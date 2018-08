Susana Díaz apela a «la responsabilidad de todos» en materia de inmigración y el Gobierno niega «caos» La presidenta de la Junta asegura que el 40% de los que llegan al litoral español son atendidos en Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró este lunes que buscar una solución a la atención de inmigrantes que están llegando a las costas españolas «no va de solidaridad con Andalucía, sino de responsabilidad de todos los gobiernos autonómicos». Díaz precisó que esa responsabilidad «la tiene que facilitar el Gobierno de España porque las personas que llegan a las costas andaluzas, alcanzan el litoral español, e imagino que nadie está pensando en fragmentar la competencia estatal de la política de inmigración».

Díaz realizaba estas declaraciones tras un fin de semana en el que han llegado a las costas andaluzas unos 500 inmigrantes a bordo de pateras. El mismo fin de semana en el que la Unidad Militar de Emergencias montaba en el puerto de Motril un campamento de tiendas con capacidad para atender a 250 personas como segundo centro de acogida de inmigrantes en la comunidad.

«Si el Gobierno de Andalucía -admitió la presidenta- sabía a principios de año, porque nos lo trasladó el Gobierno central, que tenían una previsión de que más de 30.000 personas iban a llegar a las costas españolas, esa previsión se trasladaría al actual Gobierno y también le contarían qué pensaban hacer, Rajoy y Zoido ante la crisis migratoria». Por tanto, «si ahora, Casado y Moreno Bonilla hacen demagogia son unos irresponsables. Ellos hasta hace unos días tenían la responsabilidad, conocían las previsiones y tendrían medidas para adoptar», abundó.

El problema del Gobierno andaluz, al ser su competencia, es la acogida y tutela de los menores inmigrantes no acompañados. Según Díaz «el 40% de los menores no acompañados que llegan se están atendiendo en Andalucía, porque no hemos dejado de atender a ninguno», por lo que insistió en que «tiene que haber responsabilidad de todas las comunidades para compartir su atención y hacerlo con los recursos adecuados que se necesitan hoy».

Por contra, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, defendió la actuación del Gobierno ante la llegada de inmigrantes a las costas de Andalucía y, aunque «puede haber momentos puntuales complejos», aseguró que «no se puede calificar en absoluto de caos» la situación.

Al respecto, indicó que el Ministerio del Interior «ha puesto en marcha nuevos centros» y también desde el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se están «incrementando» las actuaciones.

Valerio explicó que, si antes había 2.500 plazas de acogida humanitaria de esas personas, en cuestión de dos meses las vamos a duplicar». Además, añadió que «ya hay otras 1.200 más y se están "abriendo nuevos centros de atención temporal», a lo que ha sumado la reciente modificación de crédito de 30 millones de eurospara »atención a pie de playa y esos centros temporales de acogida».

Críticas de la oposición

Pero la oposición andaluza no cree que se esté dando la respuesta correcta al problema de la inmigración en Andalucía. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, pidió al Gobierno andaluz que «se llene de autoridad moral y política» cumpliendo con sus competencias en materia de inmigración. Por su parte, Ciudadanos, a través de su secretaria de Acción Institucional, Elena Sumariva, anunció que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la comunidad andaluza con «medidas detalladas» para la protección de los menores extranjeros no acompañados (mena), ante una situación «preocupante y de máxima prioridad» para la formación naranja.

La moción instará a que las corporaciones municipales eleven una «solicitud de colaboración con todas las administraciones» autonómica y estatal para que se destinen «más recursos humanos y materiales para los centros de menores tutelados» y, entre otras medidas, «se elaboren programas de transición a la edad adulta, puesto que con muchos de estos menores, cuando cumplen 18 años, no se sabe cómo actuar», según ha explicado Sumariva.

Según Sumariva «la situación es preocupante porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la presidenta de la Junta de Andalucía les está dando la importancia que requieren».