Cs presentará mociones en los ayuntamientos con medidas para proteger a los menores no acompañados

La Secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Elena Sumariva, ha anunciado este lunes que la formación naranja presentará en los próximos días una moción en todos los ayuntamientos de la comunidad andaluza con «medidas detalladas» para la protección de los menores extranjeros no acompañados (mena), ante una situación «preocupante y de máxima prioridad» para la formación naranja.

La moción instará a que las corporaciones municipales eleven una «solicitud de colaboración con todas las administraciones» autonómica y estatal para que se destinen «más recursos humanos y materiales para los centros de menores tutelados» y, entre otras medidas, «se elaboren programas de transición a la edad adulta, puesto que con muchos de estos menores, cuando cumplen 18 años, no se sabe cómo actuar», según ha explicado Sumariva.

Según ha señalado, «nos preocupan muchísimo los menores inmigrantes no acompañados que llegan de forma masiva a las costas andaluzas. Esa situación es preocupante porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la presidenta de la Junta de Andalucía les está dando la importancia que requieren».

«La consejera de Justicia-ha recalcado- tendrá que dar explicaciones el miércoles en la comisión del Parlamento de Andalucía sobre cómo están los centros de menores tutelados». «Vemos noticias a diario de que los centros están desbordados, que están aguantando el doble y el triple de menores y los trabajadores no tienen medios materiales ni recursos óptimos para atenderles», ha abundado.

Sumariva ha censurado que «el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz actúan con improvisación a fuerza de titulares y sin planificación» pese a que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía «tienen competencias» en este tema. A este respecto, ha indicado que «hay programas de ayudas que no se ejecutan». «Todos los días hay una cortina de humo para que no se hable de lo que importa. Pedro Sánchez y Susana Díaz no están haciendo su trabajo en materia de inmigración a la vista de la improvisación diaria a golpe de titular», ha insistido.

Igualmente, ha criticado que el PP andaluz «reclama ahora al gobierno interino de Sánchez lo que no hizo cuando gobernaba porque el problema de la inmigración no es nuevo».

«Queremos poner nuestro grano de arena desde los ayuntamientos, impulsando y ayudando a las localidades que deben hacer frente a esta situación, que los menores no se vean desamparados mediante la cesión de espacios y los trabajadores cuenten con más recursos», ha reiterado.