ELECCIONES ANDALUCIA 2018 Susana Díaz quiere un acto multitudinario para su proclamación como candidata a la Junta El PSOE está organizando un Comité Director un tanto particular invitando a la militancia a un órgano que es colegiado

Stella Benot

El PSOE quiere dar un golpe de efecto para demostrar que sigue siendo la fuerza política mayoritaria frente a quienes consideran que el socialismo está agotado tras 40 años en la Junta. Y van a aprovechar todas las oportunidades que puedan para mostrar su músculo y animar a las bases. «El PSOE es mucho PSOE» que diría Susana Díaz.

Por eso están organizando como un acto multitudinario el Comité Director que se celebrará este sábado en un hotel de Sevilla y en el que se proclamará a Susana Díaz como candidata a la Junta. Será, pues, el primer mitin oficial hacia las elecciones del 2 de diciembre. La convocatoria de este órgano, que es colegiado y según recogen los Estatutos del PSOE, es el máximo órgano entre congresos del PSOE andaluz, es obligatoria para que Susana Díaz pueda ser proclamada candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Si no obtuviese los votos de este Comité Director, no podría concurrir a las elecciones. Pero, claro, eso no va a pasar puesto que no hay ninguna otra candidatura -cuatro militantes han enviado sendos burofax a la sede regional del PSOE anunciando su candidatura pero, a la vez, reconociendo que no cuentan con apoyos para ello- y el liderazgo de Susana Díaz es, ahora mismo, indiscutible en Andalucía.

Así, además de los miembros que forman parte de este órgano (una parte de los cuales son electos en los congresos regionales además de los cargos públicos), el PSOE ha invitado a todos sus militantes en Andalucía a través de las distintas agrupaciones locales. Todos los militantes socialistas han recibido un mail de su correspondiente agrupación invitándolos a este Comité Director, una práctica si no insólita, sí bastante poco habitual. Se busca un salón a reventar, una imagen como las de los antiguos mítines para insuflar ánimos de cara a la campaña.

Los interesados en asistir tendrán que acreditarse oportunamente, con nombre y DNI, antes de las 12 horas de este jueves ya que hay un control de acceso y que organizar los traslados de los militantes de las diferentes provincias hasta Sevilla.

Candidata por Sevilla

Por cierto, que Susana Díaz todavía no ha sido elegida oficialmente candidata a la Junta pero ya se sabe que será la cabeza de cartel del PSOE por Sevilla.

Este Comité Director abrirá la batalla por las listas electorales que se aprobarán definitivamente el próximo sábado 27 de octubre. Las agrupaciones de toda Andalucía van a celebrar sus asambleas locales hasta el próximo martes para presentar sus propuestas de candidatos al Parlamento andaluz. Susana Díaz dijo este miércoles públicamente que, según los Estatutos del PSOE del 39 Congreso Federal, la militancia es quien lo decide todo, «así que tendremos que esperar» para saber quién conforma las listas electorales.

Unas palabras que dejan abierta la posibilidad de que haya integración con los partidarios de Pedro Sánchez. Al menos en las formas. Por si acaso, éstos ya han empezado a moverse. Algunas agrupaciones de Sevilla están presentando las candidaturas de tres secretarias generales sanchistas, Eva Patricia Bueno (Miraflores) y Carmen Fuentes (Bellavista) así como Natalia Buzón (Cerro Amate), además de otras reconocidas partidarias de Pedro Sánchez como Nieves Hernández, que fue la portavoz de sus plataformas en Andalucía o María Iglesias, que también ha destacado en defensa del actual presidente del Gobierno.