El podemita Vestrynge, sobre los jóvenes andaluces: «Sólo les interesa el rebujito, la cerveza y las gambas»

La intervención en un programa de televisión de uno de los fundadores de Podemos y mano derecha ideológico de Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge (1948), hizo poner el grito en el cielo este jueves a buena parte de la política andaluza. Desde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la propia líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, afearon las palabras del profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Y es que durante la emisión en directo del programa «Al Rojo Vivo» de LaSexta, uno de los referentes de Podemos criticó «la falta de sentido del humor de los andaluces» al tiempo que resaltaba que el interés de la juventud andaluza se centraba en «mucho rebujito, mucha cervecita y muchas gambitas».

Tras dar su opinión acerca de la actualidad política en el programa que dirige y presenta Antonio García Ferreras, Jorge Vestrynge quiso culminar su intervención de este jueve en «Al Rojo Vivo» haciendo «un pequeño matiz». Así, el exmiembro de otros partidos como Alianza Popular o el PSOE apuntó que «yo, como soy andaluz porque mi madre era andaluza, me siento un poco desconcertado al ver la falta de sentido del humor de los andaluces de un tiempo a esta parte». «Se han metido mucho con Tejerina por lo que dijo (sobre la formación de el nivel educativo de los niños andaluces), que quizás era una exageración, pero también es verdad que la formación de la juventud andaluza es menos buena que la de la juventud de una parte importante del país».

En esta tónica, Vestrynge quiso refrendar que lo que dijo la exministra «es verdad», porque los jóvenes andaluces poner por delante de los estudios otras cuestiones como «mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita, mucho ordenador o móvil». Ante las palabras de su colaborador, el conductor del programa Antonio García Ferreras le respondió que «Andalucía es mucho más que rebujito, playita y cachondeo».

Ferreras, quien también manifestó ser «medio andaluz», le contestó que «las bromas con los acentos siempre son con unos y no con otros. Sentido del humor sí, pero bromas con estereotipos no».

Tras este tenso momento, Ferreras despidió al profesor Vestrynge invitándole a debatir «el próximo día» acerca de la necesidad de hacer política con más sentido del humor, ante lo que Vestrynge añadió a regañadientes un «lo que tú digas, pues», al tiempo que daba un sonoro e ilustrativo golpe de carpeta.

Estas polémicas declaraciones y posterior rifirrafe televisivo no pasaron desaparcibidas para buena parte de los políticos andaluces, inmersos en plena precampaña a las elecciones en Andalucía convocadas para el próximo día 2 de diciembre. La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, consideró «intolerable e impresentable la escalada de insultos contra Andalucía. Ahora, Verstrynge ridiculiza la formación de nuestros jóvenes utilizando tópicos falsos. ¡Ya está bien!», tuiteó la presidenta andaluza.

Teresa Rodríguez, sobre su compañero de filas: «Los que manchan nuestro nombre y desprecian al pueblo andaluz no son bienvenidos en nuestra tierra»

Sin embargo, las críticas más feroces contra las palabras de Vestrynge llegaron desde las filas de su propio partido. Y es que miembros destacados de Podemos Andalucía como su coordinadora general, Teresa Rodríguez, criticaron a través de las redes sociales las palabras del profesor de Políticas: «Dejen de manchar el nombre de Andalucía. Tejerina, Verstrynge... gente de derechas que desprecia al pueblo andaluz. No son bienvenidos en nuestra tierra», dijo la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Adelante Andalucía.

También el número dos de la coalición entre Podemos e IU, Antonio Maíllo, se pronunció en Twitter sobre el asunto señalando que «Hay que caer bajo para hablar de la juventud andaluza tirando de los tópicos más casposos y clasistas. Verstrynge se describe él solo».

Incluso desde el perfil oficial de Adelante Andalucía se señalaba que «Verstrynge, como Tejerina, demuestran no conocer nada de Andalucía. Sus fobias, odios y clasismo no caben en una tierra de trabajo y dignidad como la nuestra». Con ello, se hace aún más evidente que las relaciones entre Podemos a nivel nacional y andaluz pasan por un momento crítico, más si cabe teniendo en cuenta que todos los líderes nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP) o Albert Rivera (Ciudadanos) han respaldado y acompañado ya a sus respectivos candidatos para las elecciones en Andalucía, mientras que Pablo Iglesias (Podemos) ni ha estado, ni por el momento se le espera.

Jorge Vestrynge, en la tribuna del Congreso de los Diputados invitado por Podemos - I. Gil

Vestrynge pide disculpas tras las duras críticas

Ante el revuelo generado en las redes sociales por sus palabras durante la emisión en directo, Jorge Vestrynge quiso matizar posteriormente sus declaraciones a través de un tuit en que señalaba, textualmente:

«Lamento haber recurrido a un estereotipo para explicar lo que considero que es una situación producto de los condicionamientos históricos, la mala gestión y una inversión a toda luces insuficiente en la educación pública durante 30 años de gobiernos presuntamente socialistas.

Esta situación ha provocado, durante décadas, la continua emigración de los jóvenes a otros territorios que si se han beneficiado de la capacidad del pueblo andaluz.

Muchos ahora se llenan la boca hablando de la JUVENTUD ANDALUZA, cuando hace muy pocos años arrojaban a sa misma juventud, sin opción de poder formarse, a la construcción a poner ladrillos.»

Pero tampoco estas palabras sirvieron para calmar los ánimos en el seno interno de Podemos, ya que Teresa Rodríguez volvió a responder, aún más indignada si cabe: «La explicación de Verstrynge es aún peor. Los andaluces y andaluzas no emigramos por no tener formación sino ¡por no tener industria!, ni tierras ni sectores productivos con valor añadido. ¡Dejen de querer enseñarnos a pescar y devuélvannos la caña!», dijo la coordinadora general de Podemos en Andalucía a través de Twitter.