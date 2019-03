El presidente del TSJA cree que hace falta más disciplina con los funcionarios de la Justicia en Andalucía Lorenzo del Río enfada a los trabajadores de su departamento, que piden su dimisión, y tachan sus palabras de «irresponsables»

Los trabajadores de Justicia en Andalucía están enfadados con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien la semana pasada en unas jornadas jurídicas en Cádiz aseguró que en la Justicia andaluza «tenemos un problema muy serio» porque «es una organización de trabajo donde no hay nadie que gestione y quien mande». En su intervención también aseguró que «debemos partir de la premisa de que la situación de la Justicia ahora mismo no es satisfactoria o no como uno le gustaría como responsable de la misma» y manifestó que «hay una percepción de que es lenta, que está anticuada y de politización por parte de los ciudadanos, pero creo que no es la realidad».

Del Río hablaba sobre «La situación de la administración de Justicia en Andalucía. Diagnóstico y propuestas para su mejora» y, según el sindicato Csif, se extralimitó en sus valoraciones. Tanto que han pedido la dimisión del presidente del TSJA tras sus declaraciones en las que «pone en entredicho la labor de los funcionarios de la Justicia andaluza», indican desde el sindicato.

En el Foro Jurídico del Colegio de Abogados de Cádiz, Del Río «lamentó tener poco poder sobre la gestión y la organización de los órganos judiciales y no poseer capacidad disciplinaria sobre los funcionarios», indican fuentes sindicales en referencia a frases del presidente del TSJA, que aseguró que él «propone pero no dispone» y que llegó a indicar: «¿De qué me sirve llamarme presidente del TSJA?».

Del Río, según recogieron varios medios, aseguró además en su intervención que los jueces deberían tener autoridad para organizar el trabajo en sus juzgados. «El juez no manda», indicó, para añadir que debería poder «disciplinar» a los funcionarios de Justicia o, al menos, organizar si se pueden o no coger días libres si hay falta de personal o mucha carga de trabajo.

Por estas declaraciones, Csif exige que Del Río dimita de su cargo y lamenta que «el presidente del TSJA no haya sido más constructivo y no haya propuesto mejoras reales para conseguir una Administración a la altura que se merecen los andaluces».

Así, Manuel Moreno, presidente del sector de Justicia de Csif, señala que «el personal funcionario no es culpable de la situación actual de la Justicia» y considera las palabras de Del Río «un nuevo ataque a los funcionarios, cuando son ellos quienes hacen posible que la Justicia salga adelante día a día. Es difícil conocer esta realidad desde un despacho donde no se toma el pulso a la Administración», además de valorar que es «inadmisible que se ponga en tela de juicio la labor y la implicación de los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía», quienes «tienen muy claro qué deben hacer y que no, puesto que lo marca la Ley. Además, sus jornadas y horarios laborales están regulados y se respetan estrictamente las ratios mínimas de personal».

Desde Csif tachan de «irresponsables» las palabras del presidente del TSJA y añaden que «las plantillas de juzgados andaluces, como en El Ejido, Ayamonte, Motril, Algeciras, La Línea o Barbate trabajan muchas horas de más sin ser retribuidas por lo que pedimos la dimisión del señor Del Río por el desacierto y la ligereza de sus palabras para con quienes mantienen los juzgados a flote».