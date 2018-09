PARLAMENTO ANDALUZ Susana Díaz «juega» con el adelanto electoral para atacar a Moreno en «uno de sus últimos plenos» Podemos arremete contra la presidenta de la Junta en plena polémica de los másteres: «Yo no he tardado diez años en acabar la carrera»

Desde la reciente ruptura del pacto de investidura por parte de Ciudadanos en Andalucía, el runrún del adelanto electoral ha ido ganando decibelios en las últimas semanas. El Gobierno andaluz ha tratado de rebajar la expectativa siempre que los periodistas le han preguntado en un intento cada vez más complicado por mantener vivo el factor sorpresa, incluso cuando todos daban por hecho que el próximo 25 de noviembre sería la fecha elegida para llamar a los andaluces a las urnas.

Esa estrategia ha cambiado de forma radical este jueves. Y lo ha hecho por boca de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el Pleno del Parlamento. Precisamente la persona que tiene la competencia de disolver la Cámara autonómica y de firmar el decreto para la convocatoria de los comicios, ha certificado el final de la legislatura al proclamar durante un rifirrafe con el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que éste será «uno de los últimos plenos».

El adelanto electoral no sólo ha cobrado cuerpo por quien tiene en sus manos llevarlo a cabo, sino que se ha convertido en un argumento para atacar al adversario político. Susana Díaz ha reprochado a Moreno que «hable de ahora o nunca, pero ni para los andaluces ni para su partido, que lleva media vida perdiendo y puede pegarse otra media vida, sino para usted, porque puede ser que tenga un ataque de nervios porque no sabe si este puede ser uno de sus últimos plenos».

La atmósfera bronca en la que transcurrió el debate preludia el tono de la campaña electoral. La mandataria y candidata socialista a la Presidenta de la Junta ya ha augurado la caída del jefe de los populares al asegurar que tiene «desesperación y miedo» ante la posibilidad de irse de la política «por la puerta de atrás».

Fue la respuesta a la censura que hizo Moreno a sus cinco años de presidencia, cuando sustituyó a José Antonio Griñán, que dimitió por el caso ERE. Un asunto que sacó a relucir el líder del PP-A: «Usted tiene miedo a unas elecciones conjuntas con Pedro Sánchez, a una sentencia de los ERE que condene 20 años de gestión socialista, y a que sepamos la verdad de lo que ocurrió en la Faffe»

Moreno reprochó su silencio después de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a destinar a Cataluña 1.400 millones y a Andalucía, «cero». «Usted está muy nerviosa y la veo un poco desesperada» pero nada va a borrar «la ineficacia en gestión ni los incumplimientos flagrantes» de su Gobierno.

Igual de áspero y tenso fue el cara a cara entre la presidenta y la portavoz de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien la culpó de que la comunidad autónoma haya vuelto al grupo de regiones más pobres de la Unión Europea: «Heredó una Andalucía con una posición en Europa y ahora la deja en el furgón de cola» después de cien mil millones de fondos de la UE que han llegado a la región. La presidenta replicó que «nadie se cree» que Andalucía esté hoy peor que hace tres años y que desde que es presidenta «en esta legislatura la renta per cápita de los andaluces ha subido en cuatro puntos».

En el segundo turno, después de que la presidenta cuestionara sus conocimientos económicos, Teresa Rodríguez, que es profesora en excedencia, lanzó un dardo verbal que generó murmullos en la bancada del público del pleno. «Ha dejado caer que la economía no es lo mío. Yo no he tardado diez años en terminar la carrera», le espetó. La respuesta de Díaz fue un repliegue táctico: «Usted es un ejemplo de sabiduría y conocimiento, pero la economía no es un milagro».

Menos explosivo fue debate entre Juan Marín, portavoz de Ciudadanos, con su antigua socia en la legislatura, que giró en torno a la falta de inversiones del Gobierno andaluz. «El reloj de la inversión y el progreso se ha parado por la forma de gestión del PSOE. Debe ser fantástico eso de tener siempre a alguien a quien echarle la culpa: cuando no es Rajoy es Rivera y cuando no Pedro Sánchez», advirtió Marín.

La presidenta recurrió a uno de los clásicos en el discurso socialista. El Gobierno de Rajoy «ha machacado a Andalucía» y también atacó a Albert Rivera cuando resuenan los tambores de la campaña. «No le culpo, la partitura no la escribe usted, sino el señor (Albert) Rivera, usted la toca y desafina», dando a entender que la iniciativa del partido naranja en Andalucía va a rebufo de lo que le marquen desde su sede en Madrid.

Por último, el adelanto electoral también fue protagonista en las preguntas a la presidenta formuladas por el coordinador general de IU-CA, Antonio Maíllo, uno de los más solventes oradores de la Cámara. A Susana Díaz le reprochó que «no ha trabajado en el Gobierno andaluz», sino que se ha dedicado «a sus conspiraciones, a irse y venirse a Madrid», a especular con si adelanta o no las elecciones. «Convoque ya elecciones», dijo después de criticar la «complicidad» de la presidenta con la precariedad en el sector turístico.

Díaz le afeó que mantiene una «alocada carrera» por destruir a IU, haciendo referencia a la confluencia de la formación de izquierdas con Podemos. Respecto a asunto que ha traído a la Cámara, le reprochó que «roza la turismofobia», en un pleno que tuvo evocaciones a la generación de la EGB con referencias al célebre programa «Un, dos, tres». La cuenta atrás de las elecciones.