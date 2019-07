Teresa Rodríguez no votará la consulta de Pablo Iglesias para investir a Pedro Sánchez La coordinadora de Podemos en Andalucía acusa a la directiva nacional de su partido de plantear dos opciones «abiertamente tendenciosas» para decidir el sentido del voto de cara al debate de investidura

M.Daza @mariodaza85 Sevilla Actualizado: 12/07/2019 19:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los desencuentros entre la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y la dirección nacional de su partido suman un capítulo más. La líder andaluza ha manifestado a través de sus redes sociales que no votará en la consulta abierta este viernes a las bases de la formación morada para decidir cómo deben votar sus diputados en el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Rodríguez ha asegurado que las alternativas planteadas son «abiertamente tendenciosas» y que éstas «olvidan otras opciones posibles». A su entender, se trata de «un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa».

La coordinadora de Podemos en Andalucía considera que la pregunta formulada a los inscritos debería ser «pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta». Además, señala que sería interesante conocer el para qué. «Si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar», indicó.

La consulta abierta por Podemos a sus bases contempla dos opciones. Por un lado, «llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos» y, por otro, promover «el voto a favor o la abstención» a «un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático». El plazo para que voten los inscritos finaliza el próximo jueves.