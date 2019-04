Elecciones generales Susana Díaz apuesta al león en su encuentro con Pedro Sánchez La lideresa andaluza y el presidente del Gobierno han coincidido en Jaén y Córdoba y harán lo propio en Huelva y Sevilla en esta semana pero sólo se hablan en público

Stella Benot Sevilla Actualizado: 02/04/2019 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni un solo minuto han hablado este último fin de semana Susana Díaz y Pedro Sánchez. Y no será porque sus agendas no se lo han permitido. El sábado ambos líderes compartieron sendos mítines en Jaén (por la mañana) y Córdoba (por la tarde). Posados en público, sonrisas y saludos a los presentes pero no se dirigieron la palabra en privado. Es más, Pedro Sánchez ni siquiera tuvo la más mínima referencia a la secretaria general del PSOE andaluz en las palabras que pronunció en el atril en Jaén, exactamente igual que sucedió la semana anterior en Málaga. Un gesto más que revelador.

No se vieron más que en los lugares donde se celebraban los actos públicos y ambos hicieron el camino entre ambas provincias —y el correspondiente almuerzo— por separado. Cada uno con su gente ¿arengando a sus ejércitos? Probablemente no. No es el momento aunque todo llegará.

Conscientes de la frialdad entre ambos, el PSOE andaluz divulgó un vídeo a través de Twitter en la que se les veía posando para una foto momentos antes de salir al escenario en Jaén. Una imagen de cordialidad y normalidad... en la que estaban rodeados nada menos que por 14 personas, entre ellas los ministros Montero y Marlaska. Y como nada se queda a la improvisación, Montero ocupaba el lugar más alejado de Susana Díaz.

Lo cierto es que tampoco hay demasiado interés por ocultar el pulso que ambos están librando. Sobre todo por la parte andaluza. Mucho más que significativa fue la camiseta que Susana Díaz escogió para la ocasión con la cabeza de un león por principal adorno. Es cierto que la moda va por esos derroteros pero también que la lideresa andaluza es muy cuidadosa con esos símbolos. Y quería, además, que quedase clara su intención puesto que el presidente del Gobierno se cambió de camisa entre ambos actos —una salmón en Jaén y una verde en Córdoba—, y Susana Díaz apostó todo a la imagen del león. Una imagen vale más que mil palabras.

La lideresa andaluza utiliza los códigos de su vestimenta para lanzar mensajes claros, una manera de comunicarse que es directa y que llega, además, rápidamente a quienes la están viendo.

Así, viste de «rojo PSOE» cuando participa en los actos importantes del partido, cuando quiere reinvidicar su socialismo «soy más socialista que el escudo» ha dicho en varias ocasiones; se decanta por un «verde Andalucía» cuando asiste a un acto institucional autonómico o cuando lo que pretende es defender a su territorio en actos concretos, como el último Comité Federal del 17 de marzo. Para la sesión de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía, Susana Díaz optó por un estilismo de animal print mostrando que está dispuesta a hacer una oposición dura.

La agenda conjunta de Susana Díaz y Pedro Sánchez seguirá adelante y esta semana coincidirán en Huelva (el miércoles) y el sábado en Sevilla —el acto político está previsto en las Setas— y en Jerez. También abrirán la campaña de las generales en Dos Hermanas el 11 de abril. En San Vicente insisten: «Seremos los que más aportaremos a la victoria de Pedro».