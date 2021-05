Solo los mayores de 68 años pueden pedir cita para vacunarse contra el Covid en Andalucía Las personas nacidas en 1953, y con anterioridad, registradas en la base de datos de usuarios del SAS pueden pedir cita por varios métodos

Mercedes Jiménez Sánchez Sevilla Actualizado: 04/05/2021 18:02h

Andalucía sigue avanzando en el proceso de vacunación contra el Covid-19 por tramos de edad y desde la Junta se ha hecho un llamamiento para solo soliciten citas las personas mayores de 68 años.

Las personas nacidas en 1953 y con anterioridad, es decir, que tienen 68 o más años, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus por varios métodos: en la web del Servicio Andaluz de Salud, a través del teléfono de Salud Responde y también en su centro de salud. En los próximos días también se incorporará este servicio en la aplicación de Salud Responde.

La Consejería de Salud y Familias facilita la citación directa, de momento, solo para estas cohortes de edad, una opción que se irá abriendo progresivamente al resto de edades. La inmunización de estos grupo de edad se está realizando con vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y Janssen, dependiendo del tramo de edad y disponibilidad de dosis.

La cita para primera dosis de vacunación estará disponible para personas registradas en la base de datos de usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. La cita para la administración de la segunda dosis no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.

Para el resto de grupos que se están vacunando en Andalucía, la citación continuará como hasta ahora, mediante SMS o llamada telefónica desde los centros sanitarios.

Cómo pedir cita para la vacunación

A través de ClicSalud+

- Acceder a la página ClicSalud+

- Identificarse con datos personales o identificación segura.

- Pulsar la opción Pedir cita de atención primaria/ Vacunación Covid-19.

A través de la App Salud Responde

1. Tener la aplicación descargada en un dispositivo móvil

Descarga de la App para Android

Descarga de la App para iOS

2. Identificarse. Una vez que el sistema le reconoce, se le ofrecerá la posibilidad de pedir cita. Si no cumple los criterios para solicitar cita se indicará con un mensaje.

A través del teléfono de Salud Responde

- Llamar al teléfono 955 545 060

- Identificarse

- Solicitar cita para vacunación Covid-19

Vacunación mayores de 70 años

Paralelamente se ha ampliado la recaptación a mayores de 70 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto. En el caso de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos de usuarios del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación o no haber podido acudir a la cita.

Los distritos sanitarios de Andalucía han activado diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 70 que aún no hayan sido llamados a vacunar.

En este enlace se puede consultar los números de teléfonos disponibles en cada provincia.

Vacunación del grupo 7, patologías de alto riesgo

Andalucía también ha avanzado en la vacunación a los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo que contempla la estrategia de vacunación consensuada por el Consejo Interterritorial, con más del 70% de personas inmunizadas.

Estas personas serán citadas por teléfono, y deben esperar a ser llamadas para ser vacunadas en hospital. A las personas con síndrome de Down con 40 o más años de edad se les llamará desde atención primaria.

Dentro de este grupo entran las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para éste, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años.

Igualmente, se avanza con la inmunización en el corte de edad de 70 a 79 años, con el 79% de la población con una primera dosis y en el de 60 a 69 años, grupo con el 46,3% con una primera dosis.

Datos de vacunación

Andalucía ha administrado hasta el sábado 1 de mayo un total de 2.924.735 dosis de la vacuna contra el Covid-19 -10.031 más en 24 horas-, lo que representa el 101,7% de las dosis recibidas, y lo que supone que un total de 2.053.970 andaluces cuenta con alguna dosis de la vacuna.

En estos momentos, el 24,26% de la población andaluza ha recibido alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19, porcentaje que asciende al 29,23% si se toman en cuenta únicamente los mayores de 16 años.

Respecto a las personas que han completado el ciclo vacunal bien por haber recibido dos dosis o por haber sido vacunados con un suero monodosis, el total asciende a 907.201 -4.197 más en un día-, el 10,71% de la población y el 12,91% de los mayores de 16 años.

Por provincias, según indica la Consejería de Salud y Familias en el comunicado diario de incidencia de la enfermedad, en Sevilla se han administrado un total de 662.816 dosis -119 más en un día- y 201.503 han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 528.643 -2.383 más- y las personas con ambas ya inoculadas son 161.030.

En Cádiz son 410.969 -1.819 más- las vacunas ya administradas y las personas con las dos dosis suman 125.020; en Granada, 345.670 -655 más- las administradas y 110.033 las personas con las dos; y en Córdoba, 317.161 las administradas -2.593 más- y 102.781 las personas con la pauta completa de la vacuna.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén asciende a 250.553 -846 más-, con 81.578 personas con ambas; en Almería, a 228.240 -1.441 más- y 68.390 han completado las dos dosis; y en Huelva, la vacunas puestas son 180.683 -175 más- y 56.866 personas ya tienen puestas las dos.

En la semana del 25 de abril al 1 de mayo, Andalucía ha administrado un total de 389.300 dosis de la vacuna contra el Covid que supera en 52.924 a las 336.376 inoculadas la semana anterior.