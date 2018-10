Susana Díaz deja pasar la fecha del 25 de noviembre para convocar las elecciones Una encuesta, la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género y su comparecencia en el Senado desbaratan la fecha prevista Susana Díaz se reserva una semana más de incógnita para llamar a las urnas el 2 de diciembre o en febrero

Stella Benot

Había muchas cosas a su favor, pero en los últimos días se han multiplicado los inconvenientes. Susana Díaz barajaba como fecha electoral para Andalucía el próximo 25 de noviembrepero este martes se cumplió el plazo legal (54 días como mínimo) y la presidenta no firmó el decreto de convocatoria que ya tiene más que preparado. Ahora, las elecciones serán el 2 de diciembre o habrá que posponerlas para febrero, una opción que no termina de convencerla por la incertidumbre de la política nacional y la posibilidad de que Pedro Sánchez tenga que convocar las elecciones generales. Y Susana Díaz quiere «un debate andaluz», lo ha dicho muy claro. Eso, además, de los problemas internos que tiene, sin socio parlamentario ni presupuesto para 2019 y en un contexto de desaceleración económica que preocupa por las repercusiones que pueda tener en el empleo.

Hay tres razones que han hecho a la presidenta descartar la fecha inicialmente prevista. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, una jornada marcada en rojo para las feministas que le han hecho llegar su malestar por la posibilidad de que esa jornada hubiese que ir a votar. Ymucho más con el repunte de la violencia machista de los últimos días.

En principio no había problemas por la coincidencia, se podía votar y celebrar los actos reivindicativos de las asociaciones de mujeres, pero finalmente se ha sopesado que tal vez no era lo más oportuno y podía generar rechazo contra el Gobierno andaluz a pesar de sus esfuerzos en contra de la violencia machista.

Los sondeos

Otra razón de peso es que las encuestas que tiene el PSOE no son todo lo buenas que desearían, más bien al contrario. La confluencia Adelante Andalucía (Podemos e IU) puede distorsionar los resultados electorales porque, al concentrar los votos que eran de dos formaciones, pueden subir en número de escaños en el Parlamento por los cálculos que hace la Ley D´Hont aunque el aumento en el número de votos no sea especialmente significiativo, que puede también llegar a serlo. De hecho, algunos socialistas dan por hecho que podrían perder escaños por este nuevo reparto entre cuatro fuerzas políticas. Se cuenta, además, con la subida de Ciudadanos que sería a costa tanto del PP como del PSOE. Así pues, un complicado encaje poselectoral en el que cabrían varias alianzas para alcanzar la Junta.

Es cierto que los socialistas hacen numerosas consultas electorales y que están preocupados por la volatilidad de los votantesen estos momentos. Cualquier cosa puede hacer ganar votos... y también perderlos. Así no se quita ojo de la gestión en la Moncloa mientras no se les da ni una sola pista sobre la fecha electoral. Tampoco a Ferraz. Nadie de la dirección andaluza ha hablado con el PSOE federal para decirle cuándo serán las elecciones en Andalucía. Cuando haya una decisión firme se comunicará al presidente del Gobierno. Pero no antes.

Comparecencia

Muy mal ha sentado al Gobierno andaluz la jugada del PP de llamar a declarar a Susana Díaz en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado. Sobre todo porque su cita será el jueves 8 de noviembre, exactamente la misma jornada en la que habría comenzado la campaña electoral si las elecciones hubiesen sido el 25 de noviembre.

Nada menos oportuno que una foto por la mañana de la presidenta hablando de corrupción en una comisión de investigación en la que sólo están diputados del PP (y por lo tanto nadie afín podría hacerle alguna pregunta más amable), y por la noche pidiendo la confianza de los andaluces para seguir construyendo el futuro. Por cierto que esta citación ha servido para ahondar las diferencias entre los socialistas andaluces y la dirección federal del partido. En San Vicente piensan que debería haber habido algún acuerdo para evitar que la primera que tiene que enfrentarse a las urnas tenga que pasar por esta situación tan complicada.