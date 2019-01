Debate de investidura Teresa Rodríguez (Adelante): «Es el gobierno de las corbatas grandes sobre corazones pequeños» La portavoz del grupo de Adelante Andalucía ha señalado que es un gobierno franquicia que se hizo a miles de kilómetros

M. J. Lora

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía -que integra, entre otras fuerzas, a Podemos e IULV-CA- y coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha tomado la palabra este miércoles en el Parlamento de Andalucía. Ha recalcado que su partido va a votar no por «cuatro motivos» principales entre los que se incluyen que se pretende conformar un gobierno «franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía», que se presenta como «un gobierno de los ricos» y que se dirigirá al «0,7 por ciento de los andaluces».

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en su primera intervención en el debate de investidura ha recalcado que votarán no porque «es un gobierno de las finanzas, de las constructoras, de las farmacéuticas, y de los terratenientes. Un gobierno de corbatas grandes sobre corazones pequeños», señala. Al hablar de «gobierno de franquicia», Rodríguez resalta que se ha negociado a miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra, Andalucía». «Han cerrado en Madrid el acuerdo, que no es el de una región, es «un tripartito tutelado» por los líderes nacionales de PP, Cs y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente. Nos rebajó usted a región y somos una realidad nacional, le pese a quien le pese. Faltándose el respeto a ustedes mismos, se lo han faltado a Andalucía».

«Nos quieren robar la autoestima como pueblo y nosotros no lo vamos a permitir, defendemos el flamenco. Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco. Van a ser ustedes el gobierno de los ricos, presentando un programa económico que beneficia a una parte de la población andaluza». Además, ha aseverado que va a ser un gobierno «de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños», y de no traer el cambio, sino «una reacción», según Rodríguez.

Teresa Rodríguez, tras su intervención en el Parlamento - J. M. Serrano

«Un impuesto de patrimonio, del IVA, etc. que afecta a patrimonios superiores a un millón de euros, o sea el 0,7% para los que ustedes han decidido gobernar. Ustedes han decidido gobernar para el 0,7% y luego son los inmigrantes los que nos roban las ayudas. Qué monstruos».

«Han decidido bajar el IRPF a los que más tienen, pero nunca presentan cifras. Van a bajar los impuestos a los que más tienen. La cosa es quién paga y qué impuestos. ¿Cualés son las salidas que están presentando? Están pagando los trabajadores. ¿A ver quién viene a quitarnos las ayudas sociales? ¿Los inmigrantes o los bancos? Qué facil es patear al más débil, qué fácil y qué miserable. Son ustedes el gobierno de los banqueros. Y le bajan los impuestos a los banqueros. Rodrigo Rato les aplaudiría, si no estuviera en la cárcel por corrupto», ha destacado.

«Son el gobierno de los ricos, y los recortes para quienes no pueden pagarse educación y sanidad privada y la vuelta del pelotazo urbanístico. De nuevo ganan los banqueros y los constructores. Son también el gobierno de las farmacéuticas y los terratenientes, desecando Andalucía y poniendo el riesgo el futuro de la agricultura en nuestra tierra».

«Usted dijo empleo pero la traducción es subvenciones a las empresas. Ajeno a los bajos salarios que no permiten pagar las facuras de agua, luz y alquiler. Qué facil es cuando se cobran 6.000 o 7.000 euros decir que no se puede cobrar 900 euros de salario interpforsional. El gobierno de los hombres de negro, de los fondos buitre. Se presentan serviles. Sacar la bandera defender la tierra, el pequeño comercio, si no es un patriostismo mequetrefe, de hojalata».

«Le vamos a decir que no, una y mil veces, por más dialogantes que se pongan ustedes, Juan y Juanma. El gobierno de las corbatas grandes sobre corazones pequeños. No nos tiendan tantas manos y quítenos las manos de encima. Acabemos con el machismo y la violencia machista. La consejeria de la familia, ¿qué tipo de familia tienen ustedes en la cabeza? No van a traer un cambio, sino una reacción. Han visto cómo la mitad de la población se ha levantado para defender sus derechos».