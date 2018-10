Entrevista Simon Manley: «Se habla más del segundo referéndum del Brexit en España que en Reino Unido» Simon Manley, embajador británico en España, cree que hay que garantizar los derechos de los ciudadanos

El embajador británico en España, Simon Manley, ha estado esta semana en Sevilla y Huelva. Quedan pocas horas para el final de la negociación del Brexit entre los países de la UE y el Reino Unido —habrá una cumbre decisiva el próximos miércoles— y no es descartable que finalmente no haya un acuerdo para una salida ordenada. Frente a ello, este diplomático considera que se deben lanzar mensajes de tranquilidad para los británicos que viven en los Estados comunitarios. «Los vínculos entre ambos países son muy fuertes, amamos los alimentos que importamos de Andalucía y cada vez hay más turistas ingleses que además de la Costa del Sol visitan ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada; debemos seguir potenciando estas relaciones», incide.

—¿Existe preocupación en los ciudadanos británicos afincados en Andalucía por los efectos del Brexit?

—Son afortunados por vivir en Andalucía, que ya no es solo un destino para su jubilación, pues cada vez más británicos eligen esta región para estudiar o trabajar. Es cierto que existe preocupación por las consecuencias del Brexit, por eso tratamos de explicar todo lo que ya se ha logrado en la negociación para proteger sus derechos, tanto para los británicos afincados en España como para los españoles que viven en Reino Unido. Hace dos semanas, nuestra primera ministra, Theresa May, afirmó que protegerá los derechos de los europeos que viven en nuestro país, haya o no haya acuerdo final para el Brexit; y lo deseable es que ocurra lo mismo para los británicos que viven en países de la UE.

—El partido laborista apoya un segundo referéndum, ¿la situación es reversible?

—Se está hablando más de ese segundo referéndum en España que en Gran Bretaña; las posibilidades de una segunda consulta son muy remotas. Es importante que aceptemos la decisión del pueblo británico y que, a partir de ahí, miremos hacia el futuro para ver qué relación queremos tener a medio plazo entre la UE y Reino Unido. Esta relación será buenísima pues somos vecinos y amigos que comparten valores e intereses sociales y políticos en un contexto geopolítico complejo.

—El punto más sensible es Gibraltar. El PP tenía una postura firme, ¿ha cambiado esa posición con el nuevo de Gobierno del PSOE?

—Hay una línea de continuidad en los Gobiernos. Trabajamos estrechamente con Gibraltar para lograr un acuerdo que favorezca a todos, entre ellos a los 8.000 andaluces que cruzan la frontera cada día.

—El Gobierno español ha pedido transparencia fiscal y ha protestado por la baja fiscalidad del tabaco en Gibratar que favorece el contrabando. ¿La negociación mejorará estos ámbitos?

—Hay asuntos en los que hay una voluntad muy clara de ofrecer transparencia al Gobierno de España. Lo importante es que logremos un acuerdo que pueda tener éxito en el futuro para favorecer la relación más positiva entre Gibraltar y España.

—Gibraltar votó mayoritariamente por permanecer en la UE. ¿Su estatus nunca volverá a ser el mismo que el de ahora?

—Los acuerdos reflejarán la realidad de Gibraltar como parte del Reino Unido. Entramos en la UE juntos, votamos juntos en el referéndum de 2016, y ahora negociamos y saldremos juntos el próximo marzo. Lo importante es garantizar el flujo libre de personas y las posibilidades de un desarrollo económico para la zona que favorezca la seguridad, con una colaboración cada vez más estrecha entre fuerzas y cuerpos de seguridad gibraltareños y sus vecinos españoles.

—Los independentistas catalanes tienen, en ocasiones, mucho predicamento en los medios de comunicación británicos. ¿A qué cree que se debe?

—La posición del Gobierno británico en este asunto ha sido expresada de manera muy clara. No hay duda, reconocemos la importancia del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución española, que es muy querida y reconocida como modelo para otros muchos países. En una democracia lo primordial es respetar las leyes de cada país.