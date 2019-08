Financiación autonómica Pedro Sánchez bloquea 1.350 millones a los andaluces hasta que él gobierne La ministra de Hacienda Montero justifica el impago de las entregas a cuenta por un informe de la Abogacía del Estado

Andalucía no cobrará los anticipos que le corresponden a cuenta del sistema de financiación autonómica y la compensación del IVA hasta que haya gobierno. No antes. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, argumenta que un informe encargado a la Abogacía del Estado sostiene que el Ejecutivo interino de Pedro Sánchez no puede actualizar el importe de las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA que adeuda a las comunidades autónomas porque esto «puede comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno».La que fuera consejera de Hacienda con Susana Díaz aseguró que la solución pasaría porque el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente. «Aquellos que no tienen candidato» tienen que posibilitar su reelección, aseguró ayer en una entrevista en Onda Cero. El bloqueo político al que nos están conduciendo PP y Ciudadanos tiene consecuencias no deseadas y ésta es una de ellas, abundaban fuentes de su Ministerio.

Para Andalucía, la tercera comunidad autónoma peor financiada, la retención de las transferencias estatales supone una merma de 1.350 millones de euros con los que la Junta contaba cuando elaboró sus cuentas. Dinero al que no está dispuesto a renunciar su presidente, Juanma Moreno, quien encabezó ayer una rebelión de los barones del PP contra lo que califican de «chantaje» político a las administraciones regionales. El jefe del Ejecutivo andaluz reclamó «la convocatoria urgentísima» del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y denunció que María Jesús Montero, «nos ha mentido a todas las comunidades autónomas porque no hay un documento de la Abogacía del Estado que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro». «¿Qué pretende? ¿asfixiarnos?», se preguntó Moreno, quien no descartó poner un recurso judicial como la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado ya una demanda contencioso-administrativo contra el Estado por el impago de las transferencias. «Con ese dinero hacemos hospitales, centros de salud, contratamos profesores», señaló el líder del PP-A. Reprochó a Montero que «ahora que es ministra de Hacienda se le ha olvidado que adeuda 4.000 millones a Andalucía» que exigía a Mariano Rajoy cuando éste mandaba.

Sólo la previsión de actualizar los sueldos de sus funcionarios y laborales cuesta 500 millones de euros

El bloqueo de los pagos correspondientes a su participación en los ingresos del Estado representa un descuadre en los presupuestos de la Junta para 2019 difícil de cubrir. «La Junta de Andalucía cuenta con estos ingresos para responder con garantía a la recuperación de derechos de todos los empleados públicos», indicaron a ABC fuentes de la Consejería de Hacienda. Sólo la previsión de actualizar los sueldos de sus funcionarios y laborales y estabilizar la plantilla de la Administración cuesta 500 millones de euros.

El presupuesto de 2019 contemplaba unos ingresos no financieros de 31.776 millones de euros. De ellos, 19.223,44 millones de euros provendrían de las entregas a cuenta. La previsión es muy similar a la que habían hecho los técnicos de Hacienda cuando gobernaba Susana Díaz.

La no actualización de las entregas a cuenta reduce esta cuantía a 18.386 milones, lo que supone una merma en los ingresos públicos de Andalucía que la Junta cifra en 837 millones. A ello se le suman más de 513 millones de euros del denominado «mes trece» de IVA, por la liquidación definitiva del impuesto del ejercicio de 2017. Ambos ingresos pendientes suman los 1.350 millones de euros que reclama Juanma Moreno.

Déficit imposible

Sin esta partida sería inviable cumplir el objetivo de déficit, lo que encarecería la salida a los mercados de la Junta, elevaría el coste de la financiación y restaría sensiblemente ingresos para políticas sociales a costa de pagar intereses más altos a los bancos y fondos de inversión, especificaron desde la Consejería de Juan Bravo.

La réplica a Moreno se la dio Montero. Ningún dirigente de primera fila del PSOE andaluz se pronunció ayer sobre la retención de las entregas a cuenta a la Comunidad, a pesar de que la secretaria general del partido, Susana Díaz, fue entrevistada ayer en tres cadenas de televisión. Quien fuera su consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, se limitó a reproducir las declaraciones de la ministra con un mensaje en Twitter. Desde la cuenta del PSOE andaluz en esta red social calificaron de «una falta de respeto al centro sanitario, a los profesionales, a los afectados y a toda #Andalucía» que el presidente de la Junta denunciara el bloqueo de los fondos estatales durante una reunión de la comisión de seguimiento del brote de listeriosis.

Ante la petición de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda calificó de «curioso» que lo solicite el PP cuando «ha tenido dos legislaturas para reformar el sistema de financiación autonómica y no lo ha hecho». No obstante, desde el Ministerio aseveran que está explorando posibles vías de solución para paliar los efectos negativos que el bloqueo político genera a las comunidades por este asunto.

Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas peor financiadas de España, sólo superada en este ránking por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).