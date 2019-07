Vox plantea quitar las ayudas a las asociaciones LGTBI en Andalucía La formación entiende que se da dinero a organizaciones que hacen «política sectaria y frentista de la realidad»

Vox ha manifestado este miércoles, tras los incidentes que han sufrido miembros de Ciudadanos (Cs) en la marcha del Orgullo Gay, que es el momento de «plantearse» en Andalucía las ayudas a determinadas asociaciones del colectivo Lgtbi que lo que buscan es fomentar una «política sectaria y frentista de la realidad» y que no tienen una utilidad social.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, que ha condenado las «agresiones» sufridas por representantes políticos en la marcha del Orgullo Gay, se ha mostrado convencido de que esas agresiones no son expresivas del sentir de esas personas que tienen una «orientación sexual diferente a la orientación heterosexual».

Ha insistido en que esos colectivos que provocaron los incidentes no son representantes de lo que piensan realmente las personas son otra orientación sexual diferente a la heretosexual, y ha recalcado que es el momento de plantearse «hasta qué punto se deben seguir manteniendo subvenciones y ayudas» a estas asociaciones.

Ha indicado que este es un asunto que habrá que abordar en Andalucía principalmente de cara a los presupuestos de la comunidad para 2020 y ha recordado que en el acuerdo presupuestario suscrito entre PP-A, Ciudadanos y Vox para este ejercicio y el próximo incluía como uno de los aspectos es incidir «en la utilidad social de las asociaciones que reciben ayudas». «Subvencionar a asociaciones que se dedican a agredir a representantes públicos, nos parece poco afortunado», ha dicho.

Ha criticado especialmente a esas asociaciones que dicen que hablan en nombre de todo un colectivo cuando eso es «incierto». «Nosotros no vamos a estar, pese a todo lo que se pueda decir por nuestros enemigos políticos, en la merma y en el recorte de derechos y no queremos que se discrimine a nadie por su orientación sexual, pero no nos parece bien que se subvenciones a asociaciones cuyos objetivos no son la defensa de esos derechos o de determinados proyectos que tengan una utilidad social», ha indicado.

Ha recalcado que el criterio para dar ayudas tiene que ser la utilidad social y otra cuestión diferente es que en determinadas materias, «se otorga a determinadas asociaciones una representatividad que no tienen».