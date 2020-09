TRIBUNALES Las razones de la renuncia de la juez María Núñez Bolaños a las macrocausas de corrupción El TSJA aprueba que el magistrado Vilaplana agilice los casos ERE, Avales y Formación

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, obtuvo este lunes el salvoconducto de sus superiores en el TSJA para apartarse motu propio de los sumarios de corrupción que heredó de la magistrada Mercedes Alaya. Los retrasos en las instrucciones del caso ERE, Avales y Agencia IDEA o la exclusión masiva de ex altos cargos de las piezas alimentaron tensos desencuentros con los fiscales que se plasmaron, primero, en escritos y autos cargados de críticas y reproches y, después, en una denuncia inédita del jefe de Anticorrupción.

La juez encadenó once meses de baja por enfermedad mientras su labor era escrutada por el promotor disciplinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en unas diligencias informativas que terminó archivando un año después de que el Ministerio Público elevara su informe.

Pese al carpetazo a la investigación interna, la convivencia iba a resultar complicada. Por ello, la magistrada llevaba tiempo madurando –y consultando con sus superiores– la idea de dar un paso al lado y ceder definitivamente la instrucción de las macrocausas de corrupción en el juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, quien se hizo cargo de las mismas durante su prolongada ausencia, sin que hubiera ya enfrentamientos con los fiscales, cuyas peticiones atendía.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó este lunes la reorganización del juzgado que María Núñez Bolaños pactó con el magistrado que lleva desde 2016 prestándole apoyo. La titular del juzgado se encargará de las tareas ordinarias del órgano que dirige, los juicios por delitos leves y las guardias, según el TSJA, mientras que Vilaplana asume la instrucción de las más de cien piezas del caso ERE, Formación, Avales, Santana, Faffe e IDEA, que han puesto contra las cuerdas a antiguos cargos socialistas en Andalucía.

No es la primera vez que esto sucede. Tras su llegada al juzgado en sustitución de Alaya, que se marchó tras lograr un ascenso en la Audiencia de Sevilla, Núñez cedió a otro juez de refuerzo, Álvaro Martín, la investigación de las piezas más importantes del caso ERE, incluida la del procedimiento específico, por la que fueron juzgados y condenados dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El TSJA informó ayer de las líneas generales del acuerdo, pero no de sus motivaciones y detalles, dado que el documento no se facilitó a los medios de comunicación que, como ABC, se lo solicitaron. En él se apoya que Vilaplana asuma las macrocausas por la experiencia acumulada durante los once meses de baja de la juez titular.

Núñez se reincorporó al juzgado en agosto, diez días después de que el CGPJ archivara la investigación interna tras descartar una «pasividad intencional» o un «descuido» en la instrucción de los casos ERE, Avales e IDEA. Sin embargo, el acuerdo apunta a que Vilaplana sería ahora el más adecuado para «agilizar» sumarios enciclopédicos como el del caso ERE que está a punto de cumplir una década desde su apertura.