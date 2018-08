Playas salvajes, los últimos paraísos en Andalucía De arena fina, con aguas cristalinas, junto a acantilados y sin masificar. Descubre las playas más vírgenes de Andalucía

A. Peláez

Aquí no hay paseos marítimos ni primeras líneas de playa. Tampoco espere encontrar chiringuitos en la arena ni socorristas. Son lugares incómodos, muchos de ellos de acceso complicado, que requieren en ocasiones salvar desniveles importantes por caminos abruptos. Pero el esfuerzo permite disfrutar de una playa salvaje, sin edificios ni carreteras a la vista.

Pese al desarrollo turístico de las últimas décadas, Andalucía mantiene playas vírgenes ajenas al boom inmobiliario, en gran parte gracias a los parques naturales que salpican el litoral. No hay provincia costera que no mantenga algún espacio a salvo del desarrollo turístico. Algunos de ellos se encuentran relativamente próximos a centros urbanos, como Los Toruños en Cádiz o La Gaviota, en Huelva, pero otros requieren tener conocimientos de la zona para llegar hasta ellos y cierta condición física para bajar por caminos empinados. ABC ha hecho una selección de estas playas -sin incluir pequeñas calas- que no tiene edificios y permiten disfrutar del mar como se hacía en Andalucía hace ya algunas décadas.