Comienza el cambio PP y Cs aprueban el primer bloque de su programa político para el nuevo gobierno de la Junta Las 23 medidas son relativas a la «regeneración democrática» y pronto pactarán los bloques económico y social

Partido Popular y Ciudadanos avanzan a ritmo de locomotora para la consecución del cambio político de 36 años de gobierno monocolor. Con una sola idea en la cabeza, Año Nuevo, Andalucía nueva. Primero fue el acuerdo de hacer público las medidas urgentes para poner en marcha antes de los cien días de Gobierno conjunto. El domingo 23 de diciembre se dieron a conocer los 23 puntos programáticos, de un total de 90 —el número aún no está cerrado y puede bailar arriba o abajo—, del bloque de regeneración democrática.

Despolitizar la función pública, sobre todo en la elección de los altos cargos que serían profesionales; fin de los aforamientos; limitar el mandato de un mismo presidente a ocho años; que los altos cargos de la Junta tengan «dedicación exclusiva» y no puedan cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones; acabar con la administración paralela; reducir o suprimir los organismos duplicados o superfluos; reducir la RTVA; la supresión del Consejo Consultivo; una reforma de la Ley Electoral, donde los debates serían obligatorios y la propaganda de los partidos llegarían a todos los hogares por igual, son algunas de las medidas de este bloque innovador.

El «campanazo» de 2019

El segundo y tercer bloque, las medidas económicas y sociales, tampoco se harán esperar mucho y verán la luz muy pronto. Porque la idea del PP es negociar a la vez el programa político, la constitución de la Mesa del Parlamento —que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre—, y el reparto de consejerías de la Junta para dar el «campanazo» de 2019.

Así se neutralizaría una reacción airada de un partido 36 años administrando la Junta de Andalucía. Ciudadanos, sin embargo, es más cauto. Prefiere primero cerrar el acuerdo programático, constituir la Mesa del Parlamento y luego el reparto de funciones. Ambos son conocedores de que no tienen la mayoría y que necesitan para llevar a cabo sus medidas el voto de los 12 parlamentarios de la nueva derecha de Vox.

La diferencia es que el PP ya ha interiorizado que ese coste para ellos es asumible. De hecho, el portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, ya manifestó el sábado en Málaga que aún no hay mesa de negociación con Vox, pero que «muchas de las medidas» que el partido de Santiago Abascal plantea están recogidas con «un alto porcentaje de coincidencia», y abogó por buscar «puntos de encuentros».

No así Ciudadanos, que deja la responsabilidad de tener que llegar a acuerdos con Vox en la no abstención del PSOE, tanto en la formación de la Mesa del Parlamento como en el nuevo Gobierno. Medida que por supuesto no se va a producir, porque lo que quieren los socialistas es reprochar constantemente el apoyo de la «ultraderecha» para forzar una posible repetición de las elecciones o un gobierno en minoría.

Además, detrás de este «cordón sanitario» contra Vox de los liberales se encuentra el posible aumento del partido de Abascal en Cataluña, lo que les restaría protagonismo de máximos representantes contra la secesión y a favor del constitucionalismo.

En todo caso, ya solo este primer bloque de la regeneración democrática es toda una «revolución conservadora» que refuerza los mensajes de PP y Cs centrados en el cambio y renovación de una administración pesada, anquilosada y más pendiente de los vaivenes políticos del partido político único que del progreso de la región. Este programa tiene cuatro ideas fuerza: acabar con la corrupción, profesionalizar la administración y fomentar la libre competencia y el concurso de méritos. Todo un reto.