíamos nosotros. Hay licenciados en Derecho que no saben señalar en un mapa el río Nervión o la ciudad de Cuenca.

Además de maestro, usted es, sobre todo, un cantor que ha sufrido el silencio que impone la enfermedad.

Me extirparon la laringe entera. Soy un laringectomizado. Puedo hablar gracias a una prótesis. Me han operado dieciséis veces en quirófanos de media España, desde Navarra hasta Sancti Petri pasando por Córdoba y Sevilla.

Sin embargo, no se ha retirado de la música ni de los escenarios…

Estuve en el infierno y he vuelto para dar por saco, pero en el buen sentido de la palabra: nunca me he dedicado a fastidiar a los demás.

Pascual González toca la guitarra en la calle rotulada con su nombre en Sevilla - Raúl Doblado Pueblo, vida y guerra Pascual González se define a sí mismo de forma rotunda y exacta como un hombre del pueblo, muy cercano a la gente que le rodea. Lleva tatuado en el alma el sitio donde nació, el barrio donde se ha criado –«escribe que soy de la Calzá», recalca con fuerza- y los niños de setenta años a los que sigue viendo. Gracias a Unamuno, el mejor proyecto de su vida es vivir cien años. Su aspiración es seguir aquí, dando guerra. En cuanto a su experiencia con la enfermedad, la frase que remata la entrevista lo resume todo: «Lo he pasado tan mal que ya no me duele nada». Ole.