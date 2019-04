Seis diputados al Congreso Sabor agridulce de Vox en Andalucía, que aporta seis diputados a Madrid Francisco Serrano afirma que «los buenos guisos hay que hacerlos a fuego lento»

Hasta que su líder nacional Santiago Abascal no habló para toda España no hicieron acto de presencia en Sevilla su presidenta provincial María José Piñero y Francisco Serrano, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía. Serrano, ante un auditorio que esperaba mejores números, intentó levantar los ánimos: «Algo estaremos haciendo bien cuando hemos sacado 250.000 votos más que en las autonómicas» [En realidad son 50.000 menos]. «No se puede conseguir la reconquista en siete meses cuando se tardaron 800 años, son muy buenos resultados, pero las cosas hay que hacerlas despacio, poco a poco, los buenos guisos se cocinan a fuego lento», añadió.

Tuvo también palabras de enhorabuena, «como demócratas que somos», para los ganadores. «Hemos multiplicado por infinito, partíamos de cero y más vale un diputado de Vox en el Congreso que ciento volando, ahora tenemos 24», manifestó. «Esta debe ser una noche de alegría, acordaros cuando hubiéramos firmado uno o dos en las autonómicas y obtuvimos 12 gladiadores para el Parlamento», concluyó.

En el lugar del «Adiós Susanita adiós»

Y todo esto ocurría ayer en la misma sala donde Vox celebró el 2 de diciembre de 2018 las autonómicas y se cantó a pleno pulmón el «Adiós Susanita adiós» de los Pet Shop Boys. El hotel, muy cerca de la estación de Santa Justa, se fue llenando antes poco a poco, primero de periodistas y luego de apoderados e interventores del partido. Solamente en la provincia de Sevilla trabajaron ayer 669, un dato inimaginable hace cuatro años, cuando la nueva derecha en Andalucía sacó, en cifras redondas, 9.000 votos en las generales, cinco veces menos que los animalistas del Pacma. Por eso, porque partían de cero, todo eran comentarios positivos por los resultados obtenidos: seis diputados andaluces para el Congreso de los Diputados, uno por cada provincia excepto Jaén y Huelva. A eso hay que añadir que las incidencias fueron cero en la jornada electoral, al menos eso es lo que manifestó Javier Cortés, encargado de la expansión territorial de Vox en Sevilla.

María José Piñero, la presidenta de la formación verde por el color de su siglas, subió también al escenario para hablar de un «proyecto creíble, el de la España viva que ha venido para quedarse». Los aplausos no tardaron en arroparla.

El fervor con el que llenaba los mítines no se ha traducido tanto en sobres blancos en las urnas

Sobre las diez y cuarto de la noche y con el 70 por ciento de los votos escrutados, Vox en Andalucía ya había superado sus 400.000 votos que habían obtenido en las Autonómicas. No obstante, sus seis diputados andaluces no eran ni mucho menos lo que se esperaban. Claro está que es la teoría del vaso medio vacío o medio lleno. De cero a 24 en toda España es un triunfo. Pero esta sensación no era la que trascendía a la sala, sobre todo si se compara con el ambiente del 2 de diciembre donde sus 12 diputados en el Hospital de las Cinco Llagas hicieron posible un cambio de gobierno del PSOE que había estado gobernando la Junta durante 37 años consecutivos. El fervor con el que el partido de Abascal llenaba los mítines por las provincias de Andalucía por las que pasaba no se ha traducido tanto en sobres blancos en las urnas. En la memoria de todos estaban las colas de simpatizantes en Córdoba, Granada o en Fibes de Sevilla, que no pudieron entrar por falta de aforo.

Que las seiscientas mil papeletas no eran las que esperaban lo demuestra el hecho de que Francisco Serrano adelantó a este periódico que «en las circunscripciones electorales que presenten dudas con nuestros resultados pediremos una revisión».