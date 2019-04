Elecciones generales 2019 Reyes Romero: «Eso de que Vox es un partido machista no se sostiene» Entrevista con la candidata del partido de Abascal al Congreso por Sevilla

Romualdo Maestre @romualdomaestre Sevilla Actualizado: 02/04/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vicepresidenta de Vox en Sevilla; madre de cuatro hijos, 51 años, comercial. Entra en política por «patriotismo y por una cuestión de conciencia», como le gusta poner en las redes sociales.

Creo que la primera sorprendida por encabezar la lista de Vox en Sevilla ha sido usted, ¿se lo esperaba?

Efectivamente, no me lo esperaba. Conocí el partido desde sus comienzos y tras más de cuatro años trabajando altruistamente, nunca he pretendido ocupar puestos relevantes. Mi cargo como vicepresidenta provincial llegó por la necesidad de crear un equipo en momentos en los que no resultaba tan «interesante» estar al frente del partido. De todas formas, para mí es un honor y una responsabilidad encabezar la lista del Congreso por Sevilla.

Con su nombramiento el partido ha huido de «estrellas» en la provincia, ¿es un premio a la militancia?

Entrar en las listas de Vox no debe ser considerado un premio. Lo veo como una gran responsabilidad y espero estar a la altura. Creo que se ha pensado en un equipo más que en nombres concretos que pudieran ser mediáticos. En un equipo de trabajo hacen falta perfiles diferentes y cada uno puede aportar distintas perspectivas para un resultado más eficaz.

Son el partido que menos mujeres ponen en cabeza de lista, ¿por qué?, ¿huyen de cuotas?

En Vox no creo que se tenga en cuenta el sexo de las personas, más allá de la necesidad de cumplir con la ley electoral que nos impone la paridad en las listas electorales. En Vox Sevilla tenemos a dos mujeres como presidenta y vicepresidenta y son bastantes los municipios donde nos encontramos con mujeres que coordinan el partido a nivel local. Hay importantes provincias también como Madrid, Barcelona o Tarragona donde las presidentas son mujeres. Créame que eso de que somos un partido machista no se sostiene.

Las elecciones son generales, pero si sale usted elegida, ¿se le ocurre alguna propuesta que pueda mejorar la vida de los sevillanos?

Somos un partido de ámbito nacional y por eso nuestras propuestas siempre serán para mejorar la vida de todos los españoles. Lógicamente influirán también en los sevillanos. La rebaja o eliminación de impuestos como el de sucesiones, por el que tantas familias sevillanas se ven afectadas, la defensa de la vida y de la familia, la eliminación de gastos superfluos en la administración, la protección de la propiedad privada, últimamente tan amenazada, la defensa de la unidad de España... Como puede ver, son muchas las medidas propuestas que mejorarían la vida de los sevillanos junto con la del resto de los españoles. La libertad para interpretar la Historia sin necesidad de una Ley de Memoria Histórica que nos obligue a entenderla como se le antoje al primero de turno. La libertad es importante para nosotros y el cumplimiento de la Ley también.

Reyes Romero en la sede - Rocío Ruz

Si tuviera que formar parte de una comisión en el Congreso de los Diputados ¿cuál elegiría?

Si llega el momento porque los sevillanos me den su confianza, estaré donde el partido considere que lo puedo hacer mejor. No he venido a la política para satisfacer aspiraciones personales sino para servir a los ciudadanos, como espero que lo hagan todos los servidores públicos.

¿Cree usted que existen tres derechas para repartirse el voto o Cs es socialdemócrata?

En su pregunta ya casi me da la respuesta. Cs es un partido que se definía en su manifiesto fundacional como socialdemócrata, pero considera que su indefinición y su ambigüedad le reportan beneficios electorales, por eso hizo desaparecer este término de su manifiesto. Pienso que ni ellos mismos sabrían decir con claridad cuál es su posición ideológica. De ahí nuestra etiqueta de «veleta naranja». En cuanto al PP, no hemos sido nosotros los que inventamos la etiqueta de «maricomplejines» para designar a un partido que a lo largo del tiempo ha ido renunciando sistemáticamente a los principios que figuraban en su programa, incluso cuando obtuvieron mayoría absoluta. A pesar de que a Aznar no le resulte cómoda la etiqueta de «derechita cobarde», los españoles estamos legitimados para decírselo en la cara.

Por qué piensa que un sevillano debe votarle a usted y no a otros candidatos...

Porque Vox es la mejor opción en estos momentos en cualquier parte del territorio nacional. Tenga en cuenta que nos jugamos mucho en los próximos meses. La ofensiva separatista afecta a toda España y hemos visto el enfrentamiento alentado por políticos incendiarios que no son conscientes del peligro que eso supone. Vox ha hecho mucho más para frenar el golpe de estado sin estar en las instituciones que lo que han hecho el resto de partidos. No son fiables, los unos por acción y los otros por omisión. El paripé del 155 que nos montaron es de risa. Los sevillanos deben saber que nuestros principios son siempre los mismos y nuestro discurso no varía según estemos en Sevilla, en Lérida o en Tenerife. Creo que eso es una garantía. Nuestras propuestas te podrán gustar más o menos, pero no engañamos suavizándolas para ser políticamente correctos o halagar a quien nos escucha. Defendemos políticas de sentido común. Hablamos con el lenguaje de la gente de la calle, como personas normales que tenemos los pies en el suelo.

«Ahora la bandera de la izquierda resulta ser el enfrentamiento entre sexos para destruir a la familia», apunta la candidata. - R.R.

En caso de tener mayoría entre PP, Cs y Vox ¿sería partidaria de reeditar los acuerdos como en Andalucía para impedir que vuelva el PSOE a gobernar?

Tenemos claro que las políticas que puede llevar a cabo si gobierna el PSOE serán nefastas para España. Ya no hablamos solo del respaldo a los impulsores del golpe separatista de los que necesitaría apoyo para gobernar. También hablamos del incremento del gasto público y de los impuestos, de la imposición de la ridícula ideología de género que en nada ha mejorado la vida de las mujeres ni del resto de la sociedad. Pero recordemos que el PP y Cs también se «han convertido» a esa ideología. La izquierda ya no tiene como bandera la lucha de clases como en tiempos pasados y ahora su bandera resulta ser el enfrentamiento entre sexos para destruir a la familia. No han caído en que al menos la mitad de la sociedad son hombres y esos hombres tienen a su alrededor a mujeres que saben que no son monstruos como los pintan las «feminazis». «Feminazis», así me gusta llamarlas porque sé que les molesta. Al menos este palabro no las lleva a prisión como sí lo hace una denuncia falsa a muchos varones.

¿Qué le parece que un premio nacional de Literatura como es Aquilino Duque vaya el último de los últimos de la lista?

Aquilino Duque hace mucho que nos ha mostrado su apoyo asistiendo a varios de nuestros actos públicos y es para nosotros un honor que haya aceptado formar parte de nuestra candidatura como un gesto simbólico. Es un reconocimiento a su persona por su talla intelectual y también porque representa a gran parte de la sociedad española por su edad. En Vox valoramos mucho a nuestros mayores y hemos querido que los sevillanos de mayor edad sientan este reconocimiento.

¿Cuál es el perfil de sus votantes en Sevilla, es más rural que urbano?

Hay de todo. La izquierda tiene un estereotipo del votante de Vox que es totalmente falso; a nosotros nos votan personas muy distintas: mujeres, jóvenes, intelectuales, clase media y también mucha gente humilde, de la ciudad y de los pueblos… Llevamos con nuestras mesas consultivas un tiempo considerable y hemos estado tanto en municipios de la provincia como en los barrios de Sevilla capital, y se nos acercan personas muy variadas. Con las mesas consultivas hemos pretendido saber qué les preocupa a los sevillanos, más que decirles lo que vamos a hacer. Los vecinos necesitan ser escuchados porque son los que saben, mejor que nadie, lo que mejoraría su día a día. Según la zona, las necesidades son diferentes. No sabría decirle si el perfil del votante de Vox es más rural o más urbano. Lo que sí le puedo decir es que, vayamos a donde vayamos, cada día es mayor el apoyo que recibimos.

Ahora parece que se ha puesto de moda defender la caza, los toros, la Semana Santa...

En Vox defendemos la libertad del individuo, y no porque se haya puesto de moda sino por convicción. La libertad para pensar, la libertad para practicar la caza o para ir o no a los toros. La libertad para interpretar la historia sin necesidad de una Ley de Memoria Histórica que imponga una verdad oficial sobre el pasado. No nos gusta que el estado nos dicte ni la manera de pensar ni la manera de actuar, ni que nos lleven por las calles andando en sentido único. Eso es más propio de robots y de países comunistas. Pero es que, además, nos gustan nuestras tradiciones, y nos ofende que las quieran prohibir. Cuanto más atacan la caza o la tauromaquia más se habla de la caza y de toros. Y de la Semana Santa, ya ni le cuento lo que supone en Sevilla, como en el resto de España. La ultraizquierda ha intentado en varias ocasiones traer el tema a debate público, siempre en un sentido restrictivo, pero no han conseguido grandes logros, porque ellos mismos se dan cuenta de lo arraigada que está esa tradición. Recordemos cuando se les ocurrió (porque la izquierda se mueve a golpes de ocurrencia) cambiar los nombres a algunas calles de Santos como la de Santa Ángela. Los sevillanos nos echamos a la calle y les paramos los pies. Sus prejuicios laicistas están ahí y continuamente salen a la luz, pero hay que recordarles que, según nuestra constitución, España es un país no confesional, no laicista ni anti-religioso.