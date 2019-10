Susana Díaz: «A la hora de la verdad, patriotas no hay tantos» La líder del PSOE andaluz asegura que volverá a presentarse a las primarias para volver a ser candidata a la Junta de Andalucía

Ha sido la primera vez que Susana Díaz ha participado en un desayuno informativo tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y ha aprovechado para reivindicar su gestión y afirmar que tiene «fuerza, ganas e ilusión» para volver a presentarse a las primarias del PSOE y ser candidata de nuevo a la Junta de Andalucía.

«He escuchado fuera y he hecho una reflexión sobre mi futuro, sobre si tenía algo que aportar y me transmiten que debería continuar con la defensa de Andalucía como una autonomía de pleno derecho», ha dicho en el desayuno informativo organizado por Europa Press en Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu, Orange y Laboratorios Vir.

Susana Díaz ha asegurado que mantiene una agenda «casi igual» a la que mantenía en el Gobierno, si bien explicando que «ahora tengo más tiempo para escuchar a la gente porque no tengo que llevar la agenda del Gobierno».

Despejado su futuro, Susana Díaz, (que ha sido presentada por el presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido) ha entrado en la campaña electoral a su manera y sin defender con mucha vehemencia a Pedro Sánchez sino, más bien, criticando a sus adversarios.

«A la hora de la verdad, patriotas no hay tantos. Es fácil envolverse en banderas», aseguraba en referencia tanto al PP y a Ciudadanos. «Pedro Sánchez fue generoso y planteó un discurso de investidura de amplio espectro, tendió puentes pero no fue posible por intereses partidistas. La derecha no fue capaz de anteponer los intereses de España como hicimos los socialistas con Rajoy con mucho dolor y dificultades pero lo hicimos por España».

Críticas a Moreno

Por otra parte, Susana Díaz desveló que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no lo ha llamado en los nueve meses que lleva en la Junta. «Yo eché de menos una oposición leal y nosotros estamos aquí para defender lo que es importante», ha asegurado al tiempo que le ha pedido que deje de vivir «de la herencia recibida y planifique cómo va a responder a los desafíos inmediatos». «Nos tienen que llamar cuando nos necesiten. Estaremos ahí siempre defendiendo los intereses de los andaluces».

Entre los desafíos a los que el Gobierno andaluz debe hacer frente, la expresidenta de la Junta ha citado la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el aumento del desempleo, la situación del sector industrial o la bajada del gasto medio de turistas extranjeros.

De esta manera, ha pedido que «se deje la improvisación» y ha instado a tener «más diálogo de verdad» para construir esa fortaleza ante «un horizonte que no parece positivo por lo que hay que alejarse de los anuncios grandilocuentes para concitar alianzas y a decir la verdad».

Igualmente, ha llamado a tener «unidad de acción», punto que, según ha explicado, ya adelantaron cuando hubo que hacer frente a los aranceles por parte de Estados Unidos (EEUU) a la aceituna negra de mesa y que vuelve a ser necesario ante los nuevos posibles aranceles por parte de la administración estadounidense.