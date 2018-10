Elecciones andaluzas 2018 Susana Díaz denuncia haber sufrido machismo: «Si hay una mujer con autoridad, se dice que es una mandona» La presidenta andaluza posa con su hijo y habla de aspectos personales de su vida para la revista femenina Marie Claire

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que ha sufrido el machismo en su carrera política y lamenta que cuando una mujer tiene responsabilidad y autoridad se le convierte «en una mandona», a la vez que critica que también se utilice el tópico andaluz en su contra.

Díaz, en una entrevista en la revista Marie Claire en la que habla de aspectos personales de su vida, señala que fuera de Andalucía «algunos» han intentado hacerle una imagen «que no se corresponde» y admite que perder las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez fue un momento duro, aunque «aquello quedó en el Paleolítico» y ahora es «feliz».

La jefa del Ejecutivo autonómico explica que no tiene ningún máster porque viene de una familia humilde y todo le ha costado «bastante», asegura que no le molestó que la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, le afeara que tardó diez años en acabar la carrera de Derecho y añade: «Eso de la titulitis, de la impostura o el postureo no va conmigo».

Díaz, que en una de las fotos del reportaje sale acompañada de su hijo, recuerda que en las pasadas elecciones estaba embarazada y «se cuestionó todo» sobre su maternidad, incluido que decidiera compartir la baja con su marido, por lo que celebra que ahora se aplauda a Pablo Iglesias e Irene Montero por esta decisión.

Acerca de su padre, Chaves y Griñán

La presidenta sitúa a su padre como un «referente de honestidad» y recuerda que, cuando le dijo que iba a entrar en política le pidió que él, fontanero, nunca tuviera que bajar la cabeza en el barrio.

Asimismo, desvela que no habla con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán desde que empezó el juicio de los ERE, aunque las veces que lo ha hecho «no han sido tiempos fáciles».

«Cuando llegas al final de tu vida política después de haber trabajado tanto y dos personas que han sido honestas se vean así, es duro, muy duro», agrega.