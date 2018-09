PARLAMENTO Teresa Rodríguez: «Las mujeres estamos hasta los ovarios de las leyes de igualdad» La líder de Podemos arremete contra el PSOE por la Ley de Igualdad, contra la que se ha posicionado

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 27/09/2018 11:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nadie lo habría dicho pero el Gobierno andaluz ha aprobado uno de sus proyectos estrella, la Ley de Igualdad, con los votos de la derecha del Parlamento andaluz porque tanto Podemos como IU votaron en contra. «Nos negamos a participar en ese lavado de cara del PSOE andaluz», decía una indignada Teresa Rodríguez quien advirtió que esta norma se convertirá en argumento electoral. Y de qué manera.

«Hemos votado en contra de esta ley de Igualdad porque las mujeres andaluzas están hasta los ovarios de las leyes de igualdad que no se cumplen. Así fue la ley anterior. Una serie de hechos programáticos que por la vía de los hechos no se concretan en absolutamente nada», aseguraba.

Para la lideresa de Podemos, desde la última ley de Igualdad hasta ahora han empeorado las condiciones de vida de las mujeres en Andalucía, hay más desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la normativa aprobada este miércoles en el Parlamento no da respuesta a las cuestines materiales.

«Queremos una Ley de Igualdad que se pueda comer, que mejore las condiciones de vida de las mujeres andaluzas y tenemos una administración que tiene a sus propias kellys, al personal subcontratado del 061, 112, Salud Responde, a las que nos limpian los escaños y a las que nos limpian los quirófanos y a un PSOE que se ha negado sistemáticamente durante tres años a mejorar las condiciones laborales que trabajan para la administración andaluza», dijo Teresa Rodríguez.

Dinero en prostíbulos

La coordinadora de Podemos fue especialmente crítica con el Gobierno andaluz. «Un Gobierno que no defiende a las mujeres a las que está explotando dificilmente puede arrogarse una ley de igualdad. Esta ley les vale a a ella. Hay una especie de femocracia del PSOE andaluz, una estructura de género que ha perdido el pulso de la calle, capacida de cambiar la realidad de mujeres concretas, que colabora con empresas que están condenadas por no respetar la iguadldad y no quiere permitir que las prostitutas puedan defender sus propuestas en una mesa de debate, pero que se gasta el dinero de los parados en puticlub».

Las pensiones

Teresa Rodríguez arremetió directamente contra el principal argumento del Gobierno de Susana Díaz, la subida de las pensiones más bajas conforme al IPC. «El Gobierno habla del incremento de las pensiones no contributivas cuando debería darles vergüenza porque nos gastamos en pensiones no contributivas en Andalucía menos de lo que se gasta en publicidad la empresa de Turismo y Deporte. El señuelo de las pensiones no contributivas no cuela. Hemos hablado de equipararlas al menos al Iprem que son poco más de cuatrocientos euros, pero con 386 euros que son lo que se incrementan las actuales, las mujeres más vulnerables van a poder tomarse tres cafés más al mes. Es pura hipocresía y no vamos a participar en ese lavado de cara del PSOE andaluz», finalizó.