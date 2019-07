Ultimátum de Ciudadanos a Adelante Andalucía: o designa Defensor del Pueblo o renueva a Maeztu El vicepresidente de la Junta y líder de la formación naranja en la comunidad, Juan Marín, ha asegurado este martes que el partido dse izquierdas tiene un mes de plazo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confirmado este martes que Jesús Maeztu renovará como Defensor del Pueblo Andaluz para un nuevo mandato si el grupo parlamentario de Adelante Andalucía no formula «antes de que termine el periodo de sesiones» actual -en este mes de julio- una propuesta alternativa para liderar dicha institución que cuente con el «consenso» de los cinco grupos de la Cámara.

Así lo ha indicado, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde Marín ha comparecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo.

Marín ha explicado que, en relación al Defensor del Pueblo Andaluz, los cinco grupos parlamentarios se han mostrado «de acuerdo» con la continuidad de Maeztu al frente de dicha institución, pero también se ha dejado abierta la «posibilidad» de que desde Adelante presenten a «alguien de consenso» para dicho cargo como alternativa al actual Defensor.

El vicepresidente ha apostillado que, después de que desde dicho grupo plantearan «un nombre en el que no había consenso», ahora «lo que se está esperando es que, si hay alguna propuesta, y sea de consenso, se pueda valorar».

Marín ha explicado que él mismo ha tenido ocasión este pasado fin de semana de hablar personalmente con la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, por si dicho grupo «planteaba en las próximas semanas alguna alternativa que fuera de consenso». «Si no lo es», y algún grupo no está de acuerdo con la misma, «se plantearía el nombramiento de Maeztu cuando pase el verano», según ha confirmado el vicepresidente de la Junta, que ha remachado que «eso es lo que se ha acordado».

«Estamos esperando a que Adelante pueda hacer una propuesta» para sentarse y hablar sobre la misma, y «si no hay consenso» acerca de ésta, «la propuesta que inicialmente todos los grupos avalaban, incluido Adelante, era la de Maeztu», según ha continuado Marín, que ha agregado al respecto que por eso el actual Gobierno andaluz «siempre ha dicho que le iba a ofrecer la posibilidad de renovar» en el cargo, si bien el actual Defensor «hasta hace unos días el no ha dicho que aceptaba» la propuesta.

Maeztu se da por renovado

Por su parte, Jesús Maeztu, da por hecha su renovación. Es lo que ha indicado este martes antes de reunirse con la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, donde ha explicado que solo queda por «formalizar» su continuidad en el cargo, versión que no comparte Adelante Andalucía, que está buscando para este cargo proponer a una mujer que reúna el consenso de todos los grupos políticos.

Así, Maeztu ha dicho a los periodistas que no sabe con exactitud cuándo se producirá esa formalización, de lo que se enterará «el mismo día que me llamen».

Ruiz también ha considerado que estaba ratificado el nombramiento de Maeztu, quien ha recordado que dio el paso adelante de seguir en el cargo si contaba con los acuerdos mayoritarios de la cámara.

Sobre su continuidad como Defensor, Maeztu ha dicho que «salvo cualquier otra situación que no sabemos, queda por formalizarlo».

Por contra, el coordinador andaluz de IU, Toni Valero, ha insistido en la idea inicial del acuerdo alcanzado entre Adelante Andalucía, el PP y Ciudadanos en el Parlamento que contradice la versión de Maeztu.

«Tenemos un acuerdo para que sea (la Defensora) una mujer y de consenso, y en eso estamos trabajando. No voy opinar sobre lo que dice Maeztu, pero no me consta esa mayoría de la que habla», ha aseverado en rueda de prensa.

Valero ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que se rompa el acuerdo y de que se desprestigie una institución que tiene que dedicarse a velar por los derechos.

Además, ha indicado que lo que hay en torno a la renovación de este cargo es «mucho ruido y regate corto», y que a su formación no le consta que el PP y Ciudadanos hayan cambiado de opinión sobre el acuerdo alcanzado en la Cámara.