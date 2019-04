M. Moguer @ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 29/04/2019 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE ha ganado las elecciones generales 2019 en Andalucía. Como ya hiciera en las autonómicas de diciembre del año pasado, los socialistas se han impuesto al resto de fuerzas. Con una novedad capital: el crecimiento de este partido en la comunidad, que es mayúsculo, pasando de 20 escaños en 2016 a 24 en estas generales. La otra cara de la moneda es el PP, que, habiendo firmado 23 sillones en las últimas generales, ahora se ha quedado en once, un descalabro desconocido para los populares, que va además en línea con lo que ha pasado en el resto de España.

Vox es la tercera fuerza que destaca en esta noches. Aunque esperado, su entrada con fuerza en el Congreso no deja de ser noticia. Sin embargo, las cifras no han sido al final tan escandalosas como auguraban sus afines. No ha sido la entrada más fuerte en el Parlamento -Ciudadanos llegó con 40 escaños en 2015 y Podemos con 69- y tampoco lo es desde Andalucía. Sin embargo, los de Abascal se han quedado con seis escaños.

Ciudadanos en Andalucía, por su parte, crece, aunque de forma moderada. De siete escaños que tenían en 2016 pasan a once en estas elecciones. ¿Su gran victoria? Que empatan con el PP en puestos y se presentan como una amenaza seria en el centro derecha para los populares.

Por último Unidas Podemos -la unión de Podemos e Izquierda Unida y otras fuerzas de izquierda- han conseguido en Andalucía frenar la caída que experimentaron en las andaluzas y dejarse solo dos escaños desde los comicios de 2016 y quedarse en nueve.

Andalucía ha sido un fiel reflejo de lo que ha pasado en España esta noche. El PSOE que ha conseguido aglutinar el voto mayoritario -y que pone sobre la mesa de nuevo la batalla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez por ver quién se arroga estos votos en la comunidad. Un PP que no encuentra suelo y se descalabra hasta menos de la mitad de los escaños que tenía en las últimas generales y debilita al Gobierno andaluz, pendiente ahora más que nunca de lo que pase en Madrid. Ciudadanos, que planta cara al PP y le pisa los talones, en crecimiento continuo. Y Vox, que entra con fuerza pero que no llega a los niveles augurados.