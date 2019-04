El CIS da al PSOE una amplísima victoria en Andalucía en las elecciones generales del 28 de abril De acuerdo con los datos del CIS, el PSOE obtendría entre seis y ocho diputados más que en las generales de junio de 2016

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del próximo 28 de abril da una amplia victoria al PSOE en Andalucía, donde obtendría entre 26 y 28 escaños en el Congreso de los Diputados, por delante del PP, que se quedaría con entre 10 y 12 diputados; Ciudadanos (Cs), que lograría entre 8 y 9; Vox, que se estrenaría con entre 7 y 8; y Unidas Podemos, que alcanzaría entre 6 y 9 diputados.

De acuerdo con los datos del CIS, el PSOE obtendría entre seis y ocho diputados más que en las generales de junio de 2016, cuando obtuvo 20 frente a los 23 del PP, que fue entonces la fuerza más votada y ahora quedaría en segundo lugar perdiendo entre 11 y 13 escaños.

Por su parte, Cs ganaría entre uno y dos diputados en el Congreso por Andalucía en relación a los siete alcanzados en las últimas generales, mientras que Unidas Podemos perdería entre tres y cinco escaños respecto a los 11 con que ha contado en esta legislatura y podría quedar por detrás de Vox.

El PSOE sería la fuerza más votada en las ocho provincias andaluzas, logrando entre 5 y 6 escaños por Sevilla; 4 por Cádiz; entre 3 y 4 por Málaga; 3 por Almería, Córdoba, Granada y Jaén; y 2 por Huelva. Por su parte, el PP obtendría entre 2 y 3 escaños por Málaga; 2 por Sevilla; entre 1 y 2 por Almería; y 1 por Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

Cs alcanzaría 2 escaños por Sevilla y Málaga; 1 por Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva, entre 0 y 1 por Almería ; y no obtendría representación por Jaén. Por su parte, Vox se estrenaría con 2 escaños por Málaga; entre 1 y 2 por Cádiz y 1 por Almería, Granada, Jaén y Sevilla, mientras que no lograría diputado por Córdoba y Huelva. Finalmente, Unidas Podemos lograría entre 1 y 2 escaños por Sevilla y Cádiz, 1 por Córdoba, Granada, Huelva y Málaga y entre 0 y 1 por Almería, quedando sin representación por Jaén.

En España

A nivel nacional, el estudio, basado en 16.800 entrevistas, da la victoria al PSOE con un 30,2% y entre 123 y 138 escaños, seguido del PP con el 17,2% y entre 66 y 76 escaños. Eso sí, ningún bloque está cerca de la mayoría absoluta. Además, otorga a Cs un 13,6% y entre 42 y 51 escaños, a Unidas Podemos un 12,9% y entre 33 y 41 escaños, y al final Vox con un 11,9% y entre 29 y 37 escaños.

Tras ser preguntados por el partido al que piensan votar, el 22,9 por ciento de los ciudadanos andaluces encuestados afirma que al PSOE; un 8,6 por ciento que al PP; un 8 por ciento, a Ciudadanos; un 7 por ciento a Unidas Podemos, y un 4,7 por ciento, a Vox, mientras que el mayor porcentaje, un 23,2 por ciento dice que no lo tiene decidido aún.

El 73,6 por ciento afirma que, con toda seguridad, acudirá a votar frente a un 7,6 por ciento que señala que con toda seguridad no irá a votar, mientras que un 10,9 por ciento dice que probablemente irá a votar y un 4,6 por ciento dice que probablemente no ejercerá el derecho al voto. De los que piensan ir a votar, el 60,9 por ciento afirma que tiene ya decidido su voto frente a un 38,2 por ciento que manifiesta que aún no lo ha decidido.

Sánchez, Rivera o Iglesias

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, los ciudadanos encuestados en Andalucía no dan el aprobado a ninguno y otorgan una puntuación de 4,2 puntos al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez; de 4 puntos al candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera; de 3,6 puntos al coordinador general de IU y cabeza de lista por Málaga al Congreso, Alberto Garzón; de 3,5 puntos al candidato del PP, Pablo Casado; de 2,9 al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de 2,8 al candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal.

En cuanto a la situación política general de España, un 67,1 por ciento la califica de mala o muy mala, mientras que sólo un 2,5 por ciento de los encuestados la ve buena o muy buena. Sobre la situación económica, para un 60 por ciento es mala o muy mala y para un 3,9 por ciento es buena o muy buena.

Respecto a los principales problemas del país, un 49,9 por ciento sitúa al paro, seguido de los partidos y la política en general (12,9 por ciento), de la corrupción y el fraude (11,6 por ciento) y de los problemas de índole económica (8,5 por ciento). Un 34,3 por ciento de los encuestados afirma que el paro es el problema que más le afecta.