Entrevista con el secretario general del PP Teodoro García Egea: «Sería deseable ir a votar el 10-Nconociendo la sentencia de los ERE»

Empecemos por Huévar y los papeles del exalcalde socialista descubiertos en el Ayuntamiento ¿Qué le parece este asunto?

La alcaldesa de Huévar lo ha tenido más difícil que muchos otros. Luchaba con desventaja por ganarse la confianza de sus vecinos debido al clima que había creado el partido socialista. Nosotros queremos que a partir de este momento a Huévar se le conozca como el municipio de la libertad. Por tanto no quiero que a Huévar se le conozca por las malas prácticas del PSOE en el municipio sino que se le conozca por la alcaldesa valiente que ha denunciado estas prácticas y ha liberado a los vecinos de una pesada carga. El municipio de la libertad.

¿Le han trasladado como secretario general del PP que puede haber más casos como el de Huévar?

Hay mucha gente que se está dirigiendo al partido y dicen conocer otros casos en pueblos donde no votar en libertad con el PSOE en el poder se ha convertido en algo tan arraigado como las fiestas patronales. Todo esto debemos empezar a no normalizarlo. Parece como si en algunos municipios los ciudadanos dieran por hecho de que esto tiene que ser así y no tiene por qué. La prueba es que este municipio ha logrado sacar a la luz las pruebas que vamos a llevar a la justicia para que se investigue al máximo.

¿Es solo un caso de aprovechamiento partidista de lo público o afecta al ámbito de la libertad?

El caso de Huévar viene en paralelo a una promesa de Pedro Sánchez que hasta ahora no habíamos escuchado, que es intentar meter miedo con todo lo relacionado con el PER, con el sustento que muchos trabajadores tienen para compensar épocas de menor intensidad laboral en el campo. Viene aparejado todo con esa vuelta al pasado y ese concepto de libertad que tiene el partido socialista, empezando a amenazar con cuestiones ya consolidadas a las que los trabajadores tienen derecho. Que el señor Sánchez aluda al PER en un mitin y al tiempo conozcamos que en Huévar y otros municipios se intenta cercenar la libertad de las personas intentando jugar con el pan de sus hijo, es algo que unido pone de manifiesto cómo el PSOE de una forma u otra siempre intenta amenazar o jugar con la libertad de la gente para hacerles pensar que sin el PSOE, o siendo contrarios ideológicamente al PSOE,lo van a tener mucho más difícil para salir adelante. En el PP no preguntamos por la ideología de nadie. Cuando llegamos a los gobiernos intentamos que todo el mundo mejore. Todo el mundo, vote a quien vote, sean las que sean sus creencias o tenga la ideología que tenga. Esa es la base misma de la democracia.

El sistema clientelar de Huévar comparte el modo de operar de los ERE. La sentencia de los ERE está próxima y Pedro Sánchez llegó al poder por una moción de censura a Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel. ¿Qué planteamiento tiene ahora el PP?

Los hechos de Huévar se producen siendo Pedro Sánchez secretario general del partido. Va a tener que dar muchas explicaciones, sobre todo si tal y como estamos conociendo hay otros muchos más casos en toda Andalucía. Hoy los socios de Pedro Sánchez son igual de cómplices que Pedro Sánchez en todas estas tropelías. Hubo un tiempo en el que el PSOE justificaba incluso con la callada por respuesta todo lo relacionado con el caso de los ERE. El caso de Huévar es muy similar y nace del mismo origen. Se trata del mismo modus operandi: jugar con el futuro de la gente y amenazar su estabilidad y prosperidad a cambio de apoyar a una opción política concreta. Yo no militaría en un partido que crezca electoralmente a costa de amenazar a sus vecinos, de cercenar su libertad para que les vote. Creo que hoy en Sevilla, Andalucía y España hay muchos socialistas avergonzados por este caso.

Sería deseable que los españoles votaran el 10-N conociendo la sentencia de los ERE. La verdad es que me pregunto qué le falta a la sentencia para poder ver la luz y también creo que es importante saber si después el señor Pedro Sánchez se va a hacer una moción de censura a sí mismo. Porque en este caso es el PSOE directamente el afectado y porque hay otro caso (Fitonovo) en el que el PSOE está siendo investigado en Sevilla a título lucrativo con un asunto de este tipo. Por tanto, Pedro Sánchez está ya deslegitimado, porque ha perdido la confianza de todos sus socios de los que hace un año le apoyaron en una moción de censura. Y a todo eso se le añade de que tiene un problema externo e interno de credibilidad, porque censuró la sentencia contra los adversarios pero no está diciendo nada sobre las que están afectando a su partido. Qué diferencia entre la locuacidad que Pedro Sánchez y Susana Díaz tenían cuando los casos afectaban al PP con el silencio cómplice de algunos satélites del PSOE para los que Huévar se ha borrado del mapa.

¿En ese silencio qué grado de responsabilidad tiene el PP?

Desde que Pablo Casado es presidente del PP estamos denunciando absolutamente todo. Vamos a llevar este caso a la justicia, porque debe hablar, más allá de la trascendencia que ha supuesto su conocimiento en toda España. Ver esa portada de ABC tan documentada ha conmovido a mucha gente, por lo deleznable de la acción y porque se piensa que puede afectar a muchos más municipios. Vamos a denunciar con contundencia estos asuntos, pero no vamos a dedicar toda nuestra actividad política a denunciar al adversario, porque nos dedicamos a mejorar la vida de la gente no a perseguir al adversario.

A Pedro Sánchez le «extraña» lo ocurrido en Huévar ¿Este sistema clientelar es exclusivo de Andalucía?

Yo veo al PSOE y en concreto a Pedro Sánchez muy preocupado por las encuestas, muy nervioso, intentado evitar cualquier tipo de comentario con respecto a este tema. Parece como si quisiera desgajar Andalucía del resto de España. No creo que le veamos mucho por aquí durante la campaña. Intentará que la responsabilidad sea de otros pero las malas prácticas que están juzgando están asociadas al PSOE en Andalucía no a los andaluces. El PSOE no es Andalucía. Han intentado hacérnoslo creer durante demasiado tiempo.

La Junta y el PP apoyan la reducción de las peonadas para la obtención del subsidio agrario porque es un reclamo electoral. ¿No incide esto en la idea extendida de una Andalucía subvencionada?

El cambio del modelo productivo debe ser gradual para permitir que las personas se vayan incorporando gradualmente. En el tema de la Andalucía agrícola el cambio de modelo pasa por la innovación. Hay ya quien dice que detrás de una lechuga hay más tecnología que en un Iphone, porque se está sofisticando mucho el sector. En eso tenemos que insistir y aguantar el colchón social mientras hacemos esa transición es bueno.

No se aprovechó en las elecciones de abril el tirón electoral del cambio andaluz ¿Lo rentabilizará esta campaña?

El Gobierno andaluz ha demostrado que cumple la palabra que da. Al PP, soy consciente de ello, se nos ha acusado en numerosas ocasiones de no cumplir lo que decimos. Hoy ese debate está completamente superado. Hoy todo el mundo asocia al PP, a Pablo Casado, a Juanma Moreno, a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martín Almeida con el cumplimiento de la palabra dada. Por eso nos vamos a presentar a las elecciones con el aval de que cumplimos lo que prometemos. No vamos a decir nada que no podamos cumplir.

Ese trabajo electoral le permitió como secretario general del PP conocer bien lo que es el partido en Andalucía. Hay situaciones incómodas en algunas provincias como Huelva, Granada o Sevilla. ¿Las reconoce?

El PP es un partido vivo que pasa por distintas fases. A nivel nacional en su momento hemos pasado también por distintas fases. Creo que el PP es un partido cohesionado en Andalucía.

Sobre las declaraciones de Juan José Cortés señalando a Juanma Moreno como un perdedor ¿qué tiene que decir?

Se le pidieron explicaciones por sus palabras. Él dijo que habían sido fruto de un lamentable error y por tanto cuando pidió disculpas tanto a los compañeros de Andalucía como al PP nacional, porque en el fondo somos los mismos, en ese momento , hay que aceptar las disculpas y ser todos uno.

Para los electores de Huelva que no respaldaron a Cortés en Abril, será difícil de entender que siga ahora en la lista del Senado ¿Cuál es el fundamento de esta decisión?

En otras provincias ha habido cambios de este tipo. En Valladolid, o en Jaén por ejemplo. Son cambios normales.

¿Ha cometido también un error el PP con Juan José Cortés?

Las listas del PP son listas ganadoras, combinan experiencia y juventud. Creo que la lucha por mantener la prisión permanente revisable está en el ADN del PP y con la incorporación de Juan José Cortés mantenemos esa lucha para defender penas como la impuesta a Ana Julia Quezada por esa muerte del pequeño Gabriel en Almería, que nos conmovió a todos. El PP ha sido el único partido que en el Congreso ha defendido esto y desde la sociedad civil Juan José Cortés ha trabajado mucho por defenderlo. Por tanto, yo creo que las listas del PP son ganadoras