El Gobierno del cambio Partido Popular y Ciudadanos perfilan un pacto de Gobierno que se firmará mañana Ambos partidos están terminando de cerrar los detalles sobre las competencias de las direcciones generales

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 08/01/2019 13:06h

PP y Ciudadanos prevén cerrar este miércoles su acuerdo de Gobierno en Andalucía, una vez que los equipos técnicos de ambos partidos terminen de consensuar la estructura del futuro Ejecutivo autonómico. El objetivo es llegar a la ronda de la contactos de la presidenta del Parlamento con los portavoces de los grupos con el acuerdo ya cerrado, de manera que no haya dudas para presentar la candidatura de Juanma Moreno a la investidura.

En la mañana de este martes permanecen reunidos los equipos técnicos de ambos partidos que están ultimando los detalles de gestión, si bien el reparto de áreas y la estructura del Gobierno están ya más que decididos. Hasta tal punto que el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ya lo ha enviado a la reunión ordinaria de la comisión permanente de su Ejecutiva Nacional y ha obtenido su visto bueno. No obstante, el pacto con el PP será aprobado por la formación naranja el próximo lunes 14 de enero en la reunión de la Ejecutiva Nacional.

El calendario previsto pasa porque este miércoles acudan al Parlamento andaluz los dos secretarios generales, Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Ciudadanos) para la firma definitiva del acuerdo de Gobierno.

📡 @JuanMarin_Cs "Cs está negociando desde Andalucía un gobierno de 47 escaños; el único que creemos que es viable" #ActualidadCspic.twitter.com/abZWG85Bvb — Cs Andalucía (@Cs_Andalucia) 8 de enero de 2019

Juan Marín se ha mantenido en la misma postura de días anteriores, asegurando que no tiene nada que negociar con Vox porque el acuerdo es para un Gobierno con 47 escaños. «La otra opción es el PSOE, pero parece imposible porque siempre tendría más noes que síes», por lo que no podría salir investida presidenta Susana Díaz. «El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía es quien tiene que negociar sus futuros apoyos», ha aclarado Marín.

En este sentido ha desmentido que Ciudadanos vaya a participar en la mesa de negociación que esta tarde tienen en Madrid los secretarios generales del PP, Teodoro García Egea, y de Vox, Javier OOrtega Smith. «El Gobierno del cambio es del PP y Ciudadanos».

Asimismo, ha dejado claro que no cambiará ni una coma de la Ley de Violencia de Género. «Fue aprobada por unanimidad del Parlamento en julio de 2018. Para cambiar una ley hacen falta un mínimo de 55 votos y Ciudadanos no va a modificar esta norma así qeu no es una probabilidad su cambio, no es un asunto de debate».