Teresa Rodríguez abre en Twitter el debate sobre la lactancia en lugares públicos La política gaditana divide a sus seguidores con un polémico mensaje: «El Corte Inglés tiene sala de lactancia, pero mi centro de salud, donde está mi matrona y mi pediatra no. Tiene guasa, ¿no?»

«El Corte Inglés tiene sala de lactancia, pero mi centro de salud, donde está mi matrona y mi pediatra no. Tiene guasa, ¿no?» Este mensaje de la diputada andaluza y coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha vuelto a abrir el debate sobre la lactancia y, especialmente, sobre cómo amamantar en público. La líder gaditana dio a luz a su primera hija, Aurora, el pasado marzo y, aun de baja, ha seguido dado cuenta de su activismo en redes sociales.

Con este tuit lanzado este jueves, la parlamentaria andaluza se quejaba de la imposibilidad de dar el pecho a su bebé en una sala habilitada expresamente para ello mientras espera en el ambulatorio donde, según explica, acude para las consultas de la matrona y el pediatra.

Como ocurre en muchas de sus exposiciones, el mensaje de Rodríguez ha dividido a sus seguidores. Críticas y aplausos casi a partes iguales. Entre las primeras, abundan las que achacan a la gaditana que la existencia de una sala de lactancia desnaturalizaría el hecho de amamantar. «Porque para darle de comer a tu bebe no deberías irte a una sala aparte. No me entra en la cabeza que haya personas que se molesten», le responde un tuitero.

«Al centro de salud se va al médico, al corte inglés se va de ocio, por lo tanto, en el corte inglés puede ser que tengas que darle de comer a tu bebé, en el centro de salud para 20-30min que vas a estar no creo que sea necesario», le comenta otro.

«Ya estamos con progres y fachas. Es una cuestión de intimidad y aprendizaje. Cuando eres primeriza y te pones nerviosa igual prefieres la intimidad/comodidad de una sala de lactancia. Te lo digo yo q he amamantado en la sala del carrefour y en una iglesia. Más empatía entre mujeres, por favor», la defiende uno.

Y ese es el mismo argumento con el que la dirigente de Podemos Andalucía ha contraatacado a quienes le rebatían su irónico tuit. «No ha sido usted mamá lactante primeriza. Los primeros días en los que el bebé es blandito, frágil y pequeño se agradece mucho un buen sofá de lactancia y un poco de intimidad», ha escrito en su segundo mensaje.

También hay quien ha achacado a Teresa Rodríguez, madre desde hace seis meses de Aurora, fruto de su relación con el alcalde de Cádiz José María González, Kichi, se «queje» de que los centros de salud carezcan de salas de lactancia cuando hay otras muchas necesidades más perentorias en el Servicio Andaluz de Salud.

Cabe recordar que la líder de Adelante Andalucía renunció un mes antes de dar a luz a cobrar complementos salariales durante la baja maternal. Estos extras se derivan de los gastos de manutención y estancia, los cuales rechazó dado que no está desempeñando su actividad.

Sus razones como madre primeriza respeto y como UD bien sabe nuestra Sanidad andaluza tiene muchas carencias por resolver, le aconsejo que su reproche se lo haga saber a su compañera de Parlamento Sra Susana para que no se le llene tanto la boca con la supuesta joya de la corona — Jose de Malaga2 (@JosedeMalaga2) September 5, 2019

Según los datos del Comité de la Asociación Española de Pedriatría, en España las madres que dan el pecho a los seis meses tras el parto suponen el 46,9%, una cifra que se reduce al 28,5% en el caso de las que lo hacen de forma exclusiva. La incorporación de la madre al trabajo tras la baja maternal de 16 semanas, la falta de salas preparadas para este fin en la mayoría de los centros de trabajo y la escasa formación y poco apoyo de los profesionales constituyen los principales motivos por los que las mujeres españolas deciden dejar de amamantar a sus hijos.